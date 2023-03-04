Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в медицине

Медики из Китая часто приезжают в эту клинику для обмена опытом. Например, от местных специалистов узнали все тонкости гирудотерапии. Лечение пиявками хоть и пришло с Востока, но в Беларуси его практикуют активнее.

«Мы учимся у китайских коллег именно классическим методикам: туйна-массаж, классическое иглоукалывание, банки, скребковый массаж, точечный массаж. Мы все это изучаем, китайские коллеги делятся с нами. Китайские коллеги удивились, что мы широко используем аппаратные методы», – отметила заведующая отделением медицинской реабилитации Минской областной клинической больницы Татьяна Мурзина.

Беларусь будет расширять сотрудничество с Китаем в области медицины. В местные университеты для обучения примут больше студентов из этой страны. Начнут создавать и совместные клиники. Накануне об этом с восточными партнерами в Пекине договорился министр здравоохранения Беларуси.

«Большой интерес со стороны КНР к нашим традиционным медицинским технологиям. Растет экспорт медицинских услуг. У нас подписано два соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках развития производства медицинской техники, изделий медназначения», – сообщил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.