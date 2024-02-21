Лукашенко поручил усилить кибербезопасность в стране

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский лидер поручил усилить кибербезопасность в стране и вовремя реагировать на информационные вбросы. Глава Беларуси обратил внимание на случаи кибератак даже на государственные сайты, передает «МИР 24».

Александр Лукашенко потребовал вовремя пресекать такие попытки, а также контролировать поток информации в интернете. По его словам, случаи лжи в соцсетях участились. В пример привел публикацию о запасе вакцин от коронавируса, которые якобы хранят для президента.

«Но я вообще не вакцинировался. Мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией. И на что ссылаются? Что киберпартизаны, или кто-то там, взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер. Какие врачи будут обсуждать лекарства, вакцины для президента? Начальник службы безопасности – единственный человек, который может знать эту информацию, но он впервые слышит то, о чем я сказал», – добавил глава государства.

Во время совещания президент поставил задачи по охране госграницы и обеспечению безопасности внутри страны, а в финале поздравил с предстоящим праздником – 23 февраля.