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О чем пишут мировые СМИ: сближение астероида с Землей и спад коронавируса в Китае
26.01.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Астероид 2023 BU совершит «необычайно близкое» сближение с Землей, пролетев над южной оконечностью Южной Америки на расстоянии 3600 км над поверхностью. Сближение произойдет в 19:27 по восточному времени США в четверг (3:27 утра пятницы по московскому времени), сообщает
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