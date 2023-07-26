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О чем пишут мировые СМИ: жертвы экстремальной погоды в Италии и путешествие панды
26.07.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Семь человек за последние 24 часа стали жертвами экстремальной погоды в Италии. Юг страны охватили лесные пожары, а север – шторма, сообщает
Первая панда, родившаяся во Франции, возвращается на историческую родину в Китай. Животному дали кличку Юань Мэн, что в переводе означает «исполнение желания» или «осуществление мечты», сообщает
Туркменистан и Китай открыли новый грузовой маршрут. Рейсы будут осуществляться из района Большого залива – зоны экономического и инновационного развития на юге КНР, сообщает
В Казахстане оцифруют все автомобильные мосты. Система управления эксплуатацией мостов и сооружений (СУЭМ) заработает до конца 2023 года, сообщает
Белорусские школьники завоевали три серебряных и одну бронзовую медаль на международной олимпиаде по химии. 55-я Международная химическая олимпиада (IсhO) проходила в Цюрихе (Швейцария), сообщает
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Не менее семи человек погибли за сутки в разных регионах Италии из-за экстремальных погодных явлений. Первая родившаяся во Франции панда едет домой.
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