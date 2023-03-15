Новые методы лечения рака и вакцина от COVID-19: импортозамещение в медицине Беларуси набирает обороты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый опытно-промышленный образец белорусской вакцины от COVID-19 почти готов. Его получат уже в апреле. Внедряют в стране и новые методы лечения рака. Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. О медицинских новинках он сегодня рассказал главе правительства и журналистам, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Белорусскую вакцину от коронавируса начнут тестировать на животных уже весной. После она пройдет клинические испытания. В массовое производство препарат планируют запустить к концу года.