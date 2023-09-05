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Летчики ОДКБ сели на автотрассу во время учений
05.09.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На юге Беларуси самолет совершил экстренную посадку на автодорогу. Эту задачу в понедельник отработали на учениях летчики стран ОДКБ. Принимал норматив министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает «МИР 24».
Посадка на проезжую часть считается одним из самых сложных элементов. Узкая дорога не приспособлена для жестких посадок: тормозной путь самолетов сотни, а то и тысячи метров. Поэтому все решает мастерство и опыт пилота.
Такие учения проводятся регулярно. Министр обороны Беларуси подчеркнул: основной их замысел – повысить уровень подготовки летчиков стран ОДКБ.
В июле врачи из стран ОДКБ провели встречу в Минске по проблемам
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Министр обороны Беларуси подчеркнул, что основная цель сборов –подготовка к угрозам, которые могут возникнуть именно в странах Организации.
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