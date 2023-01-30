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Академия наук Беларуси впервые признала «Ученым года» врача

30.01.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главный внештатный инфекционист Минздрава и народный врач Игорь Карпов стал в Беларуси «Ученым года». В пандемию он был одним из ведущих специалистов по борьбе с коронавирусом. Сейчас учит студентов и разрабатывает новые методы лечения гриппа. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко поздравила ученого.

Он знает, как помочь коллеге, даже если диагноз больного еще не подтвержден. К тяжелому пациенту поедет на другой конец страны по первому звонку. А потом еще и лекцию прочитает студентам. Игорь Александрович Карпов – инфекционист-теоретик и практик, преподаватель и ученый. Ему 65, из них почти 50 в медицине.

«Меня всегда привлекает такая размашистая широта проблем. Но каждому свое. Мне это всегда нравилось и нравится сейчас – разнообразие патологии, с которой мы имеем дело, ее разносторонность», – отметил заведующий кафедрой инфекционных болезней Белгосмедуниверситета, профессор Игорь Карпов.

В его портфолио – докторская диссертация, больше 500 научных работ и монографий. Но главная гордость – студенты. Многие уже стали специалистами высшей категории, некоторые – кандидатами наук. Учились не по учебникам, а на его примере.

«Он показывает, как можно работать. И если ты видишь, как работает он, то очень стыдно работать по-другому. То, что очень многие из нас, особенно по молодости, остались в этой стране, – это его большая заслуга, потому что не секрет, что абсолютному большинству из нас предлагали работу в странах ближнего, либо дальнего зарубежья», – отметил завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белмедакадемии последипломного образования Юрий Горбич.

Отличной проверкой для них стала пандемия коронавируса. Первых ковидных пациентов принимала минская «инфекционка». Рядом с «заразными» боксами –кабинет доктора Карпова. На передовой – его ученики и коллеги. Вместе обследовали больных, составляли протоколы лечения.

«Любой практический врач чувствует себя более защищенным, когда старшие товарищи, с которыми в общем-то мы советовались и раньше, не испугались, не убежали, а плечом к плечу разбирались в сложных ситуациях. Не боялись, а надевали скафандры, выходили к тяжелым больным, несмотря на то, что сами потом заболевали», – подчеркнул заместитель главврача городской инфекционной клинической больницы Минска Святослав Вельгин.

Почетное звание «Ученый года» Игорь Александрович не считает личным. Это заслуга медиков страны. Каждый из них стал важной деталью в картине победы над вирусом.



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Теги: Минск
 
 
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Почетное звание получил главный внештатный инфекционист Минздрава Беларуси и народный врач Игорь Карпов.
 
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