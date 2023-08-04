Лебедев: МТРК «Мир» сохраняет дружеские, добрососедские связи между странами СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В настоящее время многим не хватает позитивных новостей, и в этом плане телерадиокомпания «Мир» выгодно отличается. Об этом на Совете глав телерадиоорганизаций Содружества и руководства Межгосударственного информационного пула заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает «МИР 24».

«Доброе телевидение, добрый канал, телекомпания «Мир», которая дает преимущественно позитив о жизни наших стран. Старается сохранить чувства дружбы, добрососедства, взаимопонимания, которые существовали веками между народами наших стран. Мы очень надеемся, что так оно и будет», – сказал Лебедев.

«Приняли решение о том, что будем усиливать работу в рамках взаимного обмена видеоматериалами, а также о том, что нам необходимы и новые участники Межгосударственного информационного пула. Работа пула признана эффективной, потому что она позволяет коллегам использовать материалы, которые все собирают в общую информационную корзину для производства своих информационных программ», – отметил заместитель председателя МТРК «Мир» Владимир Казарезов.

Межгосударственный информационный пул создали 15 лет назад. Его участники предоставляют свои материалы для свободного телеобмена на пространстве СНГ. Это первое заседание Совета в очном формате после пандемии коронавируса. Участники встречи обсудили развитие сотрудничества, освещение мероприятий в рамках Года русского языка, а также стартовавших в Минске II Игр стран СНГ.