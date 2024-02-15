Аналоги зарубежных лекарств от Паркинсона и Альцгеймера создали в Беларуси

«Технологии, которые использовали при его производстве, являются настолько инновационными, что ни одно производство до текущего момента в нашей стране не использовало вообще подходов, которые требуются для производства подобного рода продуктов», – заявил руководитель отдела научных исследований и разработок фармацевтической компании Владислав Гудович.

Производство ведется в тесном сотрудничестве с мировыми компаниями. Благодаря опыту зарубежных коллег с конвейера сходят не только лекарства, но и биологически активные добавки. Например, комплекс на основе куркумина разработан совместно с индийскими производителями. Новый продукт усваивается в три раза эффективнее аналогов. Он рассчитан не только на внутренней рынок – планируется его появление в аптеках по всему ЕАЭС.

«Это дополнительный продукт, используемый в комплексной терапии верхних дыхательных путей, в первую очередь. Это и антисептическое действие, и иммуномодулирующее, и антиоксидантное», – добавил Гудович.

Заменять импортные лекарства белорусскими в стране активно начали более 10 лет назад. Эта фармкомпания появилась именно тогда. Одним из наиболее эффективных продуктов здесь считают препарат, который помогал жителям республики во время пандемии коронавируса.

«Один из последних наших препаратов, который разжижает кровь, является аналогом одного из самых дорогих. Когда был большой дефицит во время ковида, мы были единственными, кто закрыл полностью проблему дефицита препарата. Спасли, наверное, десятки тысяч белорусов», – отметил директор фармацевтической компании Юрий Микицкий.

Сейчас на предприятии производятся более 30 новых препаратов. Например, для сердечно-сосудистой системы и для желудочно-кишечного тракта. А еще в белорусских аптеках появились отечественные обезболивающие и лекарства от артрита.