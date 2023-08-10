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О чем пишут мировые СМИ: новый штамм коронавируса и пожар на Гавайях

10.08.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый штамм коронавируса Eris «представляющим интерес», поскольку количество связанных с ним случаев заболевания растет во всем мире. Тем не менее, риск для общественного здравоохранения пока оценивается как низкий, сообщает The Guardian. Вариант, также известный как EG.5, связан с «омикроном». Случаи заражения им отмечены в Великобритании, Канаде и США. Эксперты заявили, что новый штамм лучше обходит иммунные защиты организма, но не вызывает тяжелых симптомов.

Крупный пожар уничтожил ряд исторических объектов в туристическом центре Мауи Лахайне. Сгорело старейшее здание острова, дом-музей Болдуина (1830-е годы), сообщает CNN. Огонь также уничтожил музей наследия Лахайны и храм-музей Во Кин, построенный в 1912 году для китайской иммигрантской общины острова. Среди потерь также – баньяновое дерево, которое считалось одним из самых высоких в США. Его привезли на Гавайи из Индии в 1873 году. Ранее сообщалось, что стихия привела к гибели шести человек.

Петроглифы Саймалуу-Таш в Кыргызстане хотят оцифровать. Рисунки, количество которых оценивается в 10-90 тысяч, расположены на высоте более трех тысяч метров, сообщает «Вечерний Бишкек». Цифровые копии позволят ознакомиться с ними в музеях, но поднимаясь в труднодоступные места. Возраст самых древних рисунков оценивается в пять тысяч лет, они относятся к эпохам неолита и бронзы. Есть также петроглифы скифского периода и Средневековья.

В Казахстане побит температурный рекорд, который держался 42 года. На метеостанции Павлодар 12 июля днем воздух прогрелся до плюс 38,5 градусов, превзойдя предыдущий максимум, установленный в 1981 году – плюс 35 градусов, сообщает TengriNews. Синоптики заявили, что в целом июль выдался жарким практически на всей территории Казахстана. Так, на метеостанциях Атырау и Уральска столбики термометров поднимались до 42 градусов Цельсия.

Минский зоопарк отметил день рождения. Он был открыт 9 августа 1984 года, сообщает БелТА. Сейчас в нем обитают представители редких и экзотических видов фауны. Среди них: черный ягуар, белые львы, белый тигр, шимпанзе. Есть виды, которые исчезли в дикой природе (олень Давида) и находящиеся на грани вымирания (дальневосточный леопард).



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ВОЗ заявила о росте случаев заражения новым штаммом коронавируса Eris. Пожар на Гавайях уничтожил ряд исторических зданий.
 
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