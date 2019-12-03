Поэт Леонид Прончак подал в суд на Ирину Дорофееву

Источник материала: Tut.by

Поэт-песенник Леонид Прончак подал в суд на певицу Ирину Дорофееву, депутата Палаты представителей шестого созыва, пишет «Еврорадио».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дорофеева выпустила диск тиражом 200 экземпляров. На нем была записана песня Прончака «Талака». Разрешения у поэта она не спрашивала.

— Это были подарочные диски к юбилею. Мне они были нужны, чтобы раздать авторам и музыкантам. Их не хватило. Тем не менее он [Прончак] где-то диск нашел и решил посудиться именно за песню «Талака», которую исполняло миллион исполнителей, лично я пела ее еще в 93-м году на фестивале в Молодечно, — заявила Дорофеева «Еврорадио».

Последнее заседание в суде по этому делу состоится 30 декабря. Дорофеевой грозит штраф до 10 базовых величин.

Как рассказала TUT.BY Дорофеева, после работы в парламенте она вернется в Университет культуры и искусств, где будет возглавлять кафедру искусства эстрады. Именно с этой должности в 2016 году она ушла в депутаты.