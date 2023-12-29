«Сработал безвизовый режим и туристы из России». Что помогло гостиничному бизнесу восстановиться и как ускорить его развитие

Источник материала: ProBusiness





Гостиничный рынок Минска начал оживать, постепенно забывая о проблемах последних лет. Такой вывод сделал партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин после анализа данных за 10 месяцев 2023 года. «Про бизнес» узнал, что эксперт думает о перспективах рынка, а также попросил директора по развитию сервиса для управления отелем TeamJet Тимофея Крышку рассказать, почему в гостиничном бизнесе для роста выручки сейчас очень важно ускорить цифровизацию.



Андрей Алешкин

Партнер, исполнительный директор NAI Belarus

Ценовая политика и перспективы рынка

— В течение 2020−2022 годов на рынке гостиничных услуг Минска значительно снизилась стоимость проживания. В 2023 году в пик отпускного сезона цены выросли, но затем средний уровень вернулся к прежним значениям. В зависимости от категории отеля, снижение составило 30−50% к уровню «доковидного» 2019 года.

В результате средняя цена проживания в стандартных номерах установилась в следующих размерах (здесь мы допускаем неточность цен в долларовом эквиваленте, поскольку многие отели базовые прайсы устанавливают в белорусских рублях, а курс рубля к доллару в разные периоды 2023 года был очень изменчивым):

5* - $ 120−140;

4* - $ 50−55;

3* - $ 36−40;

2* - $ 20−23.

На ближайший период в сфере гостеприимства ожидаются положительные тенденции в плане спроса на услуги средств размещения и загрузки номерного фонда. Так, заполняемость минских отелей имела устойчивую тенденцию к росту в последние годы перед пандемией коронавируса, и с ее окончанием наметилась тенденция к восстановлению загрузки.





Маловероятно, что по итогам 2023 года получится повторить результаты успешного 2019-го, однако прогнозируется, что уровень загрузки будет близок к этому показателю.

На протяжении полутора лет, с весны 2022 года, для рынка стал характерен устойчивый рост числа постояльцев. Прежде всего за счет иностранцев. Только за первое полугодие 2022 года рост числа иностранных гостей в минских отелях составил 17%. Затем динамика начала усиливаться. В 2023 году данные тенденции продолжились. А иностранцы в условиях стабильного рынка традиционно обеспечивали основную долю загрузки отелей Минска.





Факторы роста, которые дали приток иностранных постояльцев

С 15 апреля 2022 года в качестве эксперимента сроком на 1 месяц ввели безвизовый въезд для граждан (и неграждан) Латвии и Литвы. Эксперимент оказался удачным, и его затем продлили до конца 2022 года. С 1 июля к числу граждан, имеющих право на безвизовый въезд, присоединились граждане Польши. С 2023 года безвизовый въезд продолжил действовать сроком до конца года. В 2023 году практику «безвиза» также оценивают как очень положительную (за 10 месяцев 2023 года этим правом воспользовалось практически 375 тыс. иностранцев), а с 15 апреля 2022 года — практически 760 тыс. жителей соседних стран ЕС.

Еще в первом полугодии 2022 года турпоток из России в Беларусь вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В Российской Федерации начали постепенно закрываться магазины международных брендов, и с лета появился повышенный спрос на так называемые шоп-туры с параллельным экскурсионным туризмом. Для российских туристов стали также закрываться многие популярные зарубежные направления в связи со сложностью логистики и визовыми ограничения, поэтому Беларусь стала близкой и доступной альтернативой как в плане логистики, так и материальных затрат.

В результате на рождественско-новогодний период накануне 2023 года многие отели имели загрузку номерного фонда в 90−100% за счет российских постояльцев. Аналогичная ситуация отмечалась и в летний отпускной сезон 2023 года, когда в ряде отелей 80−90% постояльцев были туристами из России.

В целом эксперты рынка называют ситуацию с активностью турпотока из РФ в 2023 году продолжением прошлогодней тенденции. Кроме того, стимулирует активность этого направления расширение прямого авиасообщения Минска с многими региональными городами России. В частности, только в 2023 году прямые авиарейсы связали Минск с Мурманском, Пермью, Уфой, Нижним Новгородом, Самарой и другими городами.

Тимофей Крышка

Директор по развитию сервиса для управления отелем TeamJet

5 проблем цифровизации гостиничной отрасли и способы их решения

— Однако гостиничный бизнес недополучает выручку не только потому, что упал поток постояльцев, но и потому, что игроки этой отрасли не торопятся с внедрением технологий. Ожидается , что по итогам 2023 года мировой рынок гостеприимства достигнет отметки $ 4,7 трлн, а к 2027 — $ 5,8 трлн. Одним из факторов роста является именно широкое внедрение цифровых технологий.

Многие отельеры сталкиваются с определенными страхами и сомнениями относительно инвестиций в IT-решения. Мифы и предрассудки могут препятствовать использованию цифровых инноваций и тормозить бизнес-процессы. Рассмотрим несколько распространенных заблуждений:

Инвестиции в IT-решения не окупятся

Многие отельеры боятся, что цифровые решения не принесут ощутимого экономического эффекта. Однако использование технологий в гостиничном бизнесе может привести к существенному увеличению эффективности и оптимизации бизнес-процессов. Вот несколько примеров:

ИИ для работы с клиентами. Интеграция искусственного интеллекта помогает автоматизировать рутинные задачи и повысить эффективность взаимодействия с клиентами. Например, чат-боты с ИИ повышают скорость поддержки клиентов, могут увеличивать продажи на 67% . В отельной сфере разрабатываются специальные чат-боты на базе искусственного интеллекта обслуживания гостей на разных языках. Такие технологии помогают обрабатывать тысячи запросов одновременно и обеспечивают круглосуточную связь с клиентами ( 64% потребителей утверждают, что лучшая особенность чат-ботов — это их доступность 24/7).

К 2024 году чат-боты также могут сэкономить предприятиям до 2,5 миллиардов часов работы, что в условиях дефицита кадров в гостиничной отрасли особенно актуально.

Электронная система управления персоналом. Цифровизация в управлении позволяет улучшить и ускорить процессы работы, повысить уровень обслуживания гостей. Когда команда использует неприспособленные для работы в отеле мессенджеры и таск-трекеры или вовсе передает задания в письменном виде — это повышает риск ошибок. В то время как электронная система снижает вероятность их появления на 80%. Также сокращается время распределения уборок и других видов работ, в том числе можно мгновенно выводить номера в продажу после их подготовки.

Системы «умного» управления номерами. «Умные» технологии активно проникают в отдельную сферу — к 2027 году по всему миру будет поставлено 6,4 млн умных устройств в гостиничных номерах. Что касается рентабельности инвестиций, то, например, согласно исследованию , интеллектуальные системы управления энергопотреблением могут снизить затраты на электроэнергию в отелях до 20%, а окупаемость составляет от 12 до 24 месяцев.

умных устройств в гостиничных номерах. Что касается рентабельности инвестиций, то, например, согласно , интеллектуальные системы управления энергопотреблением могут снизить затраты на электроэнергию в отелях до 20%, а окупаемость составляет от 12 до 24 месяцев. Электронное меню. Выгода использования цифрового меню услуг заключается в том, что отель сокращает затраты на дизайн и печать бумажного меню, при этом получает рост числа заказов — 15% и увеличивает средний чек на 20%.

Цифровизация — это слишком сложно

Безусловно, цифровые технологии потребуют определенной настройки и специальных навыков. Однако сегодня существует широкий выбор готовых IT-решений, которые разработаны для гостиничного бизнеса и не требуют специализированных знаний. Многие поставщики предлагают не только быстрое внедрение, но и обучение и поддержку, что делает процесс адаптации более доступным.

Для бизнеса особенно важно не просто использовать различные цифровые продукты, а создавать интегрированную экосистему. Это позволяет избегать дополнительных манипуляций для управления различными платформами и ручного сбора данных.

Внедрение занимает много времени

Многие отельеры опасаются, что процесс внедрения цифровых технологий займет слишком много времени, что может привести к потере прибыли и ухудшению обслуживания гостей. Однако современные IT-решения разработаны с учетом потребностей бизнеса, и многие из них можно внедрить поэтапно, минимизируя простои и прерывания в работе отеля.

Команда не согласится на изменения

Действительно, нежелание сотрудников соглашаться на изменения — это одно из частых препятствий на пути к трансформации бизнеса. Чтобы решить эту проблему важно обозначить для команды преимущества цифровизации и продемонстрировать ее эффективность и необходимость. Например, отель «Русский Манчестер» столкнулся с сомнениями сотрудников относительно внедрения системы управления персоналом. Убедить всех членов команды в эффективности решения помог тестовый период, который позволил оценить удобство использования системы.

Лучше работать по старинке

В условиях развития технологий и повышенной конкуренции важно следить за актуальностью методов работы и стремиться к постоянному улучшению. Привычки в ведении бизнеса ограничивают возможности его развития. Кроме того, они не соответствуют требованиям гостей — 73% путешественников предпочитают отели, в которых используются технологии самообслуживания и электронные заказы.

При планировании стратегии на 2024 год гостиничная отрасль должна сосредоточиться на внедрении цифровых систем, чтобы стать привлекательнее для специалистов, клиентов, укрепить позиции на рынке и обеспечить себе устойчивый рост. Конечно, цифровая трансформация требует инвестиций и определенных усилий, но она также предоставляет уникальные возможности для улучшения качества обслуживания и повышения конкурентоспособности.