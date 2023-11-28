«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

Источник материала: ProBusiness



Алена Папок

Начинать свой бизнес (пусть и маленький) — это всегда волнительно. Героиня нашего материала не побоялась трудностей и открыла цветочный магазин в агрогородке под Минском. Мы съездили в Сеницу, чтобы посмотреть, как работает студия флористики Алены Папок . Она рассказала о старте в цветочной индустрии, о тех, кто покупает фиолетовые кактусы, и о том, как пакет услуг РКО «Бизнес-Смарт» от Банка БелВЭБ помогает закрыть «болевые точки» молодого бизнеса.

«Родители буквально бегом бежали к нам за цветами»

Алена Папок в бизнесе не первый год. В Сенице ее многие знают как владелицу магазина косметики «Авеллиус», а в этом году девушка решила освоить новое направление — открыть собственную студию флористики.

— Идея открытия цветочного магазина появилась давно. Вообще, в теме флористики я кручусь около 10 лет. Когда-то подрабатывала у тети, которая занимается цветами, потом стала сама создавать букеты и композиции (предлагала их через наш местный чат), а в конце концов вместе с партнером созрела до открытия оффлайн-магазина.





Самым трудным в начале пути оказалось найти нужное помещение. Именно это нас долго сдерживало. Я изучила много вариантов: то метраж не подходил, то стоимость. Я объездила все окрестности Сеницы, заезжала в Прилуки, пыталась исследовать Минск. Первоначально мы, кстати, выбрали другой вариант, но быстро поняли, что не потянем его по деньгам, и отказались. В итоге остановились на небольшом торговом центре на главной площади Сеницы.

Здесь Алена арендовала «коридор» на первом этаже, а точнее — пространство на входе. За несколько недель неиспользуемые ранее метры полностью преобразились. Тут появился павильончик, витрины со срезанными цветами и суккулентами, стеллажи с домашними растениями.





— Какими были первые впечатления от оффлайн работы?

— Для меня работа оффлайн проще. Ты видишь человека, говоришь с ним, начинаешь чувствовать, что ему нужно. Конечно, в мессенджере тоже можно выяснить, на какое мероприятие идет покупатель, сбросить ему фотографии имеющихся цветов, но вживую, видя эмоции и настроение, подобрать букет легче.

Сама Алена тоже живет в Сенице, поэтому называет себя «местной». Говорит, что конкуренты в агрогородке есть, но работы хватает всем.

— Сеница развивается, в последние годы тут появилось много новостроек, сюда переезжает молодежь, а недавно открылась и новая школа. Кстати, первый рабочий день цветочного магазина пришелся на 30 августа — как раз накануне Дня знаний. Признаюсь, первые дни отработали как в тумане. Как раз здесь, на площади, проводили линейку.

Получилось так, что само открытие учебного заведения перенесли на несколько месяцев (школа заработала только в ноябре), но для учеников решили устроить праздник. И так как новость о линейке появилась только вечером 31 августа, то все родители буквально бегом побежали к нам за цветочками. В итоге сразу с первого дня у нас были очереди. Люди стояли от самого входа! Ну, а дальше работа пошла. Только пришли в себя после 1 сентября, как на носу уже День учителя, потом — День матери. Так в подготовке к разным праздникам у нас и прошли 2 месяца.





Флористике Алена Папок нигде специально не обучалась. Всю науку девушка постигала на практике, когда это было для нее дополнительным заработком. Обо всех трендах узнавала в интернете, много читала, смотрела видео.

— С какими трудностями вы столкнулись на старте?

— Особых трудностей не было. Самое главное в небольшом бизнесе — вовремя оплачивать аренду (смеется, — прим. авт.). Также непростая ноша — это сотрудники: зарплата и контроль их работы. Для собственника это и материальная, и моральная нагрузка. Так как в цветочном магазине, в отличие от магазина косметики, я пока работаю сама, затрат на персонал у меня еще нет. Главная задача — насобирать на основные расходы: аренду, оплату коммуналки, кассовое обслуживание и на закупку цветов.

Из-за того что я была знакома с этой сферой, у меня не было проблем с поставщиками — я давно всех знала и понимала, с кем буду работать. Конечно, без опыта с цветами начать было бы сложно — ведь нужно знать, какую температуру любит цветок, сколько водички пьет (один любит побольше, другой — поменьше), кого нужно подкормить, кого подрезать. В целом, на уход за растениями у меня уходит около двух часов в день.





