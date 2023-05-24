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Лукашенко: Люди должны видеть отдачу от вложений государства в здравоохранение
24.05.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поручил навести порядок в системе здравоохранения. Это касается всех направлений от подготовки кадров и квалификации врачей до доступности медпомощи на селе. Белорусский лидер провел большое совещание с медиками, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Медицинских достижений в Беларуси немало: республиканские центры оснащены современным оборудованием, в клиниках проводят уникальные операции. Но сегодня речь не об этом, предупредил президент. На столе у Лукашенко результаты проверки медучреждений специальной комиссией. И результаты главу государства удивили.
В некоторых больницах простаивает дорогостоящее оборудование. При этом очереди на обследования по несколько месяцев. А на МРТ вплоть до года. Такая же ситуация с плановыми операциями. От руководства президент требует не отчетов и графиков об успехах, а конкретных действий.
На медпомощь в сельской местности президент обратил особое внимание. Она должна быть доступна в каждом уголке страны. Там, где нет поликлиник, действовали фельдшерско-акушерские пункты. Теперь их заменяют на мобильные медпункты. Лукашенко потребовал подходить к вопросу взвешенно, учитывать интересы местных жителей.
Среди «нездоровых» проблем и низкая квалификация кадров. Этот пункт белорусский лидер поручил взять на особый контроль. Потребовал и обучение, и переподготовку проводить на практике, а не в аудиториях. На работу над ошибками президент отвел точное время до 1 января следующего года. Отвечать за это будут не только представители Минздрава, но и правительство, и губернаторы.
Президент потребовал от медиков большей «человечности» в отношении к каждому пациенту. Также среди поручений усилить диагностику, особенно онкологических заболеваний, и свести к минимуму бюрократию. А главным показателем успешной работы всей системы назвал не отчеты министров, а спасенные жизни.
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Президент Беларуси провел совещание с медиками и поручил навести порядок в системе здравоохранения.
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