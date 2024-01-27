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Лукашенко призвал белорусских ученых активнее внедрять свои разработки в жизнь
27.01.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Достижения белорусских ученых не должны остаться красивой витриной и пылиться в библиотеках. Такими словами президент Беларуси Александр Лукашенко призвал специалистов активнее внедрять свои разработки в жизнь и проектировать то, что сегодня необходимо людям. Президент
Тысячи жизней во время пандемии удалось спасти благодаря исследованиям Ольги Светлицкой.
По ее методу интенсивной терапии лечат тяжелую форму вирусной пневмонии. Научную работу начинала в эпидемию свиного гриппа. Заканчивала вовремя коронавируса.
За это медик получила из рук президента диплом доктора наук. Белорусский лидер вручил их и аттестаты профессора биологам, физикам, аграриям, историкам и другим специалистам. И подчеркнул, что в Год качества работа ученых будет на первом плане.
При этом исследования и разработки должны «идти от жизни», предупредил Александр Лукашенко. Такие проекты в стране поддержат. Например, те, о которых рассказали главе государства сами ученые. Это методы лечения глазных болезней, проверки подлинности товаров, улучшения качества автомобильных шин и другие.
«Все они в точку. Это нужно сегодня. Надо финансировать в науке то, что нам сейчас надо. Естественно, без изучения и продвижения фундаментальной науки невозможно. Но давайте двигать фундаментализм, который будет способствовать прикладной тематике. Нам надо точно определяться, в каком направлении двигаться», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Назвал президент и направление для представителей гуманитарных наук. Прежде всего историков. Их задача напомнить молодежи о переломных моментах и ошибках человечества в прошлом. Сейчас это особенно важно, так как пришло время смены поколений, уверен Александр Лукашенко.
Президент пообщался с учеными по-домашнему за чашкой чая с конфетами. Поздравил с профессиональным праздником, спросил о проблемах и признался: к их труду относится трепетно. Без научных исследований не будет развития всей страны.
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Президент в пятницу вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора.
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