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Библионочь с Гарри Поттером

09.12.2019 — Новости Культуры | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Библионочь с Гарри Поттером

Книга любит, чтобы ее читали, сжимая в руках, перелистывая страницы и запивая все прочитанные сюжеты ароматным чаем. «Гарри Поттер» — как раз та самая книга. Романы о волшебниках с удовольствием перечитывают не только дети, но и взрослые, веря в написанную сказку и в придуманный мир, и живут этим в ожидании того, что вот-вот с ними что-то произойдет. Дети верят, что взмах волшебной палочки способен совершить чудо, а взрослые восхищаются примерами настоящей дружбы, взаимовыручки, справедливости и настоящей любви — всем тем, чего нам так не хватает в жизни.

Библионочь с Гарри Поттером

«Добро пожаловать в волшебный мир Гарри Поттера!» — такими словами сотрудники центральной районной библиотеки начали ежегодную акцию в поддержку чтения «Библионочь-2019». С легкой руки организаторов коридоры и кабинеты библиотеки превратились в Косой переулок и школу магии и волшеб­ства Хогвартс. Стоило только гостям открыть входную дверь, хогвардский экспресс вмиг унес их с платформы 9 3/4 в захватывающее путешествие по вселенной волшеб­ства и чародейства.


Библионочь с Гарри Поттером

На несколько часов ребята стали студентами школы Хогвартс, где магическая Распределяющая Шляпа разделила всех на факультеты. Гости проверили свои знания в науке зельеварения и, даже, продегустировали столетние зелья вместе с Гарри Поттером, поучаствовали в турнире по квиддичу вместе с Гермионой Грейнджэр, посетили Тайную Комнату и получили предсказания от профессора Трелони.


Библионочь с Гарри Поттером

 Желающие могли приобрести сувениры в лавках Косого переулка, позволить волшебной палочке выбрать себя и написать письмо с Ритой Скиттер своим родным и друзьям. Проявив смекалку и знания, ребята сообща прошли сложