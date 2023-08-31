Возможно ли партнерство крупного холдинга и частного бизнеса? Разбираем кейс стрит-фуд площадки «Песочница»

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива проекта «Песочница»

Стрит-фуд площадка «Песочница» уже 5 лет работает на ул. Куйбышева — прямо на территории между корпусами завода «Горизонт». Это сотрудничество между крупным холдингом и частным бизнесом дало старт стрит-фуд культуре в Минске. «Про бизнес» разобрался, как нужно выстраивать взаимодействие, чтобы все остались довольны.

Как стартовала «Песочница»: «Мы запускали уникальную для Минска историю»

Сейчас в Минске работает уже несколько популярных стрит-фуд площадок. Но 5 лет назад «Песочница» стала первопроходцем в этой нише в Беларуси. У основателей проекта было лишь собственное видение и огромное желание создать в стране новый формат досуга, который бы нашел отклик. По признанию самих ребят, примеров чего-то похожего в Беларуси попросту не было.

Первым этапом создания арт-пространства с фудтраками и различными зонами для отдыха и развлечений был поиск подходящей площадки. Ей стала территория между бывшими производственными корпусами завода «Горизонт» — на пересечении ул. Куйбышева и Машерова.

— На самом деле это было счастливое стечение обстоятельств. Мы даже не подозревали о том, что между корпусами завода есть такая зона. Наш друг, который в то время занимался созданием проекта GastroDvor, однажды сказал, что знает, какое место нам идеально подойдет. Мы тут же отправились смотреть. И поняли, что это действительно может сработать, — вспоминают сооснователи «Песочницы».









Команда «Песочницы» обратилась в Управляющую компанию холдинга «ГОРИЗОНТ» с запросом на аренду. Площади корпусов завода уже предлагались в аренду для бизнеса — например, одним из первых заработал ресторанный дворик GastroDvor. Но пространство между корпусами на территории производства на тот момент еще не рассматривалось для аренды.

— Думаю, тогда еще не было какого-то видения, как можно такую площадь использовать. Это сейчас есть представление о том, какие могут быть арт-пространства, стрит-фуд площадки, — рассуждают основатели «Песочницы».

Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» с интересом восприняла концепцию стрит-фуд площадки и оказала необходимое содействие для ее реализации. В пользу основателей «Песочницы» говорил уже успешно реализованный проект Gastrofest — в 2016 году они запустили серию гастрономических фестивалей в Минске, а затем и по всей Беларуси. На тот момент проект уже успешно просуществовал 2 года и наделал много шума, собирая очереди в кафе и ресторанах города, которые принимали участие в фестивалях.





— К счастью, в нас поверили. И со стороны «Горизонта» была проделана просто колоссальная работа, чтобы «Песочница» могла появиться. Например, когда мы приступали, площадка на Куйбышева являлась режимным объектом. К нему не было свободного доступа, люди не могли зайти на территорию. Поэтому для нас реорганизовали входную группу, поменяли режим работы охраны, выделили и оборудовали парковку, обустроили разгрузочную зону для фудтраков. Было много технических моментов, но Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» нас по-настоящему поддержала, — поделились основатели «Песочницы».

Процесс согласования договора аренды у проекта «Песочница» и Управляющей компании холдинга «ГОРИЗОНТ» занял чуть больше месяца, т.к. потребовалось учесть массу технических деталей. Важно было предварительно оговорить все моменты: от возможностей проведения мероприятий на площадке до ее освещения.





Как «Горизонт» стал домом минского стрит-фуда

Очевидно, что для проекта «Песочница» территория завода «Горизонт» стала своего рода домом. Надежное и взаимное сотрудничество в течение уже 5 лет — это фундамент для развития бизнеса.

— Нам было важно, чтобы арендодатель поддержал наше желание привлекать людей, проводить мероприятия, концерты, ярмарки. Без этой поддержки реализация была бы крайне затруднительной. К тому же на заводе есть собственная охрана, и мы часто привлекаем ее на наши мероприятия. Это удобно: если мы проводим ивент или ожидаем большой наплыв людей, то всегда можем обратиться за дополнительным контролем. Это надежнее для нас и избавляет от необходимости искать и нанимать отдельных людей, — объяснили основатели «Песочницы».





Но важна была не только поддержка идей и энергии основателей. Все же «Песочница» — проект с ярко выраженной сезонностью: в теплое время года посещаемость — высокая, в холодное — низкая. А зимой площадка и вовсе может не работать. Разумеется, такая специфика бизнеса накладывает отпечаток на финансовые показатели.

— Скажем честно, мы потеряли всякую надежду заработать в январе — ноль шансов. Мы попытались, но это невозможно. Поэтому мы особенно благодарны, что Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» учла особенности нашей работы и создала специальные условия. И это сильно выручает наш проект, — отмечает команда «Песочницы».

Сыграло на руку проекту и то, что Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» привлекла массу арендаторов в свои корпуса. Каждый из этих малых бизнесов мотивирует приезжать покупателей и клиентов, которые становятся потенциальной аудиторией «Песочницы».

— Кто-то может приехать за новой сумкой или сдать кроссовки в химчистку в соседнем корпусе, а к нам заглянуть, чтобы перекусить и отдохнуть. То есть клиенты бизнеса в «Горизонте» приходят к нам. И, наоборот, гости «Песочницы» могут становится клиентами для компаний, которые базируются в корпусах завода. Это взаимовыгодные отношения, — объяснили основатели проекта.





Команда «Песочницы» много вкладывает в обустройство и поддержание порядка на территории, которую арендует.

— Мы каждый год вместе работаем над площадкой, думаем как ее улучшить. И это не значит просто поставить новые стулья или что-то разукрасить. Мы подходим к задаче более фундаментально: работаем над покрытием, освещением, зонированием. Мы как партнеры улучшаем пространство, на котором работаем, — поделились создатели «Песочницы».

И еще один парадоксальный факт: в период пандемии коронавируса «Песочница» оказалась поразительно востребована у белорусов. Когда большинство заведений общепита страдали от недостатка посетителей, стрит-фуд площадка привлекала гостей тем, что фудтраки были размещены на открытом воздухе. Так «Песочница» не только не прекратила работу в пандемию, но, наоборот, продолжала привлекать трафик на свою площадку.

— Можно смело сказать, что сезон 2020 года был одним из лучших для нас. Поначалу, весной, когда только появились новости о коронавирусе, мы переживали, что не сможем открыться. Но нас поддержали — со стороны «Горизонта» были для нас специальные условия по рассрочке платежей. Это позволило нам восстановиться и осознать, что все окей. Мы запустились и увидели, что получается даже лучше, чем мы могли ожидать. Конечно же, учли все необходимые нормы безопасности, — поделились основатели «Песочницы».

Несколько тысяч людей каждый день — результаты проекта «Песочница»

«Песочница» работает на площадке завода «Горизонт» уже 5 лет — этим летом проект как раз отметил первый юбилей. И менять локацию стрит-фуд проект не планирует.

Традиционно «Песочница» открывает сезон в конце апреля-начале мая и работает до середины сентября.





Один из создателей стритфуд-площадки Станислав Агинский отмечает, что в среднем в выходной день летом «Песочницу» посещает около 6 тысяч человек, в будние дни — 1,5−2 тысячи. Цены на сеты фиксированные — 14 и 11,9 руб. Количество фудтраков стабильное — всего 15 точек.

Команда «Песочницы» уверена, что им удалось запустить в Беларуси целое движение уличной еды и подать пример другим проектам в сфере стрит-фуда.

— Появление других стрит-фуд площадок в Минске повышает культуру еды вне дома. 5 лет назад мы только ступили на этот путь, а теперь таких проектов уже несколько. К счастью, у нас двухмиллионный город — трафика на все площадки хватит. По нашим оценкам, «Песочница» никак не пострадала с точки зрения посещаемости после открытия других площадок в городе. И это говорит о том, что формат интересен и востребован. А пример сотрудничества Управляющей компании холдинга «ГОРИЗОНТ» с частным бизнесом доказывает возможность выстраивания гармоничных и взаимовыгодных условий работы.