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О чем пишут мировые СМИ: протесты в Греции и спад COVID-19 в США

03.03.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи жителей Греции вышли на протесты после крушения двух поездов. Демонстрация прошла от штаб-квартиры Hellenic Train в Афинах к греческому парламенту, скандируя «это преступление не будет забыто», сообщает The Guardian. Жертвами катастрофы стали 57 человек, большинство из них – студенты. Еще 56 пассажиров числятся пропавшими без вести. Спасательные отряды продолжают поиск тел в наиболее пострадавших вагонах. Ранее правительство признало, что железнодорожные проекты по всей стране страдают от «хронических проблем государственного сектора».

В США закрывают колл-центры и площадки для тестирования на COVID-19. Причиной такого решения назвали падение спроса на их услуги, сообщает ABC News. Также прекратил свою работу Ресурсный центр по борьбе с коронавирусом Университета Джонса Хопкинса, запущенный в начале 2020 года. Данные статистики гласят, что в США снижается заболеваемость, а также количество госпитализаций и смертей. Правительство отметило, что начался переход к эндемической стадии вируса. В стране еще действует режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу, но его действие может быть прекращено в мае.

В Кыргызстане запускают систему прослеживаемости лекарств. Она вступит в силу с 4 марта, сообщает 24.kg. Согласно новым правилам, каждую коробку с лекарством необходимо оснастить QR-кодом. При его считывании будет предоставлена полная информация о препарате, в том числе серийный номер, наименование, производитель и срок годности. Система позволит отследить препарат на всех этапах, от ввоза в страну до попадания к потребителю, выявить факты продажи рецептурных средств без назначения врача и препятствовать незаконному завышению стоимости.

В Беларуси стартует месячник по наведению порядка на земле. Его организует министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БелТА. Работы по благоустройству будут проводиться с марта до середины мая. После схода снежного покрова будет проведена уборка, а с наступлением тепла планируется высадить несколько тысяч саженцев деревьев и кустарников, а также устроить аллеи «Мира и созидания».

Проезд в автобусах в Астане сделают бесплатным в день выборов. Выборы депутатов Мажилиса Парламента Казахстана и маслихатов состоятся 19 марта, сообщает «Казахстанская правда». Городские власти отметили, что городской транспорт будет курсировать по обычному графику. Они также напомнили, что с марта 2020 года в Астане был введен бесплатный проезд для несовершеннолетних. За это время учащиеся совершили 48 миллионов поездок.



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Жители Греции вышли на протесты после железнодорожной катастрофы, которая унесла жизни 57 человек. В США закрывают колл-центры и центры тестирования на коронавирус...
 
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