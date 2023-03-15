Новые методы лечения рака и вакцина от COVID-19: импортозамещение в медицине Беларуси набирает обороты

Первый опытно-промышленный образец белорусской вакцины от COVID-19 почти готов. Его получат уже в апреле. Внедряют в стране и новые методы лечения рака. Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. О медицинских новинках он сегодня рассказал главе правительства и журналистам, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Белорусскую вакцину от коронавируса начнут тестировать на животных уже весной. После она пройдет клинические испытания. В массовое производство препарат планируют запустить к концу года.
При этом в Минздраве уверены: пандемия в Беларуси закончилась. Отечественная прививка станет подстраховкой и фундаментом для будущих вакцин от новых штаммов ковида и других вирусных инфекций.
«Нам важно замещение критического импорта. И как раз 74 препарата, которые вышли в оборот, направлены на этот аспект нашей работы. Как вы знаете, особые надежды мы возлагаем на работу с нашими партнерами по внедрению новых препаратов: это и Российская Федерация, с Китаем ряд контрактов подписан по поставке субстанций. Это приведет к снижению стоимости медикаментов»,- сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
Разрабатывают в стране и новые методы лечения. Например, за год 10 пациентов с онкологией крови прошли карт-терапию. В организм вводят ген, который сам ищет и уничтожает раковые клетки. Делают также высокотехнологичные операции.
«Это, прежде всего, высокотехнологичные сложные операции с 3D-моделированием, если говорить о лучевой терапии, то это облучение пациентов с поражением головного мозга с использованием аппарата гамма-нож. И в отношении химеотерапии – это новые технологии, новые виды иммунотерапии, карт-терапии, то, что сейчас считается очень дорогостоящим за рубежом», – отметил директор республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Поляков.
В стране стали производить больше отечественной медтехники. За последний год врачи получили около ста машин скорой и реанимационной помощи. Увеличить планируют и количество мобильных поликлиник. Они обслуживают жителей отдаленных деревень.
Всю страну удалось покрыть так называемыми кругами «золотого часа». Пациента могут доставить в больницу с компьютерным томографом из любой точки Беларуси за 60 минут. Это помогает быстро диагностировать болезни и оказывать помощь.
Беларуси удалось наладить новые логистические цепочки для поставок запасных запчастей к импортному оборудованию. Это облегчит его ремонт и использование.