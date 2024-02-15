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Аналоги зарубежных лекарств от Паркинсона и Альцгеймера создали в Беларуси
15.02.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
На белорусском фармпредприятии разработали первые в стране аналоги зарубежных препаратов для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также для помощи при тромбозах. Заместить импортные поставки поручил президент Беларуси Александр Лукашенко. Задание главы государства выполнили, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Производство ведется в тесном сотрудничестве с мировыми компаниями. Благодаря опыту зарубежных коллег с конвейера сходят не только лекарства, но и биологически активные добавки. Например, комплекс на основе куркумина разработан совместно с индийскими производителями. Новый продукт усваивается в три раза эффективнее аналогов. Он рассчитан не только на внутренней рынок – планируется его появление в аптеках по всему ЕАЭС.
Заменять импортные лекарства белорусскими в стране активно начали более 10 лет назад. Эта фармкомпания появилась именно тогда. Одним из наиболее эффективных продуктов здесь считают препарат, который помогал жителям республики во время пандемии коронавируса.
Сейчас на предприятии производятся более 30 новых препаратов. Например, для сердечно-сосудистой системы и для желудочно-кишечного тракта. А еще в белорусских аптеках появились отечественные обезболивающие и лекарства от артрита.
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Заместить импортные поставки препаратов поручил президент республики Александр Лукашенко.
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