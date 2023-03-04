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Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в медицине
04.03.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Китай стали плотнее сотрудничать в области медицины. В одной из минских больниц лечат пациентов с помощью традиционных китайских методов. Восточным коллегам тоже есть, чему поучиться у белорусских врачей, а скоро появятся и новые совместные проекты. Какие, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Небольшое жжение от укалывания тонкой иглой Лариса Скоркина переносит спокойно. Не сравнить с болью при межпозвоночной грыже, которую женщине удалили совсем недавно. Для реабилитации посоветовали один из методов традиционной китайской медицины.
Медики из Китая часто приезжают в эту клинику для обмена опытом. Например, от местных специалистов узнали все тонкости гирудотерапии. Лечение пиявками хоть и пришло с Востока, но в Беларуси его практикуют активнее.
Беларусь будет расширять сотрудничество с Китаем в области медицины. В местные университеты для обучения примут больше студентов из этой страны. Начнут создавать и совместные клиники. Накануне об этом с восточными партнерами в Пекине договорился министр здравоохранения Беларуси.
В белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень» уже организовали несколько совместных производств. Выпускают медицинское оборудование и лекарства. Налажена между странами и торговля препаратами. Так, во время пандемии COVID-19 Китай передал Беларуси
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В одной из минских больниц лечат пациентов с помощью традиционных китайских методов. Восточным коллегам тоже есть, чему поучиться у белорусских врачей, а скоро...
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