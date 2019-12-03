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Поэт Леонид Прончак подал в суд на Ирину Дорофееву
04.12.2019 12:18 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поэт-песенник Леонид Прончак подал в суд на певицу Ирину Дорофееву, депутата Палаты представителей шестого созыва,
Дорофеева выпустила диск тиражом 200 экземпляров. На нем была записана песня Прончака «Талака». Разрешения у поэта она не спрашивала.
— Это были подарочные диски к юбилею. Мне они были нужны, чтобы раздать авторам и музыкантам. Их не хватило. Тем не менее он [Прончак] где-то диск нашел и решил посудиться именно за песню «Талака», которую исполняло миллион исполнителей, лично я пела ее еще в 93-м году на фестивале в Молодечно, — заявила Дорофеева «Еврорадио».
Последнее заседание в суде по этому делу состоится 30 декабря. Дорофеевой грозит штраф до 10 базовых величин.
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Поэт-песенник Леонид Прончак подал в суд на певицу Ирину Дорофееву, депутата Палаты представителей шестого созыва.
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