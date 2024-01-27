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Лукашенко призвал белорусских ученых активнее внедрять свои разработки в жизнь

27.01.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал белорусских ученых активнее внедрять свои разработки в жизнь
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Достижения белорусских ученых не должны остаться красивой витриной и пылиться в библиотеках. Такими словами президент Беларуси Александр Лукашенко призвал специалистов активнее внедрять свои разработки в жизнь и проектировать то, что сегодня необходимо людям. Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора, сообщает Полина Срибненко.

Тысячи жизней во время пандемии удалось спасти благодаря исследованиям Ольги Светлицкой.

По ее методу интенсивной терапии лечат тяжелую форму вирусной пневмонии. Научную работу начинала в эпидемию свиного гриппа. Заканчивала вовремя коронавируса.

«Не только надо спасти жизнь человека, но и важно сохранить качество жизни, поэтому я занималась вопросом искусственной вентиляции, снятия, отлучения пациента от аппаратов ИВЛ. И у этой тяжелой категории граждан нам удалось снизить летальность ровно в два раза», – сказала главврач Городской клинической больницы скорой медпомощи Ольга Светлицкая.

За это медик получила из рук президента диплом доктора наук. Белорусский лидер вручил их и аттестаты профессора биологам, физикам, аграриям, историкам и другим специалистам. И подчеркнул, что в Год качества работа ученых будет на первом плане.

«Насколько вы погружены в замысел года, который, по сути, должен стать началом нового этапа развития Беларуси? Есть цель – превзойти себя, притом во всех сферах жизни. Конечно, в авангарде движения к этой цели стоите вы, люди науки. Ваш труд, точнее его результаты, во многом формируют будущее нашего государства», – сказал белорусский лидер.

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При этом исследования и разработки должны «идти от жизни», предупредил Александр Лукашенко. Такие проекты в стране поддержат. Например, те, о которых рассказали главе государства сами ученые. Это методы лечения глазных болезней, проверки подлинности товаров, улучшения качества автомобильных шин и другие.

«Все они в точку. Это нужно сегодня. Надо финансировать в науке то, что нам сейчас надо. Естественно, без изучения и продвижения фундаментальной науки невозможно. Но давайте двигать фундаментализм, который будет способствовать прикладной тематике. Нам надо точно определяться, в каком направлении двигаться», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Назвал президент и направление для представителей гуманитарных наук. Прежде всего историков. Их задача напомнить молодежи о переломных моментах и ошибках человечества в прошлом. Сейчас это особенно важно, так как пришло время смены поколений, уверен Александр Лукашенко.

«Нам бы тут не ошибиться. Вы должны вокруг себя собрать людей, которые должны нести правду, как было тогда, и перекладывать на сегодняшний день. Ни в коем случае нельзя говорить неправду и поступать несправедливо. Простые вещи. Они положены в основу моей политики», –указал белорусский лидер.

Президент пообщался с учеными по-домашнему за чашкой чая с конфетами. Поздравил с профессиональным праздником, спросил о проблемах и признался: к их труду относится трепетно. Без научных исследований не будет развития всей страны.



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Президент в пятницу вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора.
 
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