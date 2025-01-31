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Криптокомпании в спорте: возвращение после кризиса или временный тренд
31.01.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
После бурного роста крипторынка в начале 2020-х последовал не менее резкий спад. Крах FTX и падение курса Bitcoin в 2022 году нанесли серьёзный удар по индустрии, и спортивный мир тоже ощутил последствия. Многие клубы, лиги и федерации потеряли крупных спонсоров из криптосферы.
Но в 2024-м и 2025-м ситуация меняется: криптовалютные компании возвращаются в спорт, на этот раз более осмотрительно, с долгосрочными и продуманными партнёрствами. Восстановление доверия — ключевой фактор этого процесса.
Крах FTX: уроки, которые изменили рынок
Несмотря на позитивные изменения, криптоспонсорство по-прежнему остаётся рискованным. Самый громкий провал — банкротство FTX в 2022 году. Эта биржа была партнёром бейсбольной лиги США, баскетбольного клуба «Майами Хит» и команды Mercedes в Формуле-1. Её крах не только нанёс финансовый урон, но и подорвал доверие к индустрии.
После этого спортивные клубы начали тщательнее проверять будущих партнёров. Теперь контракты включают чёткие условия выплат и механизмы защиты от неожиданных разрывов соглашений. В числе проверенных игроков остаются Kraken, OKX, Coinbase, с которыми клубы охотнее идут на сделки.
Новые контракты: кто и с кем заключает сделки
За последнее время подписано несколько крупных спонсорских соглашений:
Однако одним из самых заметных примеров криптоспонсорства стал контракт CoinW с испанской футбольной Ла Лигой. Биржа не просто разместила логотип на форме команд, но и планирует активно внедрять блокчейн в спортивную индустрию. Среди запланированных инициатив:
Первым шагом стала организация турнира криптотрейдеров. Он проходит с 20 января по 20 февраля 2025 года. Около 300 специалистов сражаются за призовой фонд в 600 тысяч USDT. Из них победитель получит 40 тысяч USDT.
Такое оживление связано не только с восстановлением рынка, но и с изменением регулирования криптовалют. Многие страны внедряют жёсткие правила, делая цифровые активы более прозрачными и безопасными.
Криптоспонсорство: кому оно выгодно
Крупные клубы могут позволить себе выбирать спонсоров, но для средних и небольших команд ситуация сложнее. Как отмечает Дэниел Хаддад, коммерческий директор маркетингового агентства Octagon, футбольные клубы вынуждены активно бороться за рекламные контракты, поскольку конкуренция растёт, а бюджеты остаются ограниченными.
Дополнительный вызов — отношение фанатов. Многие болельщики негативно воспринимают криптоспонсоров, считая их «пустыми» брендами, которые не несут реальной ценности. Однако ситуация меняется, особенно среди тех, кто активно делает ставки на спорт.
Будущее спонсорства: осторожное развитие вместо хайпа
Эксперты сходятся во мнении, что возвращение криптокомпаний в спорт будет постепенным. В отличие от 2021 года, когда рынок был перегрет, теперь тренд становится более взвешенным.
Крупные биржи заключают долгосрочные контракты с проверенными клубами. Менее известные компании предпочитают локальные и краткосрочные сделки, чтобы минимизировать риски.
Например, миланский «Интер», потерявший 25 млн евро после краха DigitalBits, в 2023-м подписал новые соглашения с Gate.io и BlockDAG, но уже на более жёстких условиях.
Криптоиндустрия не исчезла из спорта, но стала осторожнее. В 2025 году именно такие компании, как CoinW, Kraken и Crypto.com, задают стандарты для новых сделок. Это значит, что зрители, спортсмены и инвесторы смогут наблюдать за тем, как технологии меняют не только финансы, но и спорт.
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После бурного роста крипторынка в начале 2020-х последовал не менее резкий спад. Крах FTX и падение курса Bitcoin в 2022 году нанесли серьёзный удар по индустрии, и...
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