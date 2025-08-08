Источник материала: ProBusiness

Белорусская внешняя торговля сегодня переживает глубокую трансформацию. Сейчас официальная статистика вызывает все больше поводов для обеспокоенности: импорт растет заметно быстрее экспорта, и этот разрыв продолжает увеличиваться. Вместе с тем важно понять, что за этими цифрами стоит не просто текущий дисбаланс, а глубокая перестройка всей национальной экономики, ее торговых связей и приоритетов. Беларусь, следуя общемировым тенденциям, реагирует на санкционное давление и адаптируется к новым экономическим и геополитическим вызовам. На фоне глобальных кризисов и региональных изменений страна выстраивает новую архитектуру торговых отношений, укрепляет взаимодействие с Россией, переориентирует экспорт и импорт на рынки Азии, а также осваивает роль транзитного узла для поставок в третьи страны. Эти процессы уже сейчас формируют новую роль внешней торговли в экономике страны — и, возможно, ее будущее место на экономической карте Европы и Евразии.

Внешняя торговля Беларуси на протяжении последних пяти лет прошла через период бурных изменений, вызванных сразу несколькими шоками, — от глобальных пандемических потрясений до беспрецедентного санкционного давления.





Пандемия коронавируса стала не только крупнейшим социальным и медицинским вызовом современности, но и мощнейшим шоком для мировой экономики. В первой половине 2020 г., по оценкам ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and Development — прим.), объемы мировой торговли сократились на 15%. Всемирная торговая организация в апреле того года прогнозировала еще более драматичное падение — до 32%. Страны по всему миру одна за другой закрывали границы, вводили карантин, а цепочки поставок разрывались на глазах.

Беларусь, тесно интегрированная в международные рынки, ощутила на себе эти последствия. Как и в России, наиболее заметный спад пришелся на экспорт энергоресурсов и сырьевых товаров. Однако экономическая взаимосвязь с Россией сыграла здесь двойную роль: с одной стороны, негативные последствия для России автоматически транслировались в Беларусь, с другой — открывались возможности для совместного поиска решений в условиях общего кризиса.

Уже во второй половине 2020 г. мировая экономика начала постепенно восстанавливаться. Торговые объемы росли, а в 2021 г. мировая торговля почти достигла допандемийных уровней. Для Беларуси это означало восстановление экспортного потенциала, усиленное мерами экономического стимулирования, внедренными в разных странах мира. Тем не менее уже в этот период на экономику страны начинало все сильнее влиять санкционное давление.





Особенность белорусской адаптации к санкциям заключалась в том, что страна была вынуждена начать перестройку торговых связей раньше своих крупнейших соседей. Этот фактор во многом предопределил и дальнейшие сценарии развития: Беларусь быстрее начала искать новых партнеров, укреплять сотрудничество с Россией и постепенно переориентировать торговлю на рынки Азии.

Несмотря на ограничения, 2022 г. принес Беларуси и России краткосрочный рост экспорта — главным образом прямо и косвенно благодаря высоким мировым ценам на энергоресурсы. Однако уже к 2023−2024 гг. ситуация изменилась: темпы роста экспорта начали сокращаться, причем снижение было вызвано не только санкциями, но и охлаждением глобального спроса, ограничениями доступа на традиционные западные рынки и структурными изменениями в мировой экономике.

Переориентация торговых потоков: Россия и Азия

Одним из ключевых направлений адаптации внешней торговли Беларуси стало перераспределение потоков с европейских рынков на рынки России и стран Азии.

Этот процесс шел по-разному для экспорта и импорта, но именно в эти годы наглядно проявились новые тенденции: Экспорт: сокращение поставок машиностроительной продукции и сырья в страны ЕС вынудило Беларусь наращивать экспорт на рынок России. На фоне остановки поставок западных конкурентов российский рынок оказался более восприимчивым к белорусским грузовым автомобилям, строительной технике и продовольствию.

сокращение поставок машиностроительной продукции и сырья в страны ЕС вынудило Беларусь наращивать экспорт на рынок России. На фоне остановки поставок западных конкурентов российский рынок оказался более восприимчивым к белорусским грузовым автомобилям, строительной технике и продовольствию. Импорт: утрата части европейских поставщиков привела к быстрому росту импорта из России, Китая, Турции. Это сопровождалось изменением ассортимента и ценовых параметров импортируемых товаров.

Параллельно Беларусь стала активно использовать свой транзитный потенциал: страна превратилась в важное звено для реэкспорта товаров из ЕС и Азии в Россию, обходя санкционные запреты.

Беларусь как транзитный узел и посредник

Санкционные ограничения породили особое явление — использование Беларуси в качестве транзитной территории и посредника для поставок в Россию. Прямые поставки из ЕС в Россию во многих товарных категориях оказались невозможны. В ответ торговые цепочки стали перестраиваться через Беларусь, Казахстан, Армению и другие страны СНГ.





Эксперты оценивают объемы реэкспорта товаров из ЕС в Россию через страны СНГ в $ 13−16 млрд (по состоянию на 2024 г.), заметная часть которых проходит именно через Беларусь. Этот транзитный статус создал новые возможности для белорусской логистики, транспорта и сферы услуг, усилив роль страны в региональных торговых цепочках. Вместе с тем возникли и новые риски: угроза вторичных санкций, зависимость от логистических решений крупных соседей и возможные ограничения на реэкспорт. А также — потенциальное усиление конкуренции на внутреннем рынке из-за увеличения объемов импортной продукции, которая, проходя транзитом через Беларусь на рынки третьих стран, частично остается и реализуется внутри страны.

«Беларуси необходимо активнее диверсифицировать торговых партнеров, искать, помимо России, новые рынки сбыта и одновременно укреплять внутреннее производство для замещения уязвимого импорта»

Санкционное давление не только перестроило торговые маршруты, но и изменило структуру внешней торговли.

Основными побочными эффектами стали: Сокращение экспорта сырья и машиностроительной продукции из-за утраты старых рынков и сложностей выхода на новые.

Усиление зависимости от российских и китайских поставщиков по мере замещения европейских и американских товаров.

Рост транзитных и логистических рисков, связанных с возможностью расширения санкционных ограничений на страны-посредники.

В 2025 г. для белорусской внешней торговли складываются новые условия. С одной стороны, российский рубль потенциально поддерживает импорт в Россию, что может быть плюсом для белорусских экспортеров. С другой — замедление роста российской экономики и высокие процентные ставки в РФ сдерживают инвестиционную и потребительскую активность, а значит, уменьшают спрос на товары из Беларуси.

Все это говорит о высокой вероятности стагнации или даже сокращения экспорта в Россию в ближайшие годы. В этих условиях Беларуси необходимо активнее диверсифицировать торговых партнеров, искать новые рынки сбыта и одновременно укреплять внутреннее производство для замещения уязвимого импорта.

Текущий этап развития белорусской внешней торговли — это история адаптации и поиска новых возможностей на фоне внешних вызовов. Страна демонстрирует гибкость в выстраивании альтернативных маршрутов, переориентации экспорта и импорта, активизации транзитных функций.





Но успех этой трансформации зависит от способности Беларуси не только следовать за динамикой крупных соседей, но и формировать собственную стратегию диверсификации. Необходимо снижать зависимость от одного или двух ключевых партнеров, развивать внутренние точки роста, поддерживать инновации в логистике и производстве.

Пока внешняя торговля остается важным драйвером белорусской экономики, и ее дальнейшая трансформация будет определяться способностью страны своевременно реагировать на глобальные перемены, эффективно использовать транзитный и производственный потенциал и создавать условия для расширения внешнеэкономических связей.