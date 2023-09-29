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Прививочная кампания от гриппа и коронавируса стартовала в Беларуси

29.09.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прививочная кампания от гриппа и коронавируса стартовала в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси стартовала прививочная кампания. Вакцины от гриппа и коронавируса уже поступили в поликлиники и больницы. Эпидемиологическую обстановку узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Пятая российская вакцина от коронавируса

В чем ее отличия?
Медики тревогу не бьют: ситуация с заболеваемостью респираторными инфекциями в Беларуси стабильная. Но предупреждают, что эпидсезон близко. С приходом холодов ожидают и появление вирусов.

Для выработки иммунитета нужно от двух до четырех недель. Одновременно можно сделать прививку от гриппа и коронавируса. Чем раньше пройдешь вакцинацию, тем быстрее у организма появится защита.

«В случае если пациент все-таки заболевает, то заболевание протекает значительно слабее. То есть риск возникновения осложнений снижается. Таким образом пациенты более короткий период находятся на листках нетрудоспособности», – рассказала заведующая отделением 12 городской поликлиники Минска Ирина Цыбульская.

Препараты проверены. Все прошли через центр экспертиз. Как доказательство контроля качества его работники вакцинировались одними из первых.

«Сначала проводится экспертиза документации производителя, проводится инспекция производства и потом непосредственно при поступлении партии лекарственных препаратов на территории Республики Беларусь проводится контроль качества данных препаратов. Как правило, это занимает до полугода», – сообщил директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько.

Сейчас в стране от гриппа есть три вакцины на выбор: от российского, французского и нидерландского производителей. Против коронавируса предлагают две российские вакцины, в некоторых регионах можно привиться кубинским препаратом.
Прививочная кампания продлится до декабря. Подъем заболеваемости прогнозируют в середине зимы, поэтому время сделать иммунный укол еще есть.

Основным штаммом коронавируса сейчас в Беларуси остается разновидность «омикрона» – «кракен». Симптомы у подвида те же, главное отличие – он более заразный.



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Теги: Минск
 
 
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