ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лебедев: МТРК «Мир» сохраняет дружеские, добрососедские связи между странами СНГ

04.08.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лебедев: МТРК «Мир» сохраняет дружеские, добрососедские связи между странами СНГ
 Фото: Исполнительный комитет СНГ

В настоящее время многим не хватает позитивных новостей, и в этом плане телерадиокомпания «Мир» выгодно отличается. Об этом на Совете глав телерадиоорганизаций Содружества и руководства Межгосударственного информационного пула заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает «МИР 24».

«Доброе телевидение, добрый канал, телекомпания «Мир», которая дает преимущественно позитив о жизни наших стран. Старается сохранить чувства дружбы, добрососедства, взаимопонимания, которые существовали веками между народами наших стран. Мы очень надеемся, что так оно и будет», – сказал Лебедев.

«Приняли решение о том, что будем усиливать работу в рамках взаимного обмена видеоматериалами, а также о том, что нам необходимы и новые участники Межгосударственного информационного пула. Работа пула признана эффективной, потому что она позволяет коллегам использовать материалы, которые все собирают в общую информационную корзину для производства своих информационных программ», – отметил заместитель председателя МТРК «Мир» Владимир Казарезов.

Межгосударственный информационный пул создали 15 лет назад. Его участники предоставляют свои материалы для свободного телеобмена на пространстве СНГ. Это первое заседание Совета в очном формате после пандемии коронавируса. Участники встречи обсудили развитие сотрудничества, освещение мероприятий в рамках Года русского языка, а также стартовавших в Минске II Игр стран СНГ.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом генеральный секретарь СНГ заявил на Совете глав телерадиоорганизаций Содружества и руководства Межгосударственного информационного пула.
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе
  • Лебедев: МТРК «Мир» сохраняет дружеские, добрососедские связи между странами СНГ 21:19, Mir24.TV Belarus
  • Все новости

Свежие газеты

03.08.2023
Mir24.TV Belarus
04.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика