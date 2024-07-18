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Лучшие медики Беларуси побывали в резиденции президента
18.07.2024 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лучшие медики Беларуси посетили с экскурсией резиденцию президента республики – Дворец Независимости, передает телеканал «МИР 24».
Гости увидели залы, где президент проводит переговоры с коллегами из других стран, совещания по вопросам внутренней и внешней политики. Эта экскурсия – подарок за весомый вклад в борьбу с коронавирусом. Среди приглашенных – врачи, медсестры и молодые специалисты.
Дворец Независимости построен белорусскими специалистами. Все материалы отделки – отечественные. Проект реализовали в два раза быстрее планируемых сроков – за 30 месяцев. И уже 24 октября 2013 года в резиденции прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.
На экскурсии во Дворце Независимости побывали 120 работников сферы здравоохранения.
Ранее президент Беларуси
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Для лучших медиков Беларуси провели экскурсию по Дворцу Независимости. Ее приурочили к 105-летию системы здравоохранения республики.
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