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Лукашенко поручил усилить кибербезопасность в стране
21.02.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский лидер поручил усилить кибербезопасность в стране и вовремя реагировать на информационные вбросы. Глава Беларуси обратил внимание на случаи кибератак даже на государственные сайты, передает «МИР 24».
Александр Лукашенко потребовал вовремя пресекать такие попытки, а также контролировать поток информации в интернете. По его словам, случаи лжи в соцсетях участились. В пример привел публикацию о запасе вакцин от коронавируса, которые якобы хранят для президента.
Во время совещания президент поставил задачи по охране госграницы и обеспечению безопасности внутри страны, а в финале поздравил с предстоящим праздником – 23 февраля.
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Во время совещания президент поставил задачи по охране госграницы и обеспечению безопасности внутри страны.
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