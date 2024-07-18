Лучшие медики Беларуси побывали в резиденции президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшие медики Беларуси посетили с экскурсией резиденцию президента республики – Дворец Независимости, передает телеканал «МИР 24».

Гости увидели залы, где президент проводит переговоры с коллегами из других стран, совещания по вопросам внутренней и внешней политики. Эта экскурсия – подарок за весомый вклад в борьбу с коронавирусом. Среди приглашенных – врачи, медсестры и молодые специалисты.



«Для меня большая гордость присутствовать во Дворце Независимости. Это общественно-политический центр страны. Здесь происходит и пишется история. Здесь создается непосредственно система государства. Я здесь нахожусь, как дома. То есть меня здесь ничто не смущает», – рассказывает консультант отдела профессионального образования в здравоохранении Никита Ткаченок.





Данное место является уже достаточно культовым для нашей страны. Мы все должны это место ценить. Оно наполнено жизнью. Оно наполнено развитием. Оно наполнено надеждой. Я убежден, что и наше медицинское сообщество, которое на сегодняшний день здесь присутствует, оно наполнится вот этими всеми компонентами, побывав в этом замечательном дворце», – отметил министр здравоохранения республики Беларусь Александр Ходжаев.

Дворец Независимости построен белорусскими специалистами. Все материалы отделки – отечественные. Проект реализовали в два раза быстрее планируемых сроков – за 30 месяцев. И уже 24 октября 2013 года в резиденции прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

На экскурсии во Дворце Независимости побывали 120 работников сферы здравоохранения.