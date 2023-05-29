«90% успеха в бизнесе — это правильные люди». История бизнесвумен, которая 17 лет развивает свой бренд нижнего белья

Источник материала: ProBusiness



Лидия Веракса. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Выходить на рынок с новым брендом всегда непросто, но ещё сложнее стабильно оставаться в тренде. Чтобы узнать секрет создания успешного бренда и эффективной работы в изменяющихся условиях рынка, «Про бизнес» в совместном проекте с Белинвестбанком пообщался с Лидией Веракса, основательницей ООО «Медеястиль». Компания уже 17 лет занимается производством корсетных и трикотажных изделий для женщин под торговой маркой «Verally». Спросили о том, почему в бизнесе доверительные отношения важнее денег и как правильно монетизировать свой опыт.

«Я всегда делала больше, чем от меня ожидают — это помогало расти»



Лидия Веракса. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Идея организовать свой бизнес пришла в 2006 году от сына. Он, как опытный менеджер по продажам, был уверен, что мой опыт и знания — достаточный фундамент для успешного старта. Почти 40 лет я проработала на одном из ведущих предприятий страны и построила поэтапную карьеру на разных должностях от швеи до руководителя различных отделов и члена дирекции. Этот опыт, безусловно, помог мне в организации собственного бизнеса.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

На старте помогли доверительные отношения с поставщиками, которые дали сырье с отсрочкой платежа. Не все легко давалось. Для старта собственных накоплений, помощи от родных и друзей не хватало. Пришлось взять небольшой кредит в банке. Огромную помощь оказали поставщики, с которыми за долгое время совместной работы сложились доверительные, дружеские отношения. Они смогли поставить сырьё с отсрочкой платежа.

Начинали работу с малой численностью команды. В руководстве я и сын, 6 швей. Поэтому и ассортимент был менее трудоемкий. Первыми изделиями стали 15 моделей нижнего белья из хлопка с лайкрой. Думали над названием торговой марки. Идею Verally подсказала коллега и подруга. Это английское сокращение моих фамилии и имени. С нашим брендом мы связываем ощущение комфорта и проявление заботы о здоровье и молодости каждой женщины.

«Первые продажи появились спустя 3 месяца работы»

С новым брендом было нелегко войти в торговые сети. Только благодаря качеству наших изделий и хорошей посадке мы смогли стать востребованными на рынке. Мы были довольны тем, что у нас получилось и с вдохновением продолжили работу над расширением производства и созданием новых моделей. Первые 3 года все средства вкладывали в развитие бизнеса.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Вести свой бизнес сложнее, чем быть наемным руководством. Порой я просто «жила» на производстве. Несмотря на то, что коллектив был небольшой, порой я «жила» на производстве. Нужно было выстраивать процессы, создавать и разрабатывать модели, брать на себя юридические и финансовые компетенции. Такого на больших предприятиях нет, где всё отлажено, а обязанности строго распределены между сотрудниками. Еще один важный урок, который я для себя вынесла: успешный бизнес — это правильные, грамотные люди и здоровые, уважительные взаимоотношения. Очень важно формировать вокруг себя коллектив, который разделяет твои ценности и понимает свою ответственность.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Многие говорят, что люди — это 70% успеха, я же считаю, что все 90%. Любая компания — это люди, поэтому от их профессионализма, умения грамотно решать поставленные задачи, договариваться и налаживать контакты зависит успех на все 90%. Сейчас на предприятии работают около 200 человек. Создано более 300 моделей корсетных и трикотажных изделий. В Беларуси открыты 32 магазина, которые торгуют продукцией Verally. Кроме того, изделия пользуются спросом не только в нашей стране, но и за рубежом.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

«Наши изделия соответствуют передовым мировым стандартам»

Активно осваиваем продажи онлайн, товары есть на популярных маркетплейсах. Пока это небольшие объемы. Из-за сложившихся обстоятельств пришлось уменьшить расходы на рекламу, но продажи все равно продолжают расти. Уникальность нашей продукции в разнообразии ассортимента: модели на все возрастные категории женщин, большой размерный ряд и диапазон цветов. Но, пожалуй, главные преимущества, которые позволяют нам долгие годы оставаться в тренде — высочайшее качество нашей продукции и сырье от ведущих мировых производителей. Важно отметить, что система нашего менеджмента качества проектирования, разработки и производства изделий соответствует требованиям СТБ LSO 9001−2015.

Наша цель — принести удовольствие покупателям от приобретаемых изделий, подчеркнуть индивидуальность каждой женщины, сделать её неотразимой.

«В сложных ситуациях всегда помогал Белинвестбанк»

За время управления бизнесом я столкнулась с большим количеством трудностей: нестабильность курса валют, эпидемия коронавируса и др. Нужно было рассчитываться за сырье, обеспечить людей работой, сохранить коллектив, вовремя выплатить зарплату и рассчитаться с налогами. Без помощи Белинвестбанка мы бы не смогли все это обеспечить.





С этим банком связывает многолетнее сотрудничество. Когда я начинала бизнес, нужно было решить вопрос с банковским обслуживанием. Офис Белинвестбанка был удобно расположен. Понравился высокий уровень клиентоориентированности сотрудников. Я решила, что это надёжные партнеры и не ошиблась в этом. За 17 лет у нас сложились добрые, партнерские отношения. Нам обеспечили постоянную кредитную линию под льготную процентную ставку, за что мы благодарны банку.

Опыт подсказывает: трудные времена рано или поздно заканчиваются. Из-за сложной обстановки в мире, вести бизнес стало труднее. Нарушена логистика, рост цен на грузоперевозки и сырье, ушли некоторые партнеры. Но, несмотря на трудности и сложности, мы не намерены сокращать объемы производства, потому что не видим проблем с рынком сбыта и уровнем спроса.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Так как наше предприятие — семейный бизнес, я смотрю в будущее с оптимизмом. Актуальная задача — сохранить производство, людей и продолжать работать. Опыт и разум мне подсказывают, что трудные времена рано или поздно заканчиваются, главное не опускать руки и двигаться только вперед.