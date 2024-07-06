«У меня нет технических знаний, но я хорошо умею продавать». Как парень из глубинки пробился в бизнес и смог к 25 годам построить собственную компанию

Источник материала: ProBusiness



Марат Хамидуллов. Фото из личного архива героя.

Предпринимательская история Марата Хамидуллова начиналась с небольшой звукозаписывающей студии еще в школьные годы, а к 25 годам у него совместно с партнерами получилось построить компанию по блокчейн-разработке. Марат рассказал порталу «Про бизнес» о своем пути в IT и перспективах блокчейн-технологий.

«Это был крутой опыт, который помог мне зарабатывать и покрывать базовые потребности»

Марат Хамидуллов — молодой российский предприниматель, который в 25 лет ведет свой IT-бизнес в сфере блокчейн-технологий. Он родом из Ульяновска, небольшого города в России, но последние 7 лет живет в Казани. По воспоминаниям Марата, предпринимательством он занимался с самого детства. Помимо прочего, молодой бизнесмен стал участником экспертного совета по внедрению блокчейна на государственном уровне в Республике Татарстан. Компания Марата называется Axiomica.io . Она уже 6 лет работает на рынке разработки, а последние 3 года фокус сместился именно на блокчейн-проекты.

— Уже в детстве у меня были предпринимательские проекты. В школе занимался музыкой, писал рэп, у меня была своя студия звукозаписи. Я купил аппаратуру за ₽20 тысяч, и люди приходили записываться по ₽600 в час. Это был крутой опыт, который помог мне зарабатывать и покрывать базовые потребности. В 18 лет я переехал в Казань, искал себя. В это время закончил техникум. Полгода работал в государственной организации, отвечающей за развитие молодых талантов. Мне там нравилось, потому что не связывали руки, и я мог достаточно свободно работать, реализуя самые креативные идеи. Однако, проработав там полгода, понял, что получаю мало, а могу и делать, и получать больше. В итоге я уволился и стал продавать сайты. Так я вошел в IT-рынок. У меня нет технических знаний, но я хорошо умею продавать. В любом направлении у меня всегда есть партнер, который может закрыть техническую часть.



Фото из личного архива героя

Так я начал с бизнеса по разработке сайтов для компаний. А через несколько месяцев накопил достаточно средств и купил в Казани две кофейни. Мы объединили их в один бренд под названием «Иртэ Кофе». За год я окупил кофейни и продал их. Через две недели начался коронавирус, и мне повезло, что я продал их до этого.

В блокчейн-разработку я пришел немного позже. Мы долгое время работали в IT-сфере, и один из наших постоянных заказчиков попросил нас разработать онлайн-криптообменник. Мы никогда такого не делали, но решили попробовать, так как поняли, что эта сфера актуальная. Именно поэтому и продолжаем работать в этом направлении по сей день.

«Взломать блокчейн будет сложнее, чем взломать обычный сервер»

Почему я решил строить бизнес в сфере крипты? Верю в технологию блокчейна и считаю, что она станет новой цифровой формой денег. Сейчас важно понимать, что мы находимся на передовой, и у нас есть возможность реализовать все наши планы. Что касается компании, то у нас в команде 12 человек: 2 руководителя, 10 сотрудников. Людей в команду искать несложно, все позиции легко закрываются через мой instagram, комьюнити в telegram или партнеров. Личный бренд очень хорошо помогает продвигать бизнес, поэтому всем могу посоветовать прокачивать свою медийность.

Успешных коммерческих кейсов у нас много, но самыми яркими можно назвать продукт, который презентовали перед министром финансов РФ А.Силуановым. Это был криптомат для физического обмена криптовалюты. В некоторых государствах подобные продукты уже есть, для нас же это что-то новое, но, тем не менее, очень перспективное. Еще один продукт, которым мы гордимся, — оналйн-обменник CoinConnect. Его мы запустили в 2024 году и уже сделали продажи на $ 180.000.



Фото из личного архива героя

В этому году мы планируем сделать выручку в размере $ 1 миллиона, а планируемая прибыль — 40%. С учетом темпов нашего роста за предыдущие годы эта цель более чем достижима. Сейчас бизнес активно смотрит в сторону разработки коммерческих блокчейнов (тем самым развивая свою инфраструктуру) в защищенном формате. Взломать блокчейн будет сложнее, чем взломать обычный сервер. В бизнес активно внедряются ЦФА (цифровые финансовые активы), система голосований на блокчейне и корпаративный блокчейн для данных. Бумажные деньги в скором времени покинут нас, на смену придут цифровые — этот аналог биткоина, но с другими функциями.

Корпоративный блокчейн — это очень удобно. Если, например, компания покупает обычную CRM, то у них данные передаются внутри сервиса, а при использовании коммерческого блокчейна любая транзакция, любая информация проходит через распределенный реестр, так как блокчейн хранит всю информацию не в одном месте, а среди всех участников. По этой причине скомпрометировать какую-то информацию попросту невозможно.

«Основная проблема — регуляторы, много подводных камней, из-за чего проекты сложно выпустить в масс-адопшн»

Мы блокчейн-лаборатория, и наш план — стать экосистемой финансовых продуктов. Мы стараемся погружаться в рынок финтеха и разрабатывать решения на базе блокчейна. В каждом году мы планируем выпускать по одному новому проекту. Сейчас у нас под капотом 3 своих продукта. Все они работают и мы их активно продвигаем на рынке. Цель — через 5 лет стать миллиардной компанией.



Фото из личного архива героя

Сейчас у нас есть ReFi-продукт в сети trc-20, криптопроцессинг для обмена криптовалюты на криптовалюту, CoinConnect — коробочное решение для запуска своего онлайн-обменника. Все эти продукты мы делаем для b2b. Стоимость продуктов начинается от $ 20 тысяч, и может доходить до $ 50−200 тысяч. Средний чек выходит в районе $ 40−50 тысяч.

Так как блокчейн является достаточно новой технологией, трудностей здесь хватает. Основная проблема — регуляторы, много подводных камней, из-за чего проекты сложно выпустить в масс-адопшн. Кстати, на мой взгляд, Беларусь в направлении блокчейна сделала большой шаг вперед.

Сейчас все больше и больше людей касаются криптовалюты, и уже мало кто может остаться в стороне. Блокчейн становится удобен и обычным людям, и бизнесу. Часто люди рассматривают технологии блокчейна только как инструмент инвестирования — различные Web3 проекты, монеты и т.д., но на самом деле, блокчейн — это куда более обширная тема, с огромным количеством полезных решений. Пока что люди еще не до конца это осознали.