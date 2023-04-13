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О чем пишут мировые СМИ: вспышка COVID-19 в Индии и шторм в Западной Австралии
13.04.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В ряде штатов Индии вновь ввели масочный режим в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. В среду, 12 апреля, было зарегистрировано почти 8000 новых случаев, сообщает
Западная Австралия готовится к самому сильному шторму за последнее десятилетие. Циклон «Ильса» выйдет на сушу 13 или 14 апреля, сообщает
Казахстан и Китай планируют ввести взаимный безвизовый режим. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 апреля, сообщает
Брест и Владивосток готовятся стать городами-побратимами. Это может произойти уже летом 2023 года, сообщает
Более 260 кыргызстанцев приняли участие в «Тотальном диктанте». Как рассказал глава бишкекской городской команды Василий Дамов, цель акции – убедить людей, что «заниматься русским языком нелегко, но полезно и увлекательно», сообщает
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В Индии произведут 6-7 млн дополнительных доз вакцин от коронавируса. Западная Австралия готовится к крупнейшему за десять лет шторму.
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