Врачи стран ОДКБ договорились разработать единый подход к борьбе с инфекциями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Биологическую безопасность обсуждали в четверг в Минске. Там встретились врачи из стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности, передает «МИР 24».

Эпидемиологи обсудили, как бороться с инфекциями и минимизировать ущерб от их распространения. В ОДКБ намерены разработать единый подход в этом вопросе. Учтут и опыт пандемии коронавируса . Тогда каждое государство самостоятельно боролось с неизвестным вирусом.

«Сегодняшние технологии, сегодняшнее устройство мира и наш уклад ведут к тому, что любая инфекция обретает новый характер, иногда достаточно тяжелый для человека. Мы видим намерения западных стран использовать технологические результаты, результаты науки, к сожалению, не во благо человека и человечества», – отметила главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

Концепцию биологической безопасности в Беларуси утвердили в марте 2022 года. Она направлена на обеспечение защиты населения, животных, растений и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов.