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Американское чудо. На главной рождественской елке Нью-Йорка зажглись огни

05.12.2019 10:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ежегодная церемония зажжения огней на главной рождественской ели Нью-Йорка состоялась в центре города.


Фото: Reuters

Дерево возрастом около 60 лет и высотой более 23 метров, установленное на площади Рокфеллер-плаза, украсили огромными гирляндами, суммарная длина которых составляет около 8 км. На них около 50 тыс. разноцветных лампочек. На верхушку водрузили гигантскую 70-конечную хрустальную звезду массой около 450 кг. Ее создали из 3 млн кристаллов мастера австрийской фирмы Swarovski.


Фото: Reuters

Традиционно рождественский сезон в США начинается в день, когда на ели на Рокфеллер-плаза загораются огни. Ожидается, что в течение этого времени к дереву будут ежедневно приходить около полумиллиона человек. Стоять в центре мегаполиса ель будет до 14 января 2020 года, после чего ее отправят на лесопилку.


Фото: Reuters

Главную рождественскую ель установили в центре Нью-Йорка 9 ноября. Дерево было подарено мегаполису жительницей штата Нью-Йорк Кэрол Шульц.


Фото: Reuters

Традиция установки рождественской ели на Рокфеллер-плаза появилась в начале 1930-х годов. Рабочие, возводившие комплекс зданий Рокфеллер-центра, впервые в 1931 году установили праздничное дерево прямо на строительной площадке. Тогда шестиметровую ель украсили бумажными гирляндами и лесными ягодами.


Фото: Reuters

Первая церемония зажжения рождественских огней состоялась там в 1933 году, с тех пор лесную красавицу стали украшать электрическими гирляндами. С 1997 года церемония включения гирлянд на главной ели Нью-Йорка транслируется в прямом эфире.

 
 
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Ежегодная церемония зажжения огней на главной рождественской ели Нью-Йорка состоялась в центре города.
 
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