«Мое желание оказалось намного сильнее предрассудков». Как белоруска создала успешный бизнес из любви к фитнесу

Источник материала: ProBusiness



Вероника Василевич-Новицкая, фото из личного архива героини.

Мы привыкли считать, что спортивные тренировки — это сложно, больно и дорого, а за результатом стоит тренер, который должен строго контролировать все движения своего подопечного. Здесь нужна тренированая сила воли и запас терпения. Вполне возможно, что многих это отпугивает и не дает начать заниматься собой. Сертифицированный фитнес-тренер и создательница YouTube-канала « VVPROFITNESS » Вероника Василевич-Новицкая считает, что можно начать тренировки проще, и построила на этом свое дело. Она рассказала «Про бизнес», как заниматься фитнесом с удовольствием и создать успешный онлайн-проект с органической аудиторией.

Из преподавателя иностранных языков в фитнес-тренера и специалиста по движению

— Я окончила в 2015 году Минский государственный лингвистический университет по специальности «переводчик с английского и шведского языков, специалист по межкультурным коммуникациям». И сразу получила работу мечты — преподавание шведского и английского языков на факультете международных отношений БГУ. Мне очень нравилось то, чем я занималась, все получалось хорошо.

Параллельно с основной деятельностью, я ежедневно начала расстилать спортивный коврик и активно заниматься. Смотрела англоязычный YouTube, посвященный фитнесу и повторяла за тренером упражнения. Тогда я еще не могла представить, что через пару лет у меня будет собственный YouTube-канал с видео-тренировками.

Любовь к физическим упражнениям побудили меня пойти на курсы фитнес-тренера, на что мои родители покрутили пальцему виска и сказали: «Ты уверена, что хочешь поменять работу в университете на фитнес-тренера?» Но мое желание оказалось намного сильнее предрассудков. Хотя о смене профессии я пока все-таки не думала.

Я обучилась, получила сертификат и положила его на полку. Спустя несколько лет, в 2019 году, параллельно с преподаванием в университете, решила вести свой блог, в котором делала обзоры на разные фитнес-каналы. В своем блоге я расписывала плюсы и минусы каждого из видеоканалов.





Однажды я наткнулась на канал миллионник «Workout» и заметила, что на нем нет тренировок в режиме реального времени с тренером. Были серии коротких видео в формате «Повторите упражнение пять-десять раз».

Будучи уже йога-инструктором и сертифицированным тренером, я предложила организаторам канала снять совместный 15-минутный ролик . Видео вышло и «выстрелило». Сейчас у него уже несколько миллионов просмотров.

Видео с моим участием активно смотрели, аудитории оно зашло: в комментариях люди отмечали, что им понравился формат занятий, мой голос, писали «больше Вероники». До сих пор один из самых популярных запросов на YouTube — «Вероника йога».

С каналом «Workout» мы сняли шесть видео по йоге. Позже канал перестал выпускать видео и вести активную работу.

Все это шло параллельно с преподаванием в университете. В тот момент я поняла, что хочу продолжить сниматься для YouTube. Тренировки в режиме реального времени — это тоже преподавание: я проговариваю, что делать и как делать. Мне все давалось очень легко. Я не боялась камеры, умела работать с аудиторией, выстраивать методологию уроков.

О запуске собственного YouTube-канала

С конца 2019 года я развиваю свой YouTube-канал «VVPROFITNESS». Помогает в его продвижении мой муж. Мы решили, что будем выпускать видео каждую субботу, потому что постоянство — ключ к успеху. Когда в 2020 году пришел коронавирус, люди стали тренироваться дома намного чаще. В тот момент наш канал вырос по количеству подписчиков: с 2 до 80 тысяч. К нам пришла лояльная аудитория, которая следила за мной с момента выхода первого видео на канале «Workout». Люди уже искали «йогу с Вероникой».

Моему каналу три года, и я даже получила серебряную кнопку, которая даётся за 100 тысяч подписчиков. Сейчас на канале уже 230 тысяч.





Я уволилась из университета в 2021 году, потому что фитнес стал большей частью моей жизни. У аудитории был интерес к YouTube-каналу, йога-курсам. Даже мои студенты из БГУ занимались со мной на коврике. Развите YouTube-канала дало мне уверенность в том, что я делаю дело, которое нужно людям. Мой интерес уже был в преподавании движения, физической активности, а не в языках. В момент роста YouTube-канала, я поставила цель — создать самый качественный русскоязычный канал по фитнесу. Считаю, что у меня это получилось. На канале представлено большое количество видеороликов, посвященных разным фитнес-методикам: пилатес, функциональные силовые тренировки, йога, самомассаж, танцевальные занятия, медитация, медитация в движении. А на моем сайте размещены курсы и комплексные программы по йоге медитации, курс зарядок.

Сейчас видео на YouTube-канале появляются приблизительно один раз в два месяца. Новые ролики приурочены либо к запуску курса, либо к запуску онлайн-клуба.

