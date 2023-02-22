«В Нью-Йорке придется экономить, даже если твой доход выше среднего по стране». Белоруска — о жизни в разных городах США

Источник материала: realt.by

Анна переехала в США в 2017 году. Она начала с языковых курсов и подработок, получила образование, нашла работу по специальности, поездила по стране. Девушка поделилась с нами своими впечатлениями и наблюдениями — а еще рассказала, чем Филадельфия лучше Нью-Йорка и почему в США принято брать кредиты.

Студенты в США подрабатывают во время учебы Анна родилась в Беларуси, с детства любила путешествовать и ей это удавалось — в школьные годы девушка много ездила по Беларуси, была в Украине, Литве, гостила у родственников в США. После 11 класса приехала учиться в Минск на экономиста. Тогда она не мечтала о глобальном переезде, но в ее кругу всегда говорили о США, о том, какие возможности и свободы дает эта страна, обсуждали знаменитую «американскую мечту». Поэтому Анна учила английский, интересовалась возможностями для релокации. И нашла: в 19 лет по приглашению родственников она переехала в Филадельфию. Это был 2017 год. — Я понимала, что домой можно вернуться всегда, а вот переезд за океан — это уникальная возможность. Поддержка близких помогала чувствовать себя увереннее.

После переезда Анна начала учиться в Community College. Выбрала его, чтобы повысить уровень английского и в принципе понять, как устроена система образования в США: — Я ходила на языковые курсы, на простейший бухучет. Параллельно подрабатывала. Спустя год поступила в университет — «Школу бизнеса» Temple University. Там было уже сложнее: много предметов, связанных с ведением бизнеса, управлением финансами, правовыми нормами. И несколько дисциплин, связанных со страховой сферой.





Система образования в США показалась Анне более удобной по сравнению с белорусской: — Во-первых, во время учебы в университете можно легко поменять свою специальность. Если ты начал учиться на доктора, ты можешь перевестись на программиста — в первый, второй и даже в третий год обучения. Придется пройти все те «классы», которых у тебя не было, но не нужно будет заново поступать и полностью переучиваться. Во-вторых, мне очень нравится система планирования занятий, возможность самостоятельно выбирать некоторые дополнительные курсы. Например, в Беларуси на первом курсе практически все студенты для общего развития учат историю, экономику, политологию. В США это тоже есть, но среди множества вариантов можно выбрать интересные для себя — и заполнить время ими. Кстати, каждый студент сам продумывает свое расписание. Благодаря этому можно высыпаться по привычному графику, подрабатывать.

В США принято работать во время учебы. Анна успела поработать в кафе, в магазине одежды, в клининге, в кампусе самого университета. Учеба платная, многие берут кредит для этого — и студентам дают возможность заработать. — Еще до переезда я слышала о gap year — перерыве между школой и университетом, университетом и работой, который якобы могут позволить себе американские студенты. В моем окружении таких примеров не оказалось. К тому же, я узнала, что современные эйчары скептически смотрят на резюме с такими перерывами. При этом нормально чуть-чуть отдохнуть после получения диплома: окончить университет в мае и выйти на работу в конце лета, в сентябре.

«Эта страна заставляет тебя брать кредиты» Еще во врем учебы Анна начала искать работу по специальности. Она говорит, что для выпускника без опыта это очень трудно. Поэтому уже после второго-третьего курса студенты с помощью университета ищут интернатуру, накапливают опыт за месяцы каникул. В процесс поиска наша героиня прошла несколько интервью. И сразу после выпуска начала работать. — Кстати, моя национальность и мое гражданство не были проблемой при поиске работы. Работодатели видели, что у меня не студенческая виза, что у меня есть право на работу в этой стране, что я свободно говорю по-английски — и рассматривали меня наравне с гражданами США.





Чтобы арендовать жилье, нужна кредитная история: — Эта страна заставляет тебя брать кредиты, — улыбается собеседница. — Если кредитной истории еще нет или в ней есть проблемы, трудно будет арендовать или купить квартиру. Сейчас кредитная история обычно начинается с того, что человек оформляет кредитную карту, расплачивается ей, в конце каждого месяца погашает расходы. В этом нет никакой выгоды, просто так принято. Анне понравилась Филадельфия — этот город достаточно дешевый по сравнению с другими, при этом в нем комфортно, безопасно, спокойно. — Невысокие цены на жилье, продукты, развлечения сочетаются с относительно хорошими зарплатами. В Филадельфии необязательно иметь автомобиль, разве что в районах, которые расположены далеко от центра, — говорит девушка.

