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Лебедев: МТРК «Мир» сохраняет дружеские, добрососедские связи между странами СНГ
04.08.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В настоящее время многим не хватает позитивных новостей, и в этом плане телерадиокомпания «Мир» выгодно отличается. Об этом на Совете глав телерадиоорганизаций Содружества и руководства Межгосударственного информационного пула заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает «МИР 24».
Межгосударственный информационный пул создали 15 лет назад. Его участники предоставляют свои материалы для свободного телеобмена на пространстве СНГ. Это первое заседание Совета в очном формате после пандемии коронавируса. Участники встречи обсудили развитие сотрудничества, освещение мероприятий в рамках Года русского языка, а также стартовавших в Минске II Игр стран СНГ.
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Об этом генеральный секретарь СНГ заявил на Совете глав телерадиоорганизаций Содружества и руководства Межгосударственного информационного пула.
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