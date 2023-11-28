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«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

28.11.2023 09:43 — Новости о Коронавирусе | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы
Алена Папок

Начинать свой бизнес (пусть и маленький) — это всегда волнительно. Героиня нашего материала не побоялась трудностей и открыла цветочный магазин в агрогородке под Минском. Мы съездили в Сеницу, чтобы посмотреть, как работает студия флористики Алены Папок. Она рассказала о старте в цветочной индустрии, о тех, кто покупает фиолетовые кактусы, и о том, как пакет услуг РКО «Бизнес-Смарт» от Банка БелВЭБ помогает закрыть «болевые точки» молодого бизнеса.

«Родители буквально бегом бежали к нам за цветами»

Алена Папок в бизнесе не первый год. В Сенице ее многие знают как владелицу магазина косметики «Авеллиус», а в этом году девушка решила освоить новое направление — открыть собственную студию флористики.

— Идея открытия цветочного магазина появилась давно. Вообще, в теме флористики я кручусь около 10 лет. Когда-то подрабатывала у тети, которая занимается цветами, потом стала сама создавать букеты и композиции (предлагала их через наш местный чат), а в конце концов вместе с партнером созрела до открытия оффлайн-магазина.

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

Самым трудным в начале пути оказалось найти нужное помещение. Именно это нас долго сдерживало. Я изучила много вариантов: то метраж не подходил, то стоимость. Я объездила все окрестности Сеницы, заезжала в Прилуки, пыталась исследовать Минск. Первоначально мы, кстати, выбрали другой вариант, но быстро поняли, что не потянем его по деньгам, и отказались. В итоге остановились на небольшом торговом центре на главной площади Сеницы.

Здесь Алена арендовала «коридор» на первом этаже, а точнее — пространство на входе. За несколько недель неиспользуемые ранее метры полностью преобразились. Тут появился павильончик, витрины со срезанными цветами и суккулентами, стеллажи с домашними растениями.

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

— Какими были первые впечатления от оффлайн работы?

— Для меня работа оффлайн проще. Ты видишь человека, говоришь с ним, начинаешь чувствовать, что ему нужно. Конечно, в мессенджере тоже можно выяснить, на какое мероприятие идет покупатель, сбросить ему фотографии имеющихся цветов, но вживую, видя эмоции и настроение, подобрать букет легче.

Сама Алена тоже живет в Сенице, поэтому называет себя «местной». Говорит, что конкуренты в агрогородке есть, но работы хватает всем.

— Сеница развивается, в последние годы тут появилось много новостроек, сюда переезжает молодежь, а недавно открылась и новая школа. Кстати, первый рабочий день цветочного магазина пришелся на 30 августа — как раз накануне Дня знаний. Признаюсь, первые дни отработали как в тумане. Как раз здесь, на площади, проводили линейку.

Получилось так, что само открытие учебного заведения перенесли на несколько месяцев (школа заработала только в ноябре), но для учеников решили устроить праздник. И так как новость о линейке появилась только вечером 31 августа, то все родители буквально бегом побежали к нам за цветочками. В итоге сразу с первого дня у нас были очереди. Люди стояли от самого входа! Ну, а дальше работа пошла. Только пришли в себя после 1 сентября, как на носу уже День учителя, потом — День матери. Так в подготовке к разным праздникам у нас и прошли 2 месяца.

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

Флористике Алена Папок нигде специально не обучалась. Всю науку девушка постигала на практике, когда это было для нее дополнительным заработком. Обо всех трендах узнавала в интернете, много читала, смотрела видео.

— С какими трудностями вы столкнулись на старте?

— Особых трудностей не было. Самое главное в небольшом бизнесе — вовремя оплачивать аренду (смеется, — прим. авт.). Также непростая ноша — это сотрудники: зарплата и контроль их работы. Для собственника это и материальная, и моральная нагрузка. Так как в цветочном магазине, в отличие от магазина косметики, я пока работаю сама, затрат на персонал у меня еще нет. Главная задача — насобирать на основные расходы: аренду, оплату коммуналки, кассовое обслуживание и на закупку цветов.

Из-за того что я была знакома с этой сферой, у меня не было проблем с поставщиками — я давно всех знала и понимала, с кем буду работать. Конечно, без опыта с цветами начать было бы сложно — ведь нужно знать, какую температуру любит цветок, сколько водички пьет (один любит побольше, другой — поменьше), кого нужно подкормить, кого подрезать. В целом, на уход за растениями у меня уходит около двух часов в день.

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

«Из трендов — отказ от упаковки и покупка цветов самой себе»

Мне нравится, что люди идут в цветочный магазин в хорошем настроении — обычно в предвкушении какого-то праздника: свадьбы, юбилея, дня рождения. Вообще, мой секрет — заниматься тем, что самой интересно. Точно так же было и с магазином косметики. Первоначально ко мне приходили все подружки, потом уже действовало сарафанное радио. Сложности были только в период эпидемии коронавируса, когда люди вообще перестали посещать магазины. Ведь даже если ты сам стоишь за прилавком и не платишь себе зарплату, то аренду отдавать в срок все равно надо. Вот тогда было действительно тяжело. У меня в те годы работала еще и студия красоты — ее, к сожалению, пришлось закрыть. Выжил только магазин косметики. Сегодня там работают продавцы, а я занимаюсь развитием цветочного магазина.

— В чем специфика вашего бизнеса?

— В принципе, как и в любом бизнесе, все состоит из «купил-привез-продал». Но в цветочном бизнесе к этому есть дополнение — уход за товаром. То есть нельзя просто привезти цветы и выставить на витрину. С цветочками приходится поработать. Где-то удобрить, где-то листья обрезать. Плюс срезанные цветы я еще и окрашиваю — покупаю специальные краски и делаю яркие букеты. Ориентируюсь на пожелания заказчика. Честно говоря, сама я не очень люблю окрашенные цветы, мне больше нравится натуральный природный цвет, но иногда людям хочется чего-то необычного. Так у меня и рождается синяя роза, фиолетовая хризантема или розовая гипсофила.

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

За цветами я езжу сама, иногда что-то привозят мне. Недавно вот сдала на права — до этого обходилась без машины, но когда цветочный магазин появился, поняла, что автомобиль необходим. К тому же в любой момент может появиться покупатель, которому понадобится 100 роз или что-то экзотическое. В этом случае придется быстро съездить к коллегам. В целом, поставщиков в Минске много, а стоимость в среднем плюс-минус у всех одинаковая. Поэтому я выбираю тех, с кем мне комфортнее работать, ну и чтобы было недалеко ехать. Цветы к нам привозят не только из Голландии, но и из Кении, Эквадора, Колумбии и других стран. Вся «срезка» идет оттуда — хризантемы, розы, герберы, гвоздики. Наши белорусские цветы тоже хорошие, они даже дешевле по стоимости, но проигрывают в стойкости. Если бы у меня были большие потоки, то можно было бы попробовать предлагать и белорусскую розу, но пока я не могу себе этого позволить. Мне нужно, чтобы цветы постояли и у меня, и потом еще у человека, который их у меня купит.

— Расскажите об актуальных цветочных трендах.

— Тут без перемен — у нас по-прежнему популярны розы. Всех цветов и размеров. Вот сейчас привезла розу, похожую на пион. Из трендов я назову отказ от упаковки. Если раньше в придачу к букету люди хотели побольше бумаги, ленточек и другой упаковки, то теперь цветы обычно берут без упаковки. Максимум — ленточкой перевязать.

Изменилось отношение и к домашним цветам. Их берут много, покупают сразу крупные растения (практически — деревья), чтобы поставить дома и поменять интерьер. Лично я обожаю фикусы — они непривередливые плюс у них очень красивая зелень. Можно выбрать и мелкий листочек, и покрупнее, да и уход не сильно сложный. Также отличный домашний «питомец» — монстера. Это вообще, можно сказать, растение−сорняк. Монстера растет в любых условиях, может стоять в не сильно освещенном углу, и ей будет хорошо.

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

Что касается экзотики, то пока специфические цветы я вожу только на заказ. Конечно, поэкспериментировать хочется, но у срезанных цветов есть один небольшой минус — срок хранения. Поэтому я лучше лишний раз съезжу к поставщику и привезу свежие.
Еще один тренд — покупатели покупают цветы сами себе. У меня есть постоянные клиентки — девушки, которые всегда интересуются новинками и регулярно берут букеты для себя, просто так.

«Как ни крути, деньги и цветы — это самое популярное сочетание для подарка»

Магазин Алены работает каждый день, без выходных. Продвижение пока идет в личном инстаграме, на известном агрегаторе скидок и в местных чатах.

— Финансовый результат за первые месяцы есть, но пока мы все тратим на развитие. Так, первоначально у нас был всего один холодильник, но в процессе поняли, что людям нужна витрина. Поэтому недавно приобрели второй холодильник — поставили его сразу на входе. Потом решили сделать побольше света, потом добавить еще стеллажей. Так что прибыль есть, но пока она не ощущается.

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

— Какие дни в магазине самые проходные?

— Самое интересное, что тут даже не угадаешь. Бывает такое, что и в понедельник очередь стоит. Как-то в будний день один за другим ко мне стали приходить нарядные люди за цветами. Я даже поинтересовалась, может, в Сенице проходит какой-то праздник, о котором я не знаю. Оказалось, что нет. Просто так совпало — люди шли на разные мероприятия. Покупают тоже всегда по-разному. В прошлые выходные мы, к примеру, продали много срезанных цветов, а вот из вазонов купили только 2−3 штуки. А бывают дни, когда люди идут именно за комнатными растениями — хотят преобразить квартиру.

По опыту работы в интернете скажу, что низкий сезон для цветов — это лето. Особенно это ощущается в Сенице, где у каждого второго есть свой огород и свои клумбы. Однако и в этот период люди едут на свадьбы, идут на дни рождения, поэтому покупатели все равно есть. Как ни крути, деньги и цветы — это самое популярное сочетание для подарка.

А еще у нас есть целый стеллаж суккулентов и ярких кактусов. Эти окрашенные растения — наша реклама. Мне захотелось чем-то выделиться, чтобы запомниться. Розовые и фиолетовые кактусы у нас, кстати, очень популярны среди школьников. Возле витрины частенько зависают детишки, а потом приводят сюда своих бабушек (смеется, — прим. авт.), чтобы те купили им такой подарок.

«Хотелось идти в ногу со временем, а также не переплачивать»

Как и любой предприниматель на старте, Алена Папок задумалась об оптимизации расходов. Одним из оптимальных решений для хозяйки цветочной лавки стал пакет услуг расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-Смарт» от Банка БелВЭБ.

— Когда мы готовились к открытию магазина, то, естественно, думали, какую кассу тут установить. Первое, чего нам хотелось, — идти в ногу со временем, быть современными, удобными и мобильными. Не хотелось загромождать наш небольшой цветочный магазин старыми большими кассами и дополнительными терминалами к ним. Также было важно сэкономить на вложениях и не переплачивать за все это оборудование. Ведь оказалось, что набор из кассы и терминала стоит недешево.

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

В итоге лучшим вариантом для нас стал пакет услуг РКО «Бизнес-Смарт». Кстати, предпринимателям БелВЭБ-Касса достается бесплатно, платить надо только ежемесячную абонентскую плату за РКО. С этим небольшим устройством нам не нужно собирать чеки отдельно из терминала и отдельно из кассы, то есть вести двойную отчетность. Здесь я пробиваю как кассовый чек, так и терминальный. Могу принять от покупателей и карточки, и наличные средства. То, что эти функции совмещены, для меня означает меньше отчетности, а значит — меньше лишней работы. В БелВЭБ-Кассе есть система контроля кассового оборудования и сканер QR- и штрих-кодов, то есть ты сразу получаешь кассу «четыре в одном».

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

Работать с БелВЭБ-Кассой легче и интуитивно понятнее, чем с традиционной кассой. Пользоваться устройством не сложнее, чем смартфоном (тем более все программное обеспечение тут на Android). Я могу зайти в меню, посмотреть промежуточный отчет, глянуть цифры за месяц, изучить статистику чеков. В работе этой кассы разберется любой — не надо проходить курсы кассиров (смеется, — прим. авт.). Так как я работала и с обычной кассой, то знаю, о чем говорю. Там нужно все время нажимать какие-то пароли, вводить какие-то дополнительные символы — все эти «зажмите три клавиши» напрягают. Здесь же все просто: открыл и видишь, во сколько началась смена, сколько денег в кассе на сегодняшний момент и так далее.

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

Эта касса долго работает без подзарядки. Я могу перемещаться вместе с ней по всему магазину и рассчитывать покупателей в любом удобном месте. Мне не нужно быть привязанной именно к прилавку. А еще тут можно отправить покупателю чек онлайн, не распечатывая его.

Также в БелВЭБ-Кассе можно рассчитаться с использованием сервисов Белкарт Pay и Mir Pay. Замечаю, что постепенно растет количество клиентов, предпочитающих данный способ оплаты. Думаю, что в магазине косметики я тоже перейду на эту систему. Так как сейчас в законодательстве произошли изменения, старые аппараты в любом случае придется менять.

В планах — кофе-машина и попугаи

— Сначала мы думали ограничиться тут просто цветочным уголком. Но в процессе работы стало понятно, что нам нужно занимать все пространство холла. Да и посетители приятно удивляются тому, как тут все изменилось. Теперь я уже чувствую ответственность за это место и не могу просто так все бросить. Мы думаем поставить тут еще стеллажи, сделать дополнительные перегородки и расширить ассортимент — особенно это касается комнатных растений. Привезем сюда горшочки, вазончики, средства по уходу. Также я хочу поставить тут кофемашину и… завести попугаев. Да, попугаи — это моя мечта! Уверена, среди цветов им будет прекрасно. Конечно, будем запускать и свой интернет-магазин — сейчас находимся в процессе разработки сайта.

«В любой момент может появиться покупатель, которому понадобятся 100 роз». Хозяйка цветочного магазина – о том, как открыть бизнес в агрогородке, где у людей есть свои клумбы

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Начинать свой бизнес (пусть и маленький) - это всегда волнительно. Героиня нашего материала не побоялась трудностей и открыла цветочный магазин в агрогородке под...
 
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