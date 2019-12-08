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1800 км пешком по льдам: завершен эпический поход по Арктике

09.12.2019 09:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экспедиция через Северный полюс норвежца Борге Усланда и уроженца ЮАР Майка Хорна завершилась благополучно. У полярников заканчивалась еда, но помогло подкрепление из Норвегии.


Усланд и Хорн неделями шли в кромешной тьме, в условиях полярной ночи. Фото: Mikehorn.com

Поход начался в конце сентября. Всего исследователи прошли около 1,800 км по льду в условиях полярной ночи.

Одной из целей экспедиции был сбор информации о таянии льдов Арктики. Ученые связывают этот процесс с глобальным потеплением.

Поход должен был завершиться в середине ноября, но из-за скачков температуры и дрейфующего льда Усланд и Хорн отстали от графика.

Еще в пятницу у пары должна была закончиться еда, но к ним подоспели норвежские исследователи Бенгт Ротмо и Александр Гамме. Вместе они добрались до исследовательского судна «Ланс».

На борту «Ланса» Хорн и Усланд выйдут из льдов Арктики и пересядут на другое судно, «Пангею», на котором достигнут берегов Шпицбергена.

Эвакуация


Борге Усланд завтракает у Северного полюса. Фото: Mikehorn.com

Норвежская экспедиция вышла на встречу Хорну и Усланду во вторник. Организатор похода Ларс Эббесен держал связь с обеими группами по спутниковой связи.

В пятницу он рассказал Би-би-си, что Хорн и Усланд отказались от эвакуации на вертолете, но согласились встретиться с норвежцами.

У пары заканчивалось продовольствие, а ветер усиливался. Если бы ураган отрезал их от внешнего мира, они остались бы обречены на голод.

1800 км по льду


Майк Хорн упал в ледяную воду и заработал обморожение кистей рук и носа. Фото: Instagram / Mike Horn

Усланд и Хорн начали путь по льду 23 сентября. Они неделями шли в кромешной тьме, в условиях полярной ночи.

Их путь осложняли резкие скачки температуры воздуха, которая колебалась от -40°C до +2°C. Исследователи считают, что виной тому глобальное потепление.

Дрейфующие льдины порой отбрасывали путешественников назад, удлиняя поход. Местами лед был тоньше обычного.

Один раз Хорн упал в ледяную воду и заработал обморожение кистей рук и носа. Оба исследователя, по словам Хорна, сильно похудели и очень устали за время путешествия.

Усланду — 57 лет, Хорну — 53. В 2006 году они стали первыми людьми, достигшими Северного Полюса зимой, без механического транспорта и даже собак.

 
 
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Экспедиция через Северный полюс норвежца Борге Усланда и уроженца ЮАР Майка Хорна завершилась благополучно. У полярников заканчивалась еда, но помогло...
 
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