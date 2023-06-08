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"Дачи разлетелись как пирожки". Эксперты рассказали, что происходит с продажей домов и что будет дальше
08.06.2023 08:01 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
В мае показатели продаж загородной недвижимости выросли, как и ожидали риэлтеры. Специалисты отмечают, что в прошлом месяце покупатели больше интересовались дачами и такая тенденция будет в июне. Для продавцов дач это последний шанс продать свои объекты по стартовой цене, потом стоимость придется снижать. Почитайте, какими наблюдениями поделились эксперты.
"Сейчас в трендах дачи - около 70% приходится на них"
Андрей Чернышев, аналитик агентства “Твоя столица”, сравнивает графики продаж загородной недвижимости с горным хребтом, а май и июнь - с пиками на них.
- Например, в доковидное время и, в частности, в 2019 году загородка для потенциального покупателя рассматривалась в узком сегменте. Переломный момент произошел в 2020-ом из-за коронавируса: из-за желания людей дистанцироваться и закрывшихся границ интерес к загородной недвижимости вернулся, в результате чего мы наблюдали пик по сделкам. Пока тот период ни один последующий сезон не обогнал.
Что касается нынешней обстановки, то продавцы дач должны понимать: если они не успеют продать в мае и июне, дальше спрос на их объекты пойдет на спад – это наглядно видно и на ежегодных графиках продаж. Следовательно, снизится и цена.
Сейчас в трендах дачи - около 70% приходится на них. Причем смотрят объекты разных ценовых категорий и качества. Альтернативой выступают коттеджи.
- Если покупатель рассматривает объект выше 40 тысяч долларов, предложение расширяется: можно выбирать между дачами и домами, где можно жить в теплые поры года. Человеку, который хочет быть в кругу людей, иметь небольшой огород, клумбы, однозначно подойдет дача. Там не нужно много сил тратить на газон и уход за участком, в сезон всегда есть общение. Если хочется уединенности, то стоит рассмотреть деревню, ведь не в каждой деревне есть большое количество людей даже летом.
Эксперт заметил еще одно отличие от 2020 года. Тогда белорусы чаще рассматривали ветхие дома. Людей привлекало не самое строение, а скорее локация. По сути участок доставался за копейки. В последние годы в агентстве видят значительное падение интереса на такие объекты. Они стали невыгодными, так как покупатели не могут спрогнозировать итоговые вложения.
- Дома комфорт-класса - от 100 тысяч долларов - тоже пользовались большим спросом в 2020 и 2021 годы. Потенциальные покупатели этой категории недвижимости сейчас уехали из страны, поэтому такими объектами интересуются меньше, - отмечает Андрей и делится еще одним наблюдением. - В категории объектов загородной недвижимости до 50 тысяч наличие мебели и техники является безусловным плюсом. В дорогих домах комфорт-класса она все же воспринимается как б/у. Еще продавцам нужно понимать, что вместе с ростом качества объекта растут и требования к мебели, отделке и техническому оснащению.
Александр Гринман, управляющий агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт» отметил, что показатели продаж загородной недвижимости в мае, как и ожидалось, были выше, чем в предыдущие весенние месяцы.
- Дачи разлетелись как пирожки. Но так можно сказать и про объекты других категорий. Хорошо продавались дома в консервации с максимальным процентом готовности и дома для жизни в пригороде Минска - до 30 км.
Самые ходовые объекты для круглогодичного проживания стояли от 50 до 150 тысяч долларов. Дачи - от 5 до 50 тысяч долларов. Если цена рыночная, то покупают дачу или дом с первого или второго показа.
Самый дорогой объект, который продали в мае - дом дороже 400 тысяч долларов. Он выставлялся на рынке больше полугода. Это нормальный период с учетом того, какая ситуация с этим сегментом сегодня. Нужно отметить, что и цена продажи не сильно отличалась от той стоимости, которую хотел продавец.
Александр уверен, что июнь еще покажет хороший результат по загородной недвижимости.