«Из трендов — отказ от упаковки и покупка цветов самой себе»

Мне нравится, что люди идут в цветочный магазин в хорошем настроении — обычно в предвкушении какого-то праздника: свадьбы, юбилея, дня рождения. Вообще, мой секрет — заниматься тем, что самой интересно. Точно так же было и с магазином косметики. Первоначально ко мне приходили все подружки, потом уже действовало сарафанное радио. Сложности были только в период эпидемии коронавируса, когда люди вообще перестали посещать магазины. Ведь даже если ты сам стоишь за прилавком и не платишь себе зарплату, то аренду отдавать в срок все равно надо. Вот тогда было действительно тяжело. У меня в те годы работала еще и студия красоты — ее, к сожалению, пришлось закрыть. Выжил только магазин косметики. Сегодня там работают продавцы, а я занимаюсь развитием цветочного магазина.

— В чем специфика вашего бизнеса?

— В принципе, как и в любом бизнесе, все состоит из «купил-привез-продал». Но в цветочном бизнесе к этому есть дополнение — уход за товаром. То есть нельзя просто привезти цветы и выставить на витрину. С цветочками приходится поработать. Где-то удобрить, где-то листья обрезать. Плюс срезанные цветы я еще и окрашиваю — покупаю специальные краски и делаю яркие букеты. Ориентируюсь на пожелания заказчика. Честно говоря, сама я не очень люблю окрашенные цветы, мне больше нравится натуральный природный цвет, но иногда людям хочется чего-то необычного. Так у меня и рождается синяя роза, фиолетовая хризантема или розовая гипсофила.





За цветами я езжу сама, иногда что-то привозят мне. Недавно вот сдала на права — до этого обходилась без машины, но когда цветочный магазин появился, поняла, что автомобиль необходим. К тому же в любой момент может появиться покупатель, которому понадобится 100 роз или что-то экзотическое. В этом случае придется быстро съездить к коллегам. В целом, поставщиков в Минске много, а стоимость в среднем плюс-минус у всех одинаковая. Поэтому я выбираю тех, с кем мне комфортнее работать, ну и чтобы было недалеко ехать. Цветы к нам привозят не только из Голландии, но и из Кении, Эквадора, Колумбии и других стран. Вся «срезка» идет оттуда — хризантемы, розы, герберы, гвоздики. Наши белорусские цветы тоже хорошие, они даже дешевле по стоимости, но проигрывают в стойкости. Если бы у меня были большие потоки, то можно было бы попробовать предлагать и белорусскую розу, но пока я не могу себе этого позволить. Мне нужно, чтобы цветы постояли и у меня, и потом еще у человека, который их у меня купит.

— Расскажите об актуальных цветочных трендах.

— Тут без перемен — у нас по-прежнему популярны розы. Всех цветов и размеров. Вот сейчас привезла розу, похожую на пион. Из трендов я назову отказ от упаковки. Если раньше в придачу к букету люди хотели побольше бумаги, ленточек и другой упаковки, то теперь цветы обычно берут без упаковки. Максимум — ленточкой перевязать.

Изменилось отношение и к домашним цветам. Их берут много, покупают сразу крупные растения (практически — деревья), чтобы поставить дома и поменять интерьер. Лично я обожаю фикусы — они непривередливые плюс у них очень красивая зелень. Можно выбрать и мелкий листочек, и покрупнее, да и уход не сильно сложный. Также отличный домашний «питомец» — монстера. Это вообще, можно сказать, растение−сорняк. Монстера растет в любых условиях, может стоять в не сильно освещенном углу, и ей будет хорошо.





Что касается экзотики, то пока специфические цветы я вожу только на заказ. Конечно, поэкспериментировать хочется, но у срезанных цветов есть один небольшой минус — срок хранения. Поэтому я лучше лишний раз съезжу к поставщику и привезу свежие.

Еще один тренд — покупатели покупают цветы сами себе. У меня есть постоянные клиентки — девушки, которые всегда интересуются новинками и регулярно берут букеты для себя, просто так.

«Как ни крути, деньги и цветы — это самое популярное сочетание для подарка»

Магазин Алены работает каждый день, без выходных. Продвижение пока идет в личном инстаграме, на известном агрегаторе скидок и в местных чатах.

— Финансовый результат за первые месяцы есть, но пока мы все тратим на развитие. Так, первоначально у нас был всего один холодильник, но в процессе поняли, что людям нужна витрина. Поэтому недавно приобрели второй холодильник — поставили его сразу на входе. Потом решили сделать побольше света, потом добавить еще стеллажей. Так что прибыль есть, но пока она не ощущается.





— Какие дни в магазине самые проходные?

— Самое интересное, что тут даже не угадаешь. Бывает такое, что и в понедельник очередь стоит. Как-то в будний день один за другим ко мне стали приходить нарядные люди за цветами. Я даже поинтересовалась, может, в Сенице проходит какой-то праздник, о котором я не знаю. Оказалось, что нет. Просто так совпало — люди шли на разные мероприятия. Покупают тоже всегда по-разному. В прошлые выходные мы, к примеру, продали много срезанных цветов, а вот из вазонов купили только 2−3 штуки. А бывают дни, когда люди идут именно за комнатными растениями — хотят преобразить квартиру.

По опыту работы в интернете скажу, что низкий сезон для цветов — это лето. Особенно это ощущается в Сенице, где у каждого второго есть свой огород и свои клумбы. Однако и в этот период люди едут на свадьбы, идут на дни рождения, поэтому покупатели все равно есть. Как ни крути, деньги и цветы — это самое популярное сочетание для подарка.

А еще у нас есть целый стеллаж суккулентов и ярких кактусов. Эти окрашенные растения — наша реклама. Мне захотелось чем-то выделиться, чтобы запомниться. Розовые и фиолетовые кактусы у нас, кстати, очень популярны среди школьников. Возле витрины частенько зависают детишки, а потом приводят сюда своих бабушек (смеется, — прим. авт.), чтобы те купили им такой подарок.

«Хотелось идти в ногу со временем, а также не переплачивать»

Как и любой предприниматель на старте, Алена Папок задумалась об оптимизации расходов. Одним из оптимальных решений для хозяйки цветочной лавки стал пакет услуг расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-Смарт» от Банка БелВЭБ.

— Когда мы готовились к открытию магазина, то, естественно, думали, какую кассу тут установить. Первое, чего нам хотелось, — идти в ногу со временем, быть современными, удобными и мобильными. Не хотелось загромождать наш небольшой цветочный магазин старыми большими кассами и дополнительными терминалами к ним. Также было важно сэкономить на вложениях и не переплачивать за все это оборудование. Ведь оказалось, что набор из кассы и терминала стоит недешево.





В итоге лучшим вариантом для нас стал пакет услуг РКО «Бизнес-Смарт» . Кстати, предпринимателям БелВЭБ-Касса достается бесплатно, платить надо только ежемесячную абонентскую плату за РКО. С этим небольшим устройством нам не нужно собирать чеки отдельно из терминала и отдельно из кассы, то есть вести двойную отчетность. Здесь я пробиваю как кассовый чек, так и терминальный. Могу принять от покупателей и карточки, и наличные средства. То, что эти функции совмещены, для меня означает меньше отчетности, а значит — меньше лишней работы. В БелВЭБ-Кассе есть система контроля кассового оборудования и сканер QR- и штрих-кодов, то есть ты сразу получаешь кассу «четыре в одном».





Работать с БелВЭБ-Кассой легче и интуитивно понятнее, чем с традиционной кассой. Пользоваться устройством не сложнее, чем смартфоном (тем более все программное обеспечение тут на Android). Я могу зайти в меню, посмотреть промежуточный отчет, глянуть цифры за месяц, изучить статистику чеков. В работе этой кассы разберется любой — не надо проходить курсы кассиров (смеется, — прим. авт.). Так как я работала и с обычной кассой, то знаю, о чем говорю. Там нужно все время нажимать какие-то пароли, вводить какие-то дополнительные символы — все эти «зажмите три клавиши» напрягают. Здесь же все просто: открыл и видишь, во сколько началась смена, сколько денег в кассе на сегодняшний момент и так далее.





Эта касса долго работает без подзарядки. Я могу перемещаться вместе с ней по всему магазину и рассчитывать покупателей в любом удобном месте. Мне не нужно быть привязанной именно к прилавку. А еще тут можно отправить покупателю чек онлайн, не распечатывая его.

Также в БелВЭБ-Кассе можно рассчитаться с использованием сервисов Белкарт Pay и Mir Pay. Замечаю, что постепенно растет количество клиентов, предпочитающих данный способ оплаты. Думаю, что в магазине косметики я тоже перейду на эту систему. Так как сейчас в законодательстве произошли изменения, старые аппараты в любом случае придется менять.

В планах — кофе-машина и попугаи

— Сначала мы думали ограничиться тут просто цветочным уголком. Но в процессе работы стало понятно, что нам нужно занимать все пространство холла. Да и посетители приятно удивляются тому, как тут все изменилось. Теперь я уже чувствую ответственность за это место и не могу просто так все бросить. Мы думаем поставить тут еще стеллажи, сделать дополнительные перегородки и расширить ассортимент — особенно это касается комнатных растений. Привезем сюда горшочки, вазончики, средства по уходу. Также я хочу поставить тут кофемашину и… завести попугаев. Да, попугаи — это моя мечта! Уверена, среди цветов им будет прекрасно. Конечно, будем запускать и свой интернет-магазин — сейчас находимся в процессе разработки сайта.