«Изначально мой бизнес был семейным — в команде муж и сестра»

Когда я решила, что хочу развивать YouTube-канал, муж предложил себя в качестве оператора и монтажера. С тех пор, он отвечает за видеосъемку, монтаж. Кроме того, он развивает клиентскую базу, поддерживает сайт.

Супруг взял на себя ведение технических задач. А я сфокусирована больше на творческих: продумывании методологии и содержании курса, стратегии развития проекта.





На старте мне помогала сестра. Она графический дизайнер, веб-дизайнер, UX/UI-дизайнер. До этого года она участвовала в визуальном оформлении сайта и социальных сетей. Сейчас я эту задачу делегировала внешнему специалисту.

«Чтобы заработать еще больше денег, нужно не бояться их тратить»

Первые видео-тренировки и курс сняли на камеру моей подруги. Купили один микрофон, недорогой, но качественный. Постепенно обновили всю технику: приобрели профессиональную камеру, микрофон, программы для обработки видео.

В статью расходов также входит спортивная форма для меня, коврики, оборудование. Расходы есть и на поддержание сайта, организацию рассылок для клиентов, уплату налогов. На запуск нашего проекта первоначально ушло около $ 3000. Понятно, что с развитием дела затраты увеличивались.

Наши текущие затраты на бизнес окупаются, а в какой-то период доходы превышали расходы. Мы понимаем, что сейчас нужно увеличить расходы на расширение и масштабирование проекта, найм специалистов в команду. Если я потрачу больше, то получу и больший результат.

До сих пор, с учетом органического роста аудитории, наши доходы превышают расходы. Обычно доходы увеличиваются во время запуска онлайн-клуба, распродаж в период «черной пятницы», а также в июне, когда проходят «Дни йоги». Деньги приносит и продажа широкой линейки продуктов на сайте. Продажи происходят пассивно, и это здорово, потому что есть доход вне зависимости от того, выхожу я в онлайн или нет, запускаю новый продукт или нет.

Я пришла к тому уровню, когда могу сосредоточиться на создании нового продукта и в любой момент уйти в отпуск, а продажи все равно происходят.

В будущем я готова инвестировать больше денег, чтобы масштабировать свое дело.

За последние несколько лет я поняла, что деньги необходимо инвестировать не только в свое дело, но и в себя. Потому что инвестиция в себя и свой профессионализм всегда окупаются, приносят наибольшие дивиденды. Я инвестировала в коучинг, в бизнес-наставников, которые мне помогли выйти из плато и достичь больших результатов.





«Мне говорили, что мой бизнес „слишком ванильный“. Так и есть»

В момент запуска проекта практически не было трудностей, потому что я пошла в то дело, которое мне давалось легко. Есть фраза: «Что легко, то и нужно делать. А где сложно, там и ложно». Самые большие деньги нужно брать за то, что тебе дается легко, потому что в этом твое мастерство. Именно так случилось у меня. Я пошла в то, что люблю, с уже проверенной гипотезой, что моя работа нужна людям. Я закрываю их потребности.

Основная сложность в развитии любого онлайн-бизнеса заключается в том, что рано или поздно ты приходишь к какому-то плато. Чтобы расти дальше, нужно масштабироваться либо переходить на другой уровень.

Сначала у меня было открытие ИП. Позже я поняла: чтобы принимать платежи большего количества, делать это качественнее, нужно автоматизировать бизнес. А для того, чтобы его автоматизировать, нужно открыть сайт и развивать его.

Для меня это было не столько сложно сделать, сколько страшно. В моем деле, на каждом этапе его роста и развития, были не столько сложности, сколько вызовы, которые нужно бросать себе, чтобы расти и как предприниматель, и как личность.

«Сейчас основная сложность — научиться делегировать»

У меня есть установка, что лучше меня никто не сделает. Она ограничивает, от нее нужно избавиться. Предпринимателям важно обучать свою команду, чтобы делегировать без страха.

Вместе со своим бизнес-коучем, я уже составила список вещей, от которых устала. Поэтому все эти энергозатратные задачи важно делегировать. А свою энергию направить на стратегию развития проекта, творчество, масштабирование.

Чтобы расширяться, мне нужно больше делегировать, поэтому планирую привлечь в команду таргетологов, специалистов по визуальному оформлению видеоконтента.





«Я вообще не мыслю категорией „конкуренты“. Есть коллеги, у которых можно учиться»

Все специалисты в моей сфере — коллеги. Осознанный подход к движению преподают и другие. Я сама учусь у прекрасных специалистов. Есть и те, кто смотрит на меня и что-то берет из моего подхода. И это замечательно. Я искренне рада тому, что все больше специалистов говорят об осознанном подходе к телу и к движению, тренируют людей более грамотно, вдумчиво.

У меня есть установка, что каждый найдет свою целевую аудиторию: люди приходят на кого-то не просто так, а зачем-то. Мой подход, подача привлекают определенную аудиторию, которая ценит то, что ценю я.

