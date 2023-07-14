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Врачи стран ОДКБ договорились разработать единый подход к борьбе с инфекциями

14.07.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Врачи стран ОДКБ договорились разработать единый подход к борьбе с инфекциями
 МТРК «Мир»

Биологическую безопасность обсуждали в четверг в Минске. Там встретились врачи из стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности, передает «МИР 24».

Эпидемиологи обсудили, как бороться с инфекциями и минимизировать ущерб от их распространения. В ОДКБ намерены разработать единый подход в этом вопросе. Учтут и опыт пандемии коронавируса. Тогда каждое государство самостоятельно боролось с неизвестным вирусом.

«Сегодняшние технологии, сегодняшнее устройство мира и наш уклад ведут к тому, что любая инфекция обретает новый характер, иногда достаточно тяжелый для человека. Мы видим намерения западных стран использовать технологические результаты, результаты науки, к сожалению, не во благо человека и человечества», – отметила главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

Концепцию биологической безопасности в Беларуси утвердили в марте 2022 года. Она направлена на обеспечение защиты населения, животных, растений и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов.

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Теги: Минск
 
 
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Эпидемиологи на встрече в Минске обсудили, как бороться с инфекциями и минимизировать ущерб от них.
 
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