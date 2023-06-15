Аудиторы проверили расход средств из бюджета Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга обсудили итоги проверки бюджета Союзного государства за 2022 год. Коллегия Счетной палаты России и представители КГБ Беларуси впервые за три года встретились очно после пандемии коронавируса, передает телеканал «МИР 24».

Специалисты отметили эффективное сотрудничество и укрепление межнациональных связей. А также то, что совместных мероприятий стало больше. В прошлом году провели почти 30 культурных, досуговых и патриотических событий. На это направили около 50% бюджета – это 1,5 миллиарда рублей.