ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О чем пишут мировые СМИ: сближение астероида с Землей и спад коронавируса в Китае

26.01.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Астероид 2023 BU совершит «необычайно близкое» сближение с Землей, пролетев над южной оконечностью Южной Америки на расстоянии 3600 км над поверхностью. Сближение произойдет в 19:27 по восточному времени США в четверг (3:27 утра пятницы по московскому времени), сообщает The Guardian. Астероид подлетит к Земле в десять раз ближе, чем работающие на орбите спутники связи. Его диаметр составляет от 3,5 до 8,5 метров. Гравитация Земли изменит его орбиту, и период обращения астероида вокруг Солнца увеличится с 359 до 425 суток.

Смертность от коронавируса в Китае снизилась на 80% с начала января. Это указывает на спад беспрецедентной волны заболеваемости, которая началась после отмены ограничений, сообщает France 24. По данным официальных лиц, за последний месяц от COVID-19 в Китае скончалось около 60 тысяч человек. К настоящему времени показатели и тяжелых случаев заболевания, и летальных исходов снизились примерно на 70%.

В Туркменистане начали реставрацию головы статуи Будды, обнаруженной археологами на раскопках городища Гяур-Кала в Древнем Мерве. Недостающие фрагменты будут воссозданы с помощью 3D-печати, сообщает Turkmenportal. Реставрацию проведут специалисты Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана в сотрудничестве с коллегами из лос-анджелесского музея Дж. Пола Гетти. Голова Будды была найдена еще в 1960-х годах и с тех пор хранилась в музее.

Программа «Artsport» в Казахстане в 2023 году охватит более 560 тысяч детей. Благодаря ей юные спортсмены смогут бесплатно посещать спортивные секции и творческие кружки, сообщает «Казахстанская правда». В министерстве культуры и спорта рассказали, что в рамках этой программы в 2022 году было задействовано более 400 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет. Им предоставили возможность свободно посещать более 13 тысяч секций различной направленности.

Реконструкцию мемориального комплекса «Хатынь» в Беларуси планируют завершить в марте 2023 года. Работы приурочили к 80-летию со дня трагических событий в деревне, сообщает БелТА. Также в Беларуси реализуют другие проекты по реставрации музейных учреждений. Так, в начале годе откроется Жиличский исторический комплекс-музей в Могилевской области. Также выделены средства на реставрацию Новогорудского замка на Гродненщине.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на пятницу к Земле приблизится астероид диаметром до восьми метров. Официальные лица Китая заявили о снижении заболеваемости COVID-19.
 
Новости дня
Новости
 
Белорусскую вакцину от COVID-19 начнут использовать в 2024 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.01.2023
Mir24.TV Belarus
26.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика