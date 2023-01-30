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Академия наук Беларуси впервые признала «Ученым года» врача
30.01.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главный внештатный инфекционист Минздрава и народный врач Игорь Карпов стал в Беларуси «Ученым года». В пандемию он был одним из ведущих специалистов по борьбе с коронавирусом. Сейчас учит студентов и разрабатывает новые методы лечения гриппа. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко поздравила ученого.
Он знает, как помочь коллеге, даже если диагноз больного еще не подтвержден. К тяжелому пациенту поедет на другой конец страны по первому звонку. А потом еще и лекцию прочитает студентам. Игорь Александрович Карпов – инфекционист-теоретик и практик, преподаватель и ученый. Ему 65, из них почти 50 в медицине.
В его портфолио – докторская диссертация, больше 500 научных работ и монографий. Но главная гордость – студенты. Многие уже стали специалистами высшей категории, некоторые – кандидатами наук. Учились не по учебникам, а на его примере.
Отличной проверкой для них стала пандемия коронавируса. Первых ковидных пациентов принимала минская «инфекционка». Рядом с «заразными» боксами –кабинет доктора Карпова. На передовой – его ученики и коллеги. Вместе обследовали больных, составляли протоколы лечения.
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Почетное звание получил главный внештатный инфекционист Минздрава Беларуси и народный врач Игорь Карпов.
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