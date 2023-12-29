Белорусская вакцина против коронавируса прошла клинические испытания

Белорусскую прививку опробовали на себе добровольцы, действие препарата ученые изучали совместно с медиками. Вакцину будут производить в Витебске. За эпидемический сезон выпустят около двух миллионов доз. В первую очередь они предназначены для людей из групп повышенного риска.

«Мы тут предусматриваем и экспорт, естественно, чтобы начал окупать себя этот проект, и мы могли бы в хорошем смысле зарабатывать и развиваться в дальнейшем для создания и других вакцин или же препаратов», – сказал Александр Тарасенко.

Особенность в том, что на базе этой вакцины ученые смогут создавать прививки и от других вирусных инфекций. Разработку поручил вести Александр Лукашенко.