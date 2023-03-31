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Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к народу и парламенту Беларуси
31.03.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Январь 2022-го. Александр Лукашенко начал обращение с трех вопросов: готовы ли белорусы платить за оборону и независимость, быть инициативными и работать на себя? Тогда формулировка казалась неожиданной. Но глава государства предвидел грядущие изменения в мире.
«Всебелорусское народное собрание – это не надуманная форма, это не из космоса взятая структура. Это Народное вече уже спасало страну в предыдущие годы, вразумляло тех, кто хотел разрушить государство, а потому заслужило конституционный статус», – подчеркивал президент.
Экономика – особо важный блок для экспортоориентированной Беларуси. В допандемийном 2018-м президент призывал открывать новые предприятия и торговать со всем миром. При этом всегда подчеркивал: главный партнер и стратегический союзник у Беларуси один – Россия.
В 2020-м послание Александра Лукашенко состоялось за несколько дней до президентских выборов. По сути, это была программная речь. На экономику и политику тогда смотрели через призму пандемии коронавируса, которую Беларусь прошла своим путем – без ограничений и запретов. На том выступлении президент переносил ковид на ногах. Послание было эмоциональным и лаконичным, всего один час 20 минут.
Ожидается, что и нынешнее послание президента будет фундаментальным и обстоятельным. Международная повестка, современные вызовы диктуют для Беларуси
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Это уже 22-е подобное обращение президента. Оно пройдет во Дворце Республики, куда приглашены 2,5 тысячи человек.
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