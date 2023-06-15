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Аудиторы проверили расход средств из бюджета Союзного государства

15.06.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аудиторы проверили расход средств из бюджета Союзного государства
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга обсудили итоги проверки бюджета Союзного государства за 2022 год. Коллегия Счетной палаты России и представители КГБ Беларуси впервые за три года встретились очно после пандемии коронавируса, передает телеканал «МИР 24».

Специалисты отметили эффективное сотрудничество и укрепление межнациональных связей. А также то, что совместных мероприятий стало больше. В прошлом году провели почти 30 культурных, досуговых и патриотических событий. На это направили около 50% бюджета – это 1,5 миллиарда рублей.

«Доходная база перевыполнена, если говорить о позитивных выводах. Нас это тоже очень радует. Достаточно высокая оценка расходной части бюджета. Все достаточно стабильно и хорошо», – заявила и.о. Председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

Обсудили и как улучшить сотрудничество. А именно – реализовать бюджет Союзного государства в полной мере.

«Если брать основную проблему, по нашему мнению, это нерасторопность распределителей бюджетных средств. К сожалению, пока дело доходит до реального исполнения, иногда и актуальность теряется. Сейчас по нашим рекомендациям эти процедуры упрощены, что существенно упростит этот порядок», – отметил Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Герасимов.

На встрече заключили соглашение, которое позволит проверять, как Союзное государство реализует совместную космическую программу. А также обсудили создание Российско-Белорусского Медиахолдинга.



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На очной встрече представители России и Беларусь обсудили, как реализовать бюджет Союзного государства в полной мере.
 
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