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Белорусская вакцина против коронавируса прошла клинические испытания
29.12.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова к массовому производству собственной вакцины от ковида. Разработка успешно прошла
Белорусскую прививку опробовали на себе добровольцы, действие препарата ученые изучали совместно с медиками. Вакцину будут производить в Витебске. За эпидемический сезон выпустят около двух миллионов доз. В первую очередь они предназначены для людей из групп повышенного риска.
«Мы тут предусматриваем и экспорт, естественно, чтобы начал окупать себя этот проект, и мы могли бы в хорошем смысле зарабатывать и развиваться в дальнейшем для создания и других вакцин или же препаратов», – сказал Александр Тарасенко.
Особенность в том, что на базе этой вакцины ученые смогут создавать прививки и от других вирусных инфекций. Разработку поручил вести Александр Лукашенко.
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За эпидемический сезон будут выпускать около двух миллионов доз вакцины.
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