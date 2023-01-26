О чем пишут мировые СМИ: сближение астероида с Землей и спад коронавируса в Китае

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Астероид 2023 BU совершит «необычайно близкое» сближение с Землей, пролетев над южной оконечностью Южной Америки на расстоянии 3600 км над поверхностью. Сближение произойдет в 19:27 по восточному времени США в четверг (3:27 утра пятницы по московскому времени), сообщает The Guardian . Астероид подлетит к Земле в десять раз ближе, чем работающие на орбите спутники связи. Его диаметр составляет от 3,5 до 8,5 метров. Гравитация Земли изменит его орбиту, и период обращения астероида вокруг Солнца увеличится с 359 до 425 суток.

Смертность от коронавируса в Китае снизилась на 80% с начала января. Это указывает на спад беспрецедентной волны заболеваемости, которая началась после отмены ограничений, сообщает France 24 . По данным официальных лиц, за последний месяц от COVID-19 в Китае скончалось около 60 тысяч человек. К настоящему времени показатели и тяжелых случаев заболевания, и летальных исходов снизились примерно на 70%.

В Туркменистане начали реставрацию головы статуи Будды, обнаруженной археологами на раскопках городища Гяур-Кала в Древнем Мерве. Недостающие фрагменты будут воссозданы с помощью 3D-печати, сообщает Turkmenportal . Реставрацию проведут специалисты Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана в сотрудничестве с коллегами из лос-анджелесского музея Дж. Пола Гетти. Голова Будды была найдена еще в 1960-х годах и с тех пор хранилась в музее.

Программа «Artsport» в Казахстане в 2023 году охватит более 560 тысяч детей. Благодаря ей юные спортсмены смогут бесплатно посещать спортивные секции и творческие кружки, сообщает «Казахстанская правда» . В министерстве культуры и спорта рассказали, что в рамках этой программы в 2022 году было задействовано более 400 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет. Им предоставили возможность свободно посещать более 13 тысяч секций различной направленности.