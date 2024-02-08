Вакцину от кариеса создадут в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ученые из Беларуси начнут разрабатывать вакцину от кариеса, сообщается в Telegram-канале Минздрава республики.

По словам ректора Белорусского государственного медицинского университета Сергея Рубниковича, вакцина против кариеса будет мешать микроорганизмам прикрепляться к твердым тканям зуба.

Разработкой препарата будут заниматься химики, а также ученые Национальной академии наук Беларуси.