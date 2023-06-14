Лукашенко рассказал, как перенес аденовирус на ногах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не переносить болезнь на ногах, посоветовал президент Беларуси, ставя в пример собственный опыт. Александр Лукашенко прокомментировал слухи о его заболевании, передает «МИР 24».

По словам главы республики, в мае он заболел аденовирусом. Начало болезни перенес на ногах. Недомогание вызвало в сети бурные обсуждения и массу фейков. Например, о госпитализации Лукашенко в Центральную клиническую больницу Москвы.