Конкуренции не боюсь, я ее люблю и поощряю, потому что это двигатель к развитию. Правда, в последнее время, я перестала смотреть на своих коллег, потому, что мне захотелось «пустоты» для творчества. Я заметила, что если подписана на большое количество коллег из своей сферы, то тогда мы как-то неосознанно копируем друг друга.

Если я хочу найти свое УТП, то беру самое лучшее: обучаюсь у классных специалистов, но при этом развиваю свой подход, стараюсь сделать его уникальным, чтобы не быть ни на кого похожей. Я уже прихожу к собственной методике.

«Рост аудитории до сих пор органический»

У нас органический рост аудитории, поэтому мы не тратим деньги на рекламу, SMM-продвижение, таргетинг. Когда люди делают поискововые запросы, например, «пилатес при боли в спине», «йога дома для начинающих», «короткая зарядка с утра», то они находят мои видео. Людям становится интересно, поэтому они переходят в мои социальные сети и на сайт.

Еще в Instagram меня активно отмечают подписчики. Вне зависимости от того, сколько у человека последователей — 200 или 1000, новая аудитория видит отметки и подписывается на меня. Также я развиваю свой Telegram-канал, куда тоже приходят клиенты.

К большому счастью, те, кто приобретает мои продукты, приходят потом и на курсы. И мне безумно приятно, что у меня очень лояльная аудитория. На многих бизнес-тренингах говорят о том, что нужен постоянный трафик, аудитория может «изжить себя». Но у меня такого не происходит, потому что есть большой «костяк» подписчиков, которые идут со мной из курса в курс, из одного продукта в другой.

«Я влюбляю людей в движение, в своё тело, а не просто в фитнес»

Я получаю много обратной связи от клиентов и учеников. Удивительно, что аудитория, первым делом отметила мой красивый и успокаивающий голос. Ведь в обычной жизни, до прихода на Youtube мне редко об этом говорили.

То, что я преподаю — это больше, чем фитнес. Я прививаю интерес к разнообразным занятиям и методикам, к тому, что происходит с нашим телом. Мне не интересно просто давать упражнения, как тренер. Я в какой-то степени фитнес-коуч. Кто-то из клиентов говорит, что моя работа — это фитнес-терапия, кто-то отмечает заботу и бережный подход.

Я верю, что становясь физически сильнее на коврике, мы становимся сильнее в жизни, развивая гибкость на коврике, мы практикуем гибкость мышления.

Я делаю акцент не на количество, а на качество тренировок. Нужно задавать себе вопрос, зачем мы это делаем. Поэтому я провожу зрителей своим голосом через всю тренировку, у меня мало молчаливых тренировок: я рассказываю все, что происходит, отмечаю ошибки, но делаю это очень бережно.

Я верю, что если мы занимаемся с удовольствием, то тогда занятия и фитнес становится не «надо», а «хочу». Это мой лозунг. Когда я хочу расстилать коврик и делаю это с удовольствием, появляется регулярность. И именно это нужно для того, чтобы мы были здоровыми, активными, красивыми.

«В моем деле есть сезонность: „с понедельника“, „после Нового года“ и летом»

Спрос возрастает с наступлением весны и приближением лета. На YouTube люди приобретают курсы с Нового года и с понедельника, как бы смешно это ни звучало. Просмотры на видеоканале увеличиваются в понедельник. Самый тихий сезон — декабрь, потому что люди в запаре перед праздниками.

Кто-то сказал, что нет сезонности, есть плохие продавцы. Да, частично, я в это верю. Но, так или иначе, есть сезоны более тихие.

Я пропагандирую не накачать тело к лету, сжечь жир и пр., у меня нет таких формулировок. Я про здоровье, про подвижность, про любовь к себе, поэтому моя подача отличается от базового фитнес подхода и актуальна круглый год.

Есть какой-то процент вовлеченной аудитории, которая готова со мной быть круглый год. В будущем планирую сделать свой онлайн-клуб для постоянных клиентов, без наборов и запусков.





Преподавательское прошлое здорово помогает в развитии бизнеса"

Опыт работы преподавателем помогает мне в создании новых курсов и проектов. Я методолог. Мне нравится процесс создания курса: люблю представлять, как он будет называться, выглядеть визуально, какой контент войдет в него, из каких уроков курс будет состоять. Вдохновение я черпаю от людей, с которыми занимаюсь, от моих учеников.

Ко мне постоянно прилетают одни и те же вопросы и запросы, поэтому я стараюсь свои курсы наполнить максимально нужной информацией, чтобы закрыть потребности людей.

Мы планируем масштабировать русскоязычный проект, создавать новые востребованные курсы. Я вижу, что моя точка роста — развитие личного бренда. Планирую больше показывать себя, потому что люди обычно тянутся к людям. Чем больше я раскрываю себя, как личность, тем теплее контакт с аудиторией.

Я владею английским и шведским языками, поэтому планирую выход на англоязычную аудиторию YouTube. Единственная сложность в том, что я не могу придумать название для своего английского канала. Когда я это сделаю, тогда обязательно начну его вести.

Есть еще несколько процессов в нашем проекте, которые планируем усилить в перспективе: