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«Сработал безвизовый режим и туристы из России». Что помогло гостиничному бизнесу восстановиться и как ускорить его развитие
29.12.2023 08:01 — Новости о Коронавирусе | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Гостиничный рынок Минска начал оживать, постепенно забывая о проблемах последних лет. Такой вывод сделал партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин после анализа данных за 10 месяцев 2023 года. «Про бизнес» узнал, что эксперт думает о перспективах рынка, а также попросил директора по развитию сервиса для управления отелем TeamJet Тимофея Крышку рассказать, почему в гостиничном бизнесе для роста выручки сейчас очень важно ускорить цифровизацию.
Ценовая политика и перспективы рынка
— В течение 2020−2022 годов на рынке гостиничных услуг Минска значительно снизилась стоимость проживания. В 2023 году в пик отпускного сезона цены выросли, но затем средний уровень вернулся к прежним значениям. В зависимости от категории отеля, снижение составило 30−50% к уровню «доковидного» 2019 года.
В результате средняя цена проживания в стандартных номерах установилась в следующих размерах (здесь мы допускаем неточность цен в долларовом эквиваленте, поскольку многие отели базовые прайсы устанавливают в белорусских рублях, а курс рубля к доллару в разные периоды 2023 года был очень изменчивым):
5* - $ 120−140;
4* - $ 50−55;
3* - $ 36−40;
2* - $ 20−23.
На ближайший период в сфере гостеприимства ожидаются положительные тенденции в плане спроса на услуги средств размещения и загрузки номерного фонда. Так, заполняемость минских отелей имела устойчивую тенденцию к росту в последние годы перед пандемией коронавируса, и с ее окончанием наметилась тенденция к восстановлению загрузки.
Маловероятно, что по итогам 2023 года получится повторить результаты успешного 2019-го, однако прогнозируется, что уровень загрузки будет близок к этому показателю.
Факторы роста, которые дали приток иностранных постояльцев
С 15 апреля 2022 года в качестве эксперимента сроком на 1 месяц ввели безвизовый въезд для граждан (и неграждан) Латвии и Литвы. Эксперимент оказался удачным, и его затем продлили до конца 2022 года. С 1 июля к числу граждан, имеющих право на безвизовый въезд, присоединились граждане Польши. С 2023 года безвизовый въезд продолжил действовать сроком до конца года. В 2023 году практику «безвиза» также оценивают как очень положительную (за 10 месяцев 2023 года этим правом воспользовалось практически 375 тыс. иностранцев), а с 15 апреля 2022 года — практически 760 тыс. жителей соседних стран ЕС.
Еще в первом полугодии 2022 года турпоток из России в Беларусь вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В Российской Федерации начали постепенно закрываться магазины международных брендов, и с лета появился повышенный спрос на так называемые шоп-туры с параллельным экскурсионным туризмом. Для российских туристов стали также закрываться многие популярные зарубежные направления в связи со сложностью логистики и визовыми ограничения, поэтому Беларусь стала близкой и доступной альтернативой как в плане логистики, так и материальных затрат.
В результате на рождественско-новогодний период накануне 2023 года многие отели имели загрузку номерного фонда в 90−100% за счет российских постояльцев. Аналогичная ситуация отмечалась и в летний отпускной сезон 2023 года, когда в ряде отелей 80−90% постояльцев были туристами из России.
В целом эксперты рынка называют ситуацию с активностью турпотока из РФ в 2023 году продолжением прошлогодней тенденции. Кроме того, стимулирует активность этого направления расширение прямого авиасообщения Минска с многими региональными городами России. В частности, только в 2023 году прямые авиарейсы связали Минск с Мурманском, Пермью, Уфой, Нижним Новгородом, Самарой и другими городами.
5 проблем цифровизации гостиничной отрасли и способы их решения
— Однако гостиничный бизнес недополучает выручку не только потому, что упал поток постояльцев, но и потому, что игроки этой отрасли не торопятся с внедрением технологий.
Многие отельеры сталкиваются с определенными страхами и сомнениями относительно инвестиций в IT-решения. Мифы и предрассудки могут препятствовать использованию цифровых инноваций и тормозить бизнес-процессы. Рассмотрим несколько распространенных заблуждений:
Многие отельеры боятся, что цифровые решения не принесут ощутимого экономического эффекта. Однако использование технологий в гостиничном бизнесе может привести к существенному увеличению эффективности и оптимизации бизнес-процессов. Вот несколько примеров:
К 2024 году чат-боты также могут сэкономить предприятиям до
Безусловно, цифровые технологии потребуют определенной настройки и специальных навыков. Однако сегодня существует широкий выбор готовых IT-решений, которые разработаны для гостиничного бизнеса и не требуют специализированных знаний. Многие поставщики предлагают не только быстрое внедрение, но и обучение и поддержку, что делает процесс адаптации более доступным.
Для бизнеса особенно важно не просто использовать различные цифровые продукты, а создавать интегрированную экосистему. Это позволяет избегать дополнительных манипуляций для управления различными платформами и ручного сбора данных.
Многие отельеры опасаются, что процесс внедрения цифровых технологий займет слишком много времени, что может привести к потере прибыли и ухудшению обслуживания гостей. Однако современные IT-решения разработаны с учетом потребностей бизнеса, и многие из них можно внедрить поэтапно, минимизируя простои и прерывания в работе отеля.
Действительно, нежелание сотрудников соглашаться на изменения — это одно из
В условиях развития технологий и повышенной конкуренции важно следить за актуальностью методов работы и стремиться к постоянному улучшению. Привычки в ведении бизнеса ограничивают возможности его развития. Кроме того, они не соответствуют требованиям гостей —
При планировании стратегии на 2024 год гостиничная отрасль должна сосредоточиться на внедрении цифровых систем, чтобы стать привлекательнее для специалистов, клиентов, укрепить позиции на рынке и обеспечить себе устойчивый рост. Конечно, цифровая трансформация требует инвестиций и определенных усилий, но она также предоставляет уникальные возможности для улучшения качества обслуживания и повышения конкурентоспособности.
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«Сработал безвизовый режим и туристы из России». Что помогло гостиничному бизнесу восстановиться и как ускорить его развитие
Гостиничный рынок Минска начал оживать, постепенно забывая о проблемах последних лет. Такой вывод сделал партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин...
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