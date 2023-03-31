Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к народу и парламенту Беларуси

Январь 2022-го. Александр Лукашенко начал обращение с трех вопросов: готовы ли белорусы платить за оборону и независимость, быть инициативными и работать на себя? Тогда формулировка казалась неожиданной. Но глава государства предвидел грядущие изменения в мире.



«Устоявшаяся система мироустройства уходит в прошлое, фактически уже ушла. Мы являемся свидетелями переформатирования мировой политики, экономики, культуры. Но найти компромисс пока не удается, по сути, решается судьба человечества: либо новые договоренности, либо дальнейшая эскалация», – говорил белорусский лидер.



Предыдущее послание проходило за месяц до конституционного референдума. Поэтому в топе выступления – изменения в Основной закон и социальные гарантии. Бесплатная медицина, образование. Поддержка пожилых людей и молодежи. Уточнил Александр Лукашенко и новый статус Всебелорусского народного собрания.

«Всебелорусское народное собрание – это не надуманная форма, это не из космоса взятая структура. Это Народное вече уже спасало страну в предыдущие годы, вразумляло тех, кто хотел разрушить государство, а потому заслужило конституционный статус», – подчеркивал президент.

Экономика – особо важный блок для экспортоориентированной Беларуси. В допандемийном 2018-м президент призывал открывать новые предприятия и торговать со всем миром. При этом всегда подчеркивал: главный партнер и стратегический союзник у Беларуси один – Россия.

«Мы всегда были вместе. Что нам ссориться, ругаться?! Где наши друзья? В Америке, в Германии, во Франции? Может, в Польше? Нельзя ни в коем случае нам проводить такую политику, которая нас еще больше бы разъединяла», – отмечал глава государства.

В 2020-м послание Александра Лукашенко состоялось за несколько дней до президентских выборов. По сути, это была программная речь. На экономику и политику тогда смотрели через призму пандемии коронавируса, которую Беларусь прошла своим путем – без ограничений и запретов. На том выступлении президент переносил ковид на ногах. Послание было эмоциональным и лаконичным, всего один час 20 минут.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. За нами Беларусь чистая, светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша, любимая. А любимую не отдают», – говорил Александр Лукашенко.

Ожидается, что и нынешнее послание президента будет фундаментальным и обстоятельным. Международная повестка, современные вызовы диктуют для Беларуси

поиск новых решений: кооперация с Россией в сфере импортозамещения и совместный ответ на санкции, плюс недавние зарубежные поездки Александра Лукашенко в Иран, Китай и Зимбабве открывают новые горизонты для сотрудничества.