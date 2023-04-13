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О чем пишут мировые СМИ: вспышка COVID-19 в Индии и шторм в Западной Австралии

13.04.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ряде штатов Индии вновь ввели масочный режим в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. В среду, 12 апреля, было зарегистрировано почти 8000 новых случаев, сообщает The Guardian. Считается, что вспышка вызвана новым вариантом «омикрона» XBB.1.16. Он был впервые выявлен в Индии в январе. По словам специалистов, вирус весьма заразен, но в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. Институт сывороток Индии решил возобновить производство антикоронавирусной вакцины и изготовить 6-7 млн дополнительных доз.

Западная Австралия готовится к самому сильному шторму за последнее десятилетие. Циклон «Ильса» выйдет на сушу 13 или 14 апреля, сообщает CNN. Ему присвоили четвертую из пяти возможных категорий мощности. Скорость порывов ветра достигнет 275 км/ч. Ветры такой силы способны не только валить деревья и линии электропередач, но и поднимать с земли целые фургоны. Экстренные службы оповещают местных жителей, в том числе из отдаленных общин, о погодной опасности.

Казахстан и Китай планируют ввести взаимный безвизовый режим. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 апреля, сообщает «Казахстанская правда». Согласно ему, граждане Казахстана смогут находиться в Китае без визы до 30 дней и суммарно 180 дней в течение года. Гражданам КНР в Казахстане предложат аналогичные условия. Соглашение планируется подписать в ходе государственного визита президента Казахстана в Китай 18-19 мая 2023 года.

Брест и Владивосток готовятся стать городами-побратимами. Это может произойти уже летом 2023 года, сообщает БелТА. По словам советника отделения посольства Беларуси в России в городе Владивосток Алексея Сергушкова, у Владивостока нет ни одного белорусского города-побратима. «Уже этим летом тысячелетний Брест и 163-летний Владивосток могут стать городами-побратимами, а Брестская область и Приморский край – партнерами в различных сферах сотрудничества, включая торгово-экономическое», – отметил он. Также городами-побратимами могут стать Могилев и Хабаровск.

Более 260 кыргызстанцев приняли участие в «Тотальном диктанте». Как рассказал глава бишкекской городской команды Василий Дамов, цель акции – убедить людей, что «заниматься русским языком нелегко, но полезно и увлекательно», сообщает 24.kg. Также организаторы стремились показать, что грамотным быть важно для каждого человека. Акция «Тотальный диктант» проводится с 2004 года, в ней могут принять участие все желающие.



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Теги: Брест, Могилев
 
 
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В Индии произведут 6-7 млн дополнительных доз вакцин от коронавируса. Западная Австралия готовится к крупнейшему за десять лет шторму.
 
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