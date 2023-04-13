О чем пишут мировые СМИ: вспышка COVID-19 в Индии и шторм в Западной Австралии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ряде штатов Индии вновь ввели масочный режим в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. В среду, 12 апреля, было зарегистрировано почти 8000 новых случаев, сообщает The Guardian . Считается, что вспышка вызвана новым вариантом «омикрона» XBB.1.16. Он был впервые выявлен в Индии в январе. По словам специалистов, вирус весьма заразен, но в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. Институт сывороток Индии решил возобновить производство антикоронавирусной вакцины и изготовить 6-7 млн дополнительных доз.

Западная Австралия готовится к самому сильному шторму за последнее десятилетие. Циклон «Ильса» выйдет на сушу 13 или 14 апреля, сообщает CNN . Ему присвоили четвертую из пяти возможных категорий мощности. Скорость порывов ветра достигнет 275 км/ч. Ветры такой силы способны не только валить деревья и линии электропередач, но и поднимать с земли целые фургоны. Экстренные службы оповещают местных жителей, в том числе из отдаленных общин, о погодной опасности.

Казахстан и Китай планируют ввести взаимный безвизовый режим. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 апреля, сообщает «Казахстанская правда» . Согласно ему, граждане Казахстана смогут находиться в Китае без визы до 30 дней и суммарно 180 дней в течение года. Гражданам КНР в Казахстане предложат аналогичные условия. Соглашение планируется подписать в ходе государственного визита президента Казахстана в Китай 18-19 мая 2023 года.

Брест и Владивосток готовятся стать городами-побратимами. Это может произойти уже летом 2023 года, сообщает БелТА . По словам советника отделения посольства Беларуси в России в городе Владивосток Алексея Сергушкова, у Владивостока нет ни одного белорусского города-побратима. «Уже этим летом тысячелетний Брест и 163-летний Владивосток могут стать городами-побратимами, а Брестская область и Приморский край – партнерами в различных сферах сотрудничества, включая торгово-экономическое», – отметил он. Также городами-побратимами могут стать Могилев и Хабаровск.