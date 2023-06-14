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Лукашенко рассказал, как перенес аденовирус на ногах

14.06.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал, как перенес аденовирус на ногах
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Не переносить болезнь на ногах, посоветовал президент Беларуси, ставя в пример собственный опыт. Александр Лукашенко прокомментировал слухи о его заболевании, передает «МИР 24».

По словам главы республики, в мае он заболел аденовирусом. Начало болезни перенес на ногах. Недомогание вызвало в сети бурные обсуждения и массу фейков. Например, о госпитализации Лукашенко в Центральную клиническую больницу Москвы.

«Не такая заразная болезнь, как коронавирус. Но ничего хорошего и приятного нет. Отходить от этого, как мне сказали специалисты, человек будет долгое время, восстанавливаться окончательно может три месяца. Все, что писали, что в ЦКБ меня возили, я даже не знаю, где эта ЦКБ – это глупость и тупость неимоверная. Если бы мне нужна была помощь, то ко мне в течение нескольких часов из того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Вы не волнуйтесь. Я еще жив и жить буду», – сказал белорусский лидер.

Сейчас Александр Лукашенко здоров.

В конце февраля президент Беларуси принял участие в спортивном празднике «Минская лыжня». В его команде были именитые биатлонисты и олимпийские призеры. Такой звездный состав – не для победы, команда президента выступала вне зачета, это стало своеобразным мастер-классом и мотивацией для остальных. В ходе гонки Александр Лукашенко закрыл все пять мишеней.



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Президент Беларуси опроверг слухи о своей госпитализации в ЦКБ в Москве.
 
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