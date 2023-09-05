Летчики ОДКБ сели на автотрассу во время учений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На юге Беларуси самолет совершил экстренную посадку на автодорогу. Эту задачу в понедельник отработали на учениях летчики стран ОДКБ. Принимал норматив министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает «МИР 24».

Посадка на проезжую часть считается одним из самых сложных элементов. Узкая дорога не приспособлена для жестких посадок: тормозной путь самолетов сотни, а то и тысячи метров. Поэтому все решает мастерство и опыт пилота.

Такие учения проводятся регулярно. Министр обороны Беларуси подчеркнул: основной их замысел – повысить уровень подготовки летчиков стран ОДКБ.

«Данные учения мы проводим не первый раз у себя в стране. Эти учения проходят строго в соответствии с замыслом, без каких-либо отклонений. Не надо искать конспирологию. Эти учения плановые, открытые, они ежегодно проводятся в одной из стран Организации Договора о коллективной безопасности. Основной замысел, цель учений – найти пути и способы противодействия вызовам и угрозам, которые могут возникнуть именно в странах ОДКБ», – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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Учения ОДКБ проходят в Беларуси с 1 по 6 сентября. В них принимают участие военные из шести государств. Еще 19 стран участвуют в качестве наблюдателей.