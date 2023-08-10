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О чем пишут мировые СМИ: новый штамм коронавируса и пожар на Гавайях
10.08.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый штамм коронавируса Eris «представляющим интерес», поскольку количество связанных с ним случаев заболевания растет во всем мире. Тем не менее, риск для общественного здравоохранения пока оценивается как низкий, сообщает
Крупный пожар уничтожил ряд исторических объектов в туристическом центре Мауи Лахайне. Сгорело старейшее здание острова, дом-музей Болдуина (1830-е годы), сообщает
Петроглифы Саймалуу-Таш в Кыргызстане хотят оцифровать. Рисунки, количество которых оценивается в 10-90 тысяч, расположены на высоте более трех тысяч метров, сообщает
В Казахстане побит температурный рекорд, который держался 42 года. На метеостанции Павлодар 12 июля днем воздух прогрелся до плюс 38,5 градусов, превзойдя предыдущий максимум, установленный в 1981 году – плюс 35 градусов, сообщает
Минский зоопарк отметил день рождения. Он был открыт 9 августа 1984 года, сообщает
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ВОЗ заявила о росте случаев заражения новым штаммом коронавируса Eris. Пожар на Гавайях уничтожил ряд исторических зданий.
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