- В прошлом году на рынке было много новых домов пригодных для жизни до 50 тысяч долларов. В этом сезоне такие объекты долго не задерживаются. При этом компании и люди, которые этим занимаются, возводят гораздо меньше таких домов, так как растет стоимость материалов. За ту сумму, которую они получили при продаже, возвести что-то похожее уже не получится.
Эксперт отмечает, что для проживания покупатели ищут дом в деревне или агрогородке, так как там можно зарегистрироваться. На любое направление есть свои покупатели. Самые продаваемые локации находятся в Брестской стороне, Гродненской, Московской, Логойской и Мядельской.
Что касается покупателей, которые приобретают дома под инвестицию, то за ними агентам наблюдать сложнее.
- Скорее всего эти люди покупают не первый такой дом и хорошо разбираются в вопросе. Они посмотрели все, что продается в интернете и самостоятельно ездят по деревням, ищут интересные локации и объекты, а потом договариваются с собственниками.
Светлана Никитюк из агентства «ЭТАЖИ Форте» тоже отмечает рост продаж в мае. Отличился месяц и тем, что в этот период вырос спрос на дома в садовых товариществах. Раньше их доля занимала около 50%. Статистика национального кадастрового агентства говорит об этом же.
- Такой интерес покупателей к дачам можно объяснить, в первую очередь, доступной ценой. Дом в деревне со схожими характеристиками обойдется дороже. Сейчас нет погони за большими участками. Молодежи и людям в возрасте 10 соток вполне достаточно для отдыха и садоводства. В целом по Минскому району в апреле не было продано ни одной дачи дороже 100 тысяч долларов, а в мае - выше этой стоимости была продана всего одна. Из 108 дач ушли со стоимостью выше 50 тысяч долларов только 9 объектов. Основной спрос был сосредоточен на садовых домиках стоимостью до 40 тысяч долларов.
Также в дальнейшем возможен рост спроса на дачи благодаря недавно подписанному
- Дома с коммуникациями продаются легче и дороже, чем без них. И хотя дачи продаются сейчас в большем количестве, стоимость жилых домов гораздо выше. Что в очередной раз нам подтверждает статистика, ведь по минскому району выше 100 тысяч было продано 16 жилых домов, что гораздо больше, чем дач в этом ценовом диапазоне.
Обычно те, кто покупает дома для жизни, продают свои квартиры, говорит Светлана.
- Кстати, кредиты на покупку загородной недвижимости в основном берут только на более дорогие объекты для круглогодичного проживания. Покупка дач и участков обходится без этого.
Основная масса сделок пришлась на вторую половину мая, этому способствовали большие праздники и переносы рабочих дней в конце апреля и начале мая. Светлана также замечает, что спрос в этом сезоне не достигает высот 2020 года. Закрытые границы и ковид тогда максимально активизировали рынок.
Среди продавцов большой процент занимают белорусы, уехавшие из страны. Часто продают недвижимость после вступления в наследство или в связи с расторжением брака. В числе продавцов, конечно, есть те, кто строил специально на продажу, реже когда - начали строиться, но не потянули.
- Самый высокий спрос на покупку загородной недвижимости в пределах Минского района, но есть желающие, которые рассматривают локацию и подальше. Некоторые готовы тратить полтора часа на дорогу, лишь бы найти уникальное место с качественным объектом. Редко, когда такие запросы связаны только с наличием леса, таких мест хватает и на более близких расстояниях. А вот объект у водоема или реки найти гораздо сложнее и стоить вблизи Минска он будет значительно дороже, чем в другом регионе Беларуси. Такие покупатели обычно ищут хутор. Среди людей с таким запросом чаще встречаются любители рыбалки, охотники и те, у кого есть возможность уехать на всё лето, а также предприниматели, планирующие открыть туристический бизнес и заниматься арендой.
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"Дачи разлетелись как пирожки". Эксперты рассказали, что происходит с продажей домов и что будет дальше
В мае показатели продаж загородной недвижимости выросли, как и ожидали риэлтеры. Специалисты отмечают, что в прошлом месяце покупатели больше интересовались...
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