Лукашенко призвал белорусских ученых активнее внедрять свои разработки в жизнь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Достижения белорусских ученых не должны остаться красивой витриной и пылиться в библиотеках. Такими словами президент Беларуси Александр Лукашенко призвал специалистов активнее внедрять свои разработки в жизнь и проектировать то, что сегодня необходимо людям. Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора, сообщает Полина Срибненко.

Тысячи жизней во время пандемии удалось спасти благодаря исследованиям Ольги Светлицкой.

По ее методу интенсивной терапии лечат тяжелую форму вирусной пневмонии. Научную работу начинала в эпидемию свиного гриппа. Заканчивала вовремя коронавируса.

«Не только надо спасти жизнь человека, но и важно сохранить качество жизни, поэтому я занималась вопросом искусственной вентиляции, снятия, отлучения пациента от аппаратов ИВЛ. И у этой тяжелой категории граждан нам удалось снизить летальность ровно в два раза», – сказала главврач Городской клинической больницы скорой медпомощи Ольга Светлицкая.

За это медик получила из рук президента диплом доктора наук. Белорусский лидер вручил их и аттестаты профессора биологам, физикам, аграриям, историкам и другим специалистам. И подчеркнул, что в Год качества работа ученых будет на первом плане.



«Насколько вы погружены в замысел года, который, по сути, должен стать началом нового этапа развития Беларуси? Есть цель – превзойти себя, притом во всех сферах жизни. Конечно, в авангарде движения к этой цели стоите вы, люди науки. Ваш труд, точнее его результаты, во многом формируют будущее нашего государства», – сказал белорусский лидер.

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