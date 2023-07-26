О чем пишут мировые СМИ: жертвы экстремальной погоды в Италии и путешествие панды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Семь человек за последние 24 часа стали жертвами экстремальной погоды в Италии. Юг страны охватили лесные пожары, а север – шторма, сообщает The Guardian . Аэропорт Палермо временно закрыли из-за пожаров и 47-градусной жары. Более 200 человек обратились за медицинской помощью, надышавшись дымом. На север страны поступил более прохладный воздух из Северной Европы, что привело к штормовой погоде. Удар стихии парализовал работу метро в Милане и привел к многочисленным повреждениям железнодорожных путей.

Первая панда, родившаяся во Франции, возвращается на историческую родину в Китай. Животному дали кличку Юань Мэн, что в переводе означает «исполнение желания» или «осуществление мечты», сообщает ABC News . Юань Мэн родилась в 2017 году в зоопарке Боваль у пары панд, которых взяли в аренду у Китая на 10 лет. Позднее у них появилось еще двое детенышей. Предполагается, что все потомство в конечном итоге переедет в КНР. Отъезд Юань Мэн был запланирован давно, но несколько раз откладывался из-за пандемии коронавируса.

Туркменистан и Китай открыли новый грузовой маршрут. Рейсы будут осуществляться из района Большого залива – зоны экономического и инновационного развития на юге КНР, сообщает Turkmenportal . Первый прямой грузовой рейс состоялся 23 июля. Самолет доставил в Ашхабад электронику, одежду и другие товары. Этот рейс стал первым из Шэньчжэня в Центральную Азию. Новый маршрут должен усилить торговые связи между двумя регионами.

В Казахстане оцифруют все автомобильные мосты. Система управления эксплуатацией мостов и сооружений (СУЭМ) заработает до конца 2023 года, сообщает «Казахстанская правда» . В системе в электронном виде будут собраны актуальные сведения об этих инженерных сооружениях в том числе паспортные данные и результаты обследования текущего состояния. До недавнего времени эта информация хранилась в госорганах на бумажных носителях. Всего в Казахстане на дорогах республиканского значения насчитывается 1500 мостовых сооружений, для начала в систему внесут первые 20 мостов.