В целом американцы считают уровень жизни в пригороде выше городского, семьи с детьми чаще всего предпочитают свои дома. Когда Филадельфия столкнулась с пандемией коронавируса, люди еще больше заинтересовались жильем в пригороде — цены сразу взлетели. При этом снизился процент по ипотеке, в некоторых случаях дом можно было купить под 3% годовых. — В самой Филадельфии рестораны и магазины были закрыты, развлечений практически не было, да и для собственного психологического комфорта людям хотелось быть ближе к природе, — вспоминает Анна. — Сейчас цены на дома начали постепенно откатываться, но на прежний уровень они так и не вернулись. Государство пытается уладить вопрос. Банки, в свою очередь, постепенно повышают процент на ипотеку — это поможет понизить реальную стоимость недвижимости.

Задуматься об ипотеке можно спустя пять-семь лет после окончания университета Чтобы работать в офисе, в 2021 году Анна переехала в Нью-Йорк и арендовала там студию. — Мне нравится моя квартира. Она небольшая, но в ней хороший ремонт, нет посторонних запахов, ничего не ломается. В самом здании есть бесплатный тренажерный зал для жильцов, прачечная. К слову, возможность стирать дома – это роскошь для Нью-Йорка. Стиральных машин в квартирах нет, многие носят одежду в ближайшие прачечные. В общем, сам дом хорош, а вот у района есть свои недостатки. У нас много людей с низким доходом, зачастую они стоят компаниями, разглядывают прохожих, пытаются заговорить, просят денег. Некоторые живут прямо на улице, принимают наркотики, сидя на тротуарах.





Цены в Нью-Йорке в два раза выше цен в Филадельфии: — Зарплаты тоже высокие, но даже если твой доход выше среднего по стране, придется экономить. Еда, одежда и техника доступны, но трудно арендовать хорошее жилье для себя одного. Например, я работаю в Финансовом округе Манхэттена и не могу позволить себе там жить. Мне приходится добираться на работу по 40 минут в одну сторону. Во времена пандемии цены на квартиры снижались — местные тоже больше интересовались пригородом. Сейчас они снова растут. У некоторых цена на аренду взлетела на 70% — это невероятные цифры! Месячная аренда студии стартует от 2 тысяч. Многое зависит от района: в среднем студии стоят по 3, а однокомнатные — по 4 тысячи долларов.

Задуматься об ипотеке можно спустя пять-семь лет работы после окончания университета. К этому времени у человека скорее всего уже будет обширная кредитная история, определенные накопления для первого взноса — около 20% от стоимости жилья. В Нью-Йорке трудно найти местных — люди едут сюда из других стран и из других городов США. — Поэтому здесь чуть проще адаптироваться и почувствовать себя «своим»: ведь практически все твои знакомые будут переехавшими, раньше или позже тебя. Кстати, местный юмор мне тоже максимально понятен, все шутки, которые слышу я, смешные. А вот мои иногда кажутся американцам довольно жесткими, ведь здесь люди с детства привыкли аккуратно относиться к чувствам друг друга, никого не обижать даже ради смеха. Еще американцы обожают говорить о спорте и политике. Формально на работе обсуждение политики не приветствуется, так как может привести к конфликту, но на самом деле я постоянно слышу разговоры о мировых новостях, о событиях в других странах и в США.





Американцам нравится активный отдых: зачастую, если они выезжают на природу, то это не барбекю, а хайкинг, спорт на свежем воздухе, прогулки по огромным паркам с горами, поездки по городам своего побережья. Любят недорого летать в Мексику по программе «все включено» — загорать, купаться, есть фрукты и морепродукты. Наша героиня туда пока не летала, но поездила по нескольким штатам — Мэриленд, Нью-Джерси, Юта, Аризона, Калифорния, побывала на Ниагарских водопадах и Гранд Каньоне. — Кстати, общаясь с жителями США, я заметила, что с годами они стали больше знать о Беларуси, реже переспрашивают меня, когда я говорю, откуда приехала. Либо мое окружение со времен колледжа стало в целом более образованным, либо наша страна действительно стала известнее, — говорит Анна. В Нью-Йорке много развлечений на любой вкус, постоянно открывается что-то новое, процветает малый бизнес. — Можно найти ресторан любой национальной кухни — и попробовать что-то новое, это вполне доступно. Здесь отличная система метро, все районы связаны, рядом с моей улицей ходят экспресс-поезда, которые помогают экономить время. Такси, на мой взгляд, дороговато и не стоит этих расходов: его можно вызвать, если путь на общественном транспорте кажется небезопасным. Нью-Йорк – замечательный город, но жить здесь всегда я не хочу. Он перенаселенный, шумный. Мне больше не хочется быть в самом центре событий, работать сверхурочно ради того, чтобы позволить себе нормальную жизнь. Иногда я думаю о переезде обратно в Филадельфию — там живут мои родные, там тоже интересно и комфортно, а еще гораздо более доступно.