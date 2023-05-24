Лукашенко: Люди должны видеть отдачу от вложений государства в здравоохранение

«Стены и потолки разрушаются, двери подкосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются. Слушайте, любое учреждение здравоохранения должно быть образцом санитарии. Причем, такое случается даже в педиатрических отделениях. Послушайте, но там же дети! Или это не ваши дети? Конечно, это не ваши дети. Но это мои дети!» – заявил Лукашенко.

В некоторых больницах простаивает дорогостоящее оборудование. При этом очереди на обследования по несколько месяцев. А на МРТ вплоть до года. Такая же ситуация с плановыми операциями. От руководства президент требует не отчетов и графиков об успехах, а конкретных действий.

«Ваши эти слайды у меня месяц на столе, я их изучил. Зачем мне эта лажа? Что вы сделали, чтобы обычным людям помочь? Сколько в очереди на эндопротезирование? 12,5 тысяч. К концу года вы мне все суставы замените», – распорядился глава государства.

На медпомощь в сельской местности президент обратил особое внимание. Она должна быть доступна в каждом уголке страны. Там, где нет поликлиник, действовали фельдшерско-акушерские пункты. Теперь их заменяют на мобильные медпункты. Лукашенко потребовал подходить к вопросу взвешенно, учитывать интересы местных жителей.

«Закрывайте, оптимизируйте, никто не против. Но вы сначала комплексы на колесах завезите. А потом закрывайте. Я вам никогда за село не прощу. Никогда. Запомните это, прежде всего, губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок», – сказал Лукашенко.

Среди «нездоровых» проблем и низкая квалификация кадров. Этот пункт белорусский лидер поручил взять на особый контроль. Потребовал и обучение, и переподготовку проводить на практике, а не в аудиториях. На работу над ошибками президент отвел точное время до 1 января следующего года. Отвечать за это будут не только представители Минздрава, но и правительство, и губернаторы.

«Никого не пожалею. Умирать не собираюсь. Аденовирус. Лечится за три дня, но у меня не было времени. Вы еще со мной помучаетесь», – заявил президент.