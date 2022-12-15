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Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ произошел в Беларуси

15.12.2022 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начинается сезон гриппа. Врачи советуют подготовиться к росту заболеваемости заранее и предупреждают о возможном появлении комплексной инфекции, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Коронавирус плюс грипп и ОРВИ

Тридемия наступает?

Беларусь может столкнуться с так называемой тридемией, когда в стране одновременно циркулируют сразу три вируса: респираторный, ковид и грипп. По прогнозам врачей, случаи инфицирования ими всеми будут встречаться все чаще.

Тройной удар особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями. Дети до трех лет, беременные женщины и пожилые тоже в группе риска.

«Гриппоподобные, как говорим мы, инфекции имеют ряд сходных клинических проявлений: это температура, головная боль, боль в горле, заложенность носа. Потом может присоединяться насморк», – рассказала заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.

В этом году сезон заболеваний начался раньше обычного. Это связано с резкими холодами и высокой влажностью. Вместо ковида главным заболеванием сезона стал грипп. Но медики уверяют: ситуация под контролем.

«В целом можно сказать, что у нас в Республике Беларусь коллективный иммунитет на довольно высоком уровне. Регистрируются, конечно, повышения заболеваемости среди населения республики, но это касается не только коронавируса, а в целом всего семейства респираторных вирусных инфекций», – пояснил заведующий отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов.

Меры профилактики против сезонных вирусов те же, что и для ковида, – маска, социальная дистанция и мытье рук после улицы.

В стране более 40% населения вакцинировались от гриппа. От коронавируса привиты 72% белорусов, и 80% прошли повторный курс.



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Врачи советуют подготовиться к росту заболеваемости заранее и предупреждают о возможном появлении комплексной инфекции.
 
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