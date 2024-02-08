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Вакцину от кариеса создадут в Беларуси
08.02.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ученые из Беларуси начнут разрабатывать вакцину от кариеса, сообщается в Telegram-канале Минздрава республики.
По словам ректора Белорусского государственного медицинского университета Сергея Рубниковича, вакцина против кариеса будет мешать микроорганизмам прикрепляться к твердым тканям зуба.
Разработкой препарата будут заниматься химики, а также ученые Национальной академии наук Беларуси.
В конце прошлого года испытания прошла
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Разработкой препарата будут заниматься химики, а также ученые Национальной академии наук Беларуси.
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