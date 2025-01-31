Криптокомпании в спорте: возвращение после кризиса или временный тренд

Источник материала: ProBusiness





После бурного роста крипторынка в начале 2020-х последовал не менее резкий спад. Крах FTX и падение курса Bitcoin в 2022 году нанесли серьёзный удар по индустрии, и спортивный мир тоже ощутил последствия. Многие клубы, лиги и федерации потеряли крупных спонсоров из криптосферы.

Но в 2024-м и 2025-м ситуация меняется: криптовалютные компании возвращаются в спорт, на этот раз более осмотрительно, с долгосрочными и продуманными партнёрствами. Восстановление доверия — ключевой фактор этого процесса.

Крах FTX: уроки, которые изменили рынок

Несмотря на позитивные изменения, криптоспонсорство по-прежнему остаётся рискованным. Самый громкий провал — банкротство FTX в 2022 году. Эта биржа была партнёром бейсбольной лиги США, баскетбольного клуба «Майами Хит» и команды Mercedes в Формуле-1. Её крах не только нанёс финансовый урон, но и подорвал доверие к индустрии.

После этого спортивные клубы начали тщательнее проверять будущих партнёров. Теперь контракты включают чёткие условия выплат и механизмы защиты от неожиданных разрывов соглашений. В числе проверенных игроков остаются Kraken, OKX, Coinbase, с которыми клубы охотнее идут на сделки.

Новые контракты: кто и с кем заключает сделки

За последнее время подписано несколько крупных спонсорских соглашений:

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заключил сделку с Crypto.com, который теперь активно участвует в продвижении континентальных турниров.

Kraken стал спонсором английского «Тоттенхэма», и логотип биржи появился на форме команды.

Национальная лига США по американскому футболу (НФЛ) объявила о партнёрстве с Bitpanda.

Однако одним из самых заметных примеров криптоспонсорства стал контракт CoinW с испанской футбольной Ла Лигой. Биржа не просто разместила логотип на форме команд, но и планирует активно внедрять блокчейн в спортивную индустрию. Среди запланированных инициатив:

Интерактивные программы для болельщиков.

Образовательные курсы по блокчейн-технологиям.

Специальные мероприятия для объединения криптоиндустрии и спорта.

Первым шагом стала организация турнира криптотрейдеров. Он проходит с 20 января по 20 февраля 2025 года. Около 300 специалистов сражаются за призовой фонд в 600 тысяч USDT. Из них победитель получит 40 тысяч USDT.

Такое оживление связано не только с восстановлением рынка, но и с изменением регулирования криптовалют. Многие страны внедряют жёсткие правила, делая цифровые активы более прозрачными и безопасными.

Криптоспонсорство: кому оно выгодно

Крупные клубы могут позволить себе выбирать спонсоров, но для средних и небольших команд ситуация сложнее. Как отмечает Дэниел Хаддад, коммерческий директор маркетингового агентства Octagon, футбольные клубы вынуждены активно бороться за рекламные контракты, поскольку конкуренция растёт, а бюджеты остаются ограниченными.

Дополнительный вызов — отношение фанатов. Многие болельщики негативно воспринимают криптоспонсоров, считая их «пустыми» брендами, которые не несут реальной ценности. Однако ситуация меняется, особенно среди тех, кто активно делает ставки на спорт. Крипто букмекеры стали удобным инструментом для азартных игроков — у таких организаций можно делать анонимные и быстрые платежи.

Будущее спонсорства: осторожное развитие вместо хайпа

Эксперты сходятся во мнении, что возвращение криптокомпаний в спорт будет постепенным. В отличие от 2021 года, когда рынок был перегрет, теперь тренд становится более взвешенным.

Крупные биржи заключают долгосрочные контракты с проверенными клубами. Менее известные компании предпочитают локальные и краткосрочные сделки, чтобы минимизировать риски.

Например, миланский «Интер», потерявший 25 млн евро после краха DigitalBits, в 2023-м подписал новые соглашения с Gate.io и BlockDAG, но уже на более жёстких условиях.

Криптоиндустрия не исчезла из спорта, но стала осторожнее. В 2025 году именно такие компании, как CoinW, Kraken и Crypto.com, задают стандарты для новых сделок. Это значит, что зрители, спортсмены и инвесторы смогут наблюдать за тем, как технологии меняют не только финансы, но и спорт.

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