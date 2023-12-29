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Белорусская вакцина против коронавируса прошла клинические испытания

29.12.2023 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская вакцина против коронавируса прошла клинические испытания
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь готова к массовому производству собственной вакцины от ковида. Разработка успешно прошла клинические испытания. Об этом рассказал замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Александр Тарасенко, передает «МИР 24».

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Белорусскую прививку опробовали на себе добровольцы, действие препарата ученые изучали совместно с медиками. Вакцину будут производить в Витебске. За эпидемический сезон выпустят около двух миллионов доз. В первую очередь они предназначены для людей из групп повышенного риска.

«Мы тут предусматриваем и экспорт, естественно, чтобы начал окупать себя этот проект, и мы могли бы в хорошем смысле зарабатывать и развиваться в дальнейшем для создания и других вакцин или же препаратов», – сказал Александр Тарасенко.

Особенность в том, что на базе этой вакцины ученые смогут создавать прививки и от других вирусных инфекций. Разработку поручил вести Александр Лукашенко.



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Теги: Витебск
 
 
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За эпидемический сезон будут выпускать около двух миллионов доз вакцины.
 
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