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Лукашенко рассказал, как перенес аденовирус на ногах
14.06.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не переносить болезнь на ногах, посоветовал президент Беларуси, ставя в пример собственный опыт. Александр Лукашенко прокомментировал слухи о его заболевании, передает «МИР 24».
По словам главы республики, в мае он заболел аденовирусом. Начало болезни перенес на ногах. Недомогание вызвало в сети бурные обсуждения и массу фейков. Например, о госпитализации Лукашенко в Центральную клиническую больницу Москвы.
Сейчас Александр Лукашенко здоров.
В конце февраля президент Беларуси принял участие в спортивном празднике
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Президент Беларуси опроверг слухи о своей госпитализации в ЦКБ в Москве.
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