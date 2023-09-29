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Прививочная кампания от гриппа и коронавируса стартовала в Беларуси
29.09.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовала прививочная кампания. Вакцины от гриппа и коронавируса уже поступили в поликлиники и больницы. Эпидемиологическую обстановку узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Для выработки иммунитета нужно от двух до четырех недель. Одновременно можно сделать прививку от гриппа и коронавируса. Чем раньше пройдешь вакцинацию, тем быстрее у организма появится защита.
Препараты проверены. Все прошли через центр экспертиз. Как доказательство контроля качества его работники вакцинировались одними из первых.
Сейчас в стране от гриппа есть три вакцины на выбор: от российского, французского и нидерландского производителей. Против коронавируса предлагают две российские вакцины, в некоторых регионах можно привиться кубинским препаратом.
Основным штаммом коронавируса сейчас в Беларуси остается разновидность «омикрона» – «кракен». Симптомы у подвида те же, главное отличие – он более заразный.
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Чтобы к вирусам выработался иммунитет, необходимо от двух до четырех недель.
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