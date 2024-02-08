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Вакцину от кариеса создадут в Беларуси

08.02.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ученые из Беларуси начнут разрабатывать вакцину от кариеса, сообщается в Telegram-канале Минздрава республики.

По словам ректора Белорусского государственного медицинского университета Сергея Рубниковича, вакцина против кариеса будет мешать микроорганизмам прикрепляться к твердым тканям зуба.

Разработкой препарата будут заниматься химики, а также ученые Национальной академии наук Беларуси.

В конце прошлого года испытания прошла белорусская вакцина против коронавируса. Прививку опробовали на себе добровольцы, действие препарата ученые изучали совместно с медиками.



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Разработкой препарата будут заниматься химики, а также ученые Национальной академии наук Беларуси.
 
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