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Лукашенко: Люди должны видеть отдачу от вложений государства в здравоохранение

24.05.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Люди должны видеть отдачу от вложений государства в здравоохранение
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко поручил навести порядок в системе здравоохранения. Это касается всех направлений от подготовки кадров и квалификации врачей до доступности медпомощи на селе. Белорусский лидер провел большое совещание с медиками, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Вначале благодарность от президента за борьбу с коронавирусом. Не столько за работу (это долг каждого врача), сколько за профессионализм и оперативность. Белорусский лидер отметил: все возможное делало и продолжает делать государство. В стране выделяют большие средства на ремонт, закупку оборудования и лекарств.

«Люди вправе видеть отдачу. Мы последнее отдавали на здравоохранение. На выработку системы функционирования этой наиважнейшей отрасли жизни любого общества. Дороже здоровья у человека ничего нет», – сказал президент.

Медицинских достижений в Беларуси немало: республиканские центры оснащены современным оборудованием, в клиниках проводят уникальные операции. Но сегодня речь не об этом, предупредил президент. На столе у Лукашенко результаты проверки медучреждений специальной комиссией. И результаты главу государства удивили.

«Стены и потолки разрушаются, двери подкосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются. Слушайте, любое учреждение здравоохранения должно быть образцом санитарии. Причем, такое случается даже в педиатрических отделениях. Послушайте, но там же дети! Или это не ваши дети? Конечно, это не ваши дети. Но это мои дети!» – заявил Лукашенко.

В некоторых больницах простаивает дорогостоящее оборудование. При этом очереди на обследования по несколько месяцев. А на МРТ вплоть до года. Такая же ситуация с плановыми операциями. От руководства президент требует не отчетов и графиков об успехах, а конкретных действий.

«Ваши эти слайды у меня месяц на столе, я их изучил. Зачем мне эта лажа? Что вы сделали, чтобы обычным людям помочь? Сколько в очереди на эндопротезирование? 12,5 тысяч. К концу года вы мне все суставы замените», – распорядился глава государства.

На медпомощь в сельской местности президент обратил особое внимание. Она должна быть доступна в каждом уголке страны. Там, где нет поликлиник, действовали фельдшерско-акушерские пункты. Теперь их заменяют на мобильные медпункты. Лукашенко потребовал подходить к вопросу взвешенно, учитывать интересы местных жителей.

«Закрывайте, оптимизируйте, никто не против. Но вы сначала комплексы на колесах завезите. А потом закрывайте. Я вам никогда за село не прощу. Никогда. Запомните это, прежде всего, губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок», – сказал Лукашенко.

Среди «нездоровых» проблем и низкая квалификация кадров. Этот пункт белорусский лидер поручил взять на особый контроль. Потребовал и обучение, и переподготовку проводить на практике, а не в аудиториях. На работу над ошибками президент отвел точное время до 1 января следующего года. Отвечать за это будут не только представители Минздрава, но и правительство, и губернаторы.

«Никого не пожалею. Умирать не собираюсь. Аденовирус. Лечится за три дня, но у меня не было времени. Вы еще со мной помучаетесь», – заявил президент.

Президент потребовал от медиков большей «человечности» в отношении к каждому пациенту. Также среди поручений усилить диагностику, особенно онкологических заболеваний, и свести к минимуму бюрократию. А главным показателем успешной работы всей системы назвал не отчеты министров, а спасенные жизни.

Александр Лукашенко на совещании поручил расширить производство отечественных лекарств.



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Президент Беларуси провел совещание с медиками и поручил навести порядок в системе здравоохранения.
 
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