"Дачи разлетелись как пирожки". Эксперты рассказали, что происходит с продажей домов и что будет дальше

Светлана Никитюк из агентства «ЭТАЖИ Форте» тоже отмечает рост продаж в мае. Отличился месяц и тем, что в этот период вырос спрос на дома в садовых товариществах. Раньше их доля занимала около 50%. Статистика национального кадастрового агентства говорит об этом же.

- Такой интерес покупателей к дачам можно объяснить, в первую очередь, доступной ценой. Дом в деревне со схожими характеристиками обойдется дороже. Сейчас нет погони за большими участками. Молодежи и людям в возрасте 10 соток вполне достаточно для отдыха и садоводства. В целом по Минскому району в апреле не было продано ни одной дачи дороже 100 тысяч долларов, а в мае - выше этой стоимости была продана всего одна. Из 108 дач ушли со стоимостью выше 50 тысяч долларов только 9 объектов. Основной спрос был сосредоточен на садовых домиках стоимостью до 40 тысяч долларов.

Также в дальнейшем возможен рост спроса на дачи благодаря недавно подписанному указу о садовых товариществах от 30 мая 2023 , существенно улучшающего их деятельность и предоставляющего возможность оплачивать дачникам электроэнергию по льготным тарифам.

- Дома с коммуникациями продаются легче и дороже, чем без них. И хотя дачи продаются сейчас в большем количестве, стоимость жилых домов гораздо выше. Что в очередной раз нам подтверждает статистика, ведь по минскому району выше 100 тысяч было продано 16 жилых домов, что гораздо больше, чем дач в этом ценовом диапазоне.