ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Летчики ОДКБ сели на автотрассу во время учений

05.09.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Летчики ОДКБ сели на автотрассу во время учений
 Фото: МТРК «Мир»

На юге Беларуси самолет совершил экстренную посадку на автодорогу. Эту задачу в понедельник отработали на учениях летчики стран ОДКБ. Принимал норматив министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает «МИР 24».

Посадка на проезжую часть считается одним из самых сложных элементов. Узкая дорога не приспособлена для жестких посадок: тормозной путь самолетов сотни, а то и тысячи метров. Поэтому все решает мастерство и опыт пилота.

Такие учения проводятся регулярно. Министр обороны Беларуси подчеркнул: основной их замысел – повысить уровень подготовки летчиков стран ОДКБ.

«Данные учения мы проводим не первый раз у себя в стране. Эти учения проходят строго в соответствии с замыслом, без каких-либо отклонений. Не надо искать конспирологию. Эти учения плановые, открытые, они ежегодно проводятся в одной из стран Организации Договора о коллективной безопасности. Основной замысел, цель учений – найти пути и способы противодействия вызовам и угрозам, которые могут возникнуть именно в странах ОДКБ», – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Учения ОДКБ проходят в Беларуси с 1 по 6 сентября. В них принимают участие военные из шести государств. Еще 19 стран участвуют в качестве наблюдателей.

В июле врачи из стран ОДКБ провели встречу в Минске по проблемам биологической безопасности. Эпидемиологи обсудили, как бороться с инфекциями и минимизировать ущерб от их распространения. В Организации намерены разработать единый подход в этом вопросе и учесть опыт пандемии коронавируса.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны Беларуси подчеркнул, что основная цель сборов –подготовка к угрозам, которые могут возникнуть именно в странах Организации.
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика