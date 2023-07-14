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Врачи стран ОДКБ договорились разработать единый подход к борьбе с инфекциями
14.07.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Биологическую безопасность обсуждали в четверг в Минске. Там встретились врачи из стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности, передает «МИР 24».
Эпидемиологи обсудили, как бороться с инфекциями и минимизировать ущерб от их распространения. В ОДКБ намерены разработать единый подход в этом вопросе. Учтут и опыт
Концепцию
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Эпидемиологи на встрече в Минске обсудили, как бороться с инфекциями и минимизировать ущерб от них.
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