ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новые методы лечения рака и вакцина от COVID-19: импортозамещение в медицине Беларуси набирает обороты

15.03.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый опытно-промышленный образец белорусской вакцины от COVID-19 почти готов. Его получат уже в апреле. Внедряют в стране и новые методы лечения рака. Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. О медицинских новинках он сегодня рассказал главе правительства и журналистам, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Белорусскую вакцину от коронавируса начнут тестировать на животных уже весной. После она пройдет клинические испытания. В массовое производство препарат планируют запустить к концу года.

При этом в Минздраве уверены: пандемия в Беларуси закончилась. Отечественная прививка станет подстраховкой и фундаментом для будущих вакцин от новых штаммов ковида и других вирусных инфекций.

«Нам важно замещение критического импорта. И как раз 74 препарата, которые вышли в оборот, направлены на этот аспект нашей работы. Как вы знаете, особые надежды мы возлагаем на работу с нашими партнерами по внедрению новых препаратов: это и Российская Федерация, с Китаем ряд контрактов подписан по поставке субстанций. Это приведет к снижению стоимости медикаментов»,- сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Разрабатывают в стране и новые методы лечения. Например, за год 10 пациентов с онкологией крови прошли карт-терапию. В организм вводят ген, который сам ищет и уничтожает раковые клетки. Делают также высокотехнологичные операции.

«Это, прежде всего, высокотехнологичные сложные операции с 3D-моделированием, если говорить о лучевой терапии, то это облучение пациентов с поражением головного мозга с использованием аппарата гамма-нож. И в отношении химеотерапии – это новые технологии, новые виды иммунотерапии, карт-терапии, то, что сейчас считается очень дорогостоящим за рубежом», – отметил директор республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Поляков.

В стране стали производить больше отечественной медтехники. За последний год врачи получили около ста машин скорой и реанимационной помощи. Увеличить планируют и количество мобильных поликлиник. Они обслуживают жителей отдаленных деревень.

Всю страну удалось покрыть так называемыми кругами «золотого часа». Пациента могут доставить в больницу с компьютерным томографом из любой точки Беларуси за 60 минут. Это помогает быстро диагностировать болезни и оказывать помощь.

Беларуси удалось наладить новые логистические цепочки для поставок запасных запчастей к импортному оборудованию. Это облегчит его ремонт и использование.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О медицинских новинках министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал главе правительства и журналистам.
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе
  • Новые методы лечения рака и вакцина от COVID-19: импортозамещение в медицине Беларуси набирает обороты 21:19, Mir24.TV Belarus
  • Все новости

Свежие газеты

14.03.2023
Mir24.TV Belarus
15.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика