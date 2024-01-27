«Никогда не сдавайся». 5 мотивационных песен для жизни и бизнеса в 2024 году

Источник материала: ProBusiness





В начале года многие (в тайне или явно) желают кардинально поменять себя, раскрыть новые горизонты, обновиться. И чтобы дать предпринимателям мотивационный толчок к такому обновлению, мы вместе с сервисом МТС Music подготовили плейлист из пяти свежих синглов, которые отлично подойдут для продуктивного 2024-го.

Enter Shikari, Jason Aalon Butler (FEVER 333) — Losing My Grip

История успеха Enter Shikari — весьма вдохновляющая. Она бы прекрасна подошла для экранизации в формате байопика-мьюзикла о том, как несколько друзей решают собрать группу, чтобы влиться в новую волну интереса к панк-музыке. Вот только сделать это они захотели не через банальный гитарный драйв, которым даже тогда, в 2003 году, мало кого можно было удивить, а через столкновение двух совершенно несовместимых фанатских лагерей — клубных тусовщиков и завсегдатаев метал-фестивалей. Как ни странно, такая стратегия оказалась успешной.

Сегодня британскую группу в первую очередь знают именно как новаторов, которым удалось взять исключительно лучшее из миров гитарной и электронной музыки. Но самое важное, что для большинства они всегда были мотивационной группой. И дело тут не только во вдохновляющей истории, но и в текстах песен. Их последний альбом A Kiss For A Whole World — это своеобразная терапия, мотивация не отказывать себе в праве на счастливую жизнь даже в том случае, если уже хочется сказать: «Да гори оно все!».



EnterShikari.readdork.com

Теми же идеями проникнут и их новый сингл Losing My Grip, в котором поется: «Даже если тебе кажется, что теряешь хватку, нужно иногда попробовать представить себя богом и понять — в действительности энергии тебе ещё не занимать».

Фирменная смесь плотного метал-звука, электронных ударных и характерного вокала Джейсона Батлера, бывшего вокалиста легендарных Letlive и нынешнего вокалиста не менее успешного проекта FEVER 333, дарит один из мощнейших зарядов энергии, который вы только можете получить в начале года.

Jamie xx — It’s So Good

Добиться успеха в электронной музыке довольно сложно, особенно без сотрудничества со знаменитыми артистами. Как, например, это сделал один из самых заметных продюсеров современности Fred Again. Однако в свое время группа The xx доказала, что завоевать аудиторию можно исключительно своим талантом. Это электро-поп трио имеет у себя в копилке достаточно заметных хитов, которые возглавляли различные чарты.

Любопытно, что среди всех этих песен до сих пор самой заметной и значимой для группы считается бессловесное интро к их дебютному альбому. Причем это мнение разделяют как фанаты, так и критики. Именно в этом треке лидеру группы, Jamie xx, удалось лучше всего раскрыть свой композиторский талант.



Jamiexx.nialler9.com

Тем страннее, что на пике своей популярности группа вдруг замолчала — последняя полноформатная работа коллектива выходила в далеком 2017-м. За это время The xx не раз были близки к распаду, а Jamie xx пережил не самые простые отношения и болезненный разрыв с популярной певицей Билли Айлиш. Но, кажется, в 2024 году группа порадует поклонников качественным контентом, ведь название сингла лидера трио не врет — эта песня действительно очень хороша.

Начинаясь с ударных, которые напоминают о танцах африканских племен в далекой пустыне, композиция на протяжении всех 4,5 минут развивается и не устает удивлять слушателя, в конце превращаясь в качественный танцевальный боевик. Это отличная песня для подборки не только потому, что заряжает чистой энергией позитивных вибраций, но и потому что история Jamie xx показывает: каким бы долгим ни было молчание, каким бы тяжелым ни было испытание в прошлом, все можно преодолеть и вернуться триумфатором.

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Lizer — на стоп

Российский исполнитель Lizer прошел значительный путь, за которым было действительно интересно наблюдать. Начиная с творческого объединения «Закат 99.1», которое получило популярность в 2017-м благодаря синглу False Mirror, он всегда выделялся на фоне других рэперов своего поколения. В то время как другие в погоне за копированием популярных западных исполнителей, скатывались в бесконечные самоповторы, Lizer всегда старался найти свою собственную нишу в музыкальной индустрии. Пока большинство рассказывало о своих деньгах и прочих атрибутах успешной жизни, молодой исполнитель обращался к образу печального романтика, который в первую очередь пытается быть искренним, а уже потом добиваться успеха.

В итоге ему удалось создать весьма узнаваемое звучание — своеобразная смесь новой волны хип-хопа и мелодичного рока в духе группы КИНО. И эта музыка сопровождается текстом о том, какие проблемы испытывает артист, что его беспокоит и почему он не желает завязывать с музыкой несмотря на то, что былая популярность как будто уже не должна вернуться. В новом сингле Lizer раскрывает еще одну грань своего таланта: оказывается, он умеет писать вдохновляющую музыку.



Lizer.vsrap.ru

Этот трек — хорошая мотивационная песня о том, что даже после всех изменений и проблем, с которыми приходится сталкиваться на пути к цели, можно принимать себя и идти дальше. На жизненном пути мы так или иначе проходим различные процессы трансформации своей личности, однако пока не изменяем своим основным жизненным принципам — это не плохо. Наоборот, перемены являются здоровой частью любого самосовершенствования.

The Smile — Friend Of A Friend

Имя Тома Йорка для любителей музыки по всему миру всегда было синонимом качества. Будь то сольные работы или культовая Radiohead — его композиторский и поэтический таланты всегда находили своего почитателя. Однако, каким бы разным ни было его творчество, в первую очередь оно ассоциируется с меланхолией и чувством тоски. Тем более неожиданно упоминать в подборке мотивационных песен трек от Тома Йорка. Стоит ометить, помимо него, в проекте принимает участие и другой музыкант из Radiohead — Джонни Гринвуд, соло-гитарист легендарной команды. Новая группа решила не следовать печальному образу, а создать нечто иное: не просто так коллектив называется The Smile.

Песня Friend Of A Friend из грядущего альбома — это песня-рефлексия и очень вдохновляющая музыка. Музыканты, как и многие бизнесмены, довольно сильно пострадали от COVID-19 и его последствий. Более того, эхо пандемии до сих пор значительно влияет на положение дел на рынке, например, волны увольнений в крупнейших мировых компаниях так или иначе связаны с решениями, принятыми во время пандемии коронавируса. В новом треке Том Йорк размышляет о том, какие воспоминания оставит у нас это непростое время. Он перечисляет некоторые характерные приметы локдаунов, например, общение на балконах, ведь людям было запрещено выходить из своих квартир.



TheSmile.variety.com

Несмотря на свойственный музыканту пессимизм, лидер группы все же приходит к выводу, который можно сформулировать примерно так: каким бы сложным ни был тот период, мы его уже преодолели, а значит справились, и теперь нужно просто идти дальше. Под аккомпанемент фирменных чистых электрогитар Джонни Грина Friend Of A Friend становится солнечным лучом, который освещает весьма перспективное будущее.

SALUKI — ОГНЕЙ

В современной русской музыке своеобразный путь проходит музыкант Saluki. Он начинал как создатель битов для малопопулярных рэперов, буквально записывая свою музыку на коленке при помощи подручных средств и различных программ. Однако трудолюбием и продюсерским талантом он постепенно заслужил всеобщее уважение, что позволило ему начать сотрудничество со многими известными артистами в российской хип-хоп индустрии. Его популярность росла, однако амбиции музыканта выходили далеко за пределы вечной работы из тени и скромной надписи «prod. by Saluki» рядом с каждым созданным им треком. Он хотел стать полноправным артистом, не дарить свой уникальный стиль другим людям, но пользоваться им сам.

В 2019-м он записывает целых два альбома: «Властелин Калек» и «На человека», в 2021 году еще один — «СТЫД ИЛИ СЛАВА». Эти три альбома хоть и были признаны критиками, но не дали Saluki той популярности, на которую он рассчитывал. Слушатели отмечали, что эти пластинки сделаны очень качественно, но в них нет чего-то особенного, чтобы они запомнились. Продюсер оказался в ловушке: из-за того, как он сильно повлиял на звук в своей нише и индустрии, его альбомы были похожи на все, что он создавал для других. И композитор нашел единственный правильный выход из сложившейся ситуации — записал альбом WILD EA$T, который не похож ни на одну предыдущую работу, но при этом приумножает все достоинства его музыки.



the-flow.ru

«Огней» — один из главных треков этой пластинки, который сочетает в себе все лучшее, чему научился Saluki за долгие годы продюсирования. Здесь невозможно отличить живые инструменты от сэмплов, в результате чего создается уникальное ощущение присутствия на репетиции, эксклюзивности полученного опыта. Ритмика сингла, разнообразие его элементов делает композицию одной из лучших мотивационных песен для хорошего старта в 2024 году.