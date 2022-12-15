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Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ произошел в Беларуси
15.12.2022 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начинается
Беларусь может столкнуться с так называемой тридемией, когда в стране одновременно циркулируют сразу три вируса: респираторный, ковид и грипп. По прогнозам врачей, случаи инфицирования ими всеми будут встречаться все чаще.
Тройной удар особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями. Дети до трех лет, беременные женщины и пожилые тоже в группе риска.
В этом году сезон заболеваний начался раньше обычного. Это связано с резкими холодами и высокой влажностью. Вместо ковида главным заболеванием сезона стал грипп. Но медики уверяют: ситуация под контролем.
Меры профилактики против сезонных вирусов те же, что и для ковида, – маска, социальная дистанция и мытье рук после улицы.
В стране более 40% населения вакцинировались от гриппа. От коронавируса привиты 72% белорусов, и 80% прошли повторный курс.
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Врачи советуют подготовиться к росту заболеваемости заранее и предупреждают о возможном появлении комплексной инфекции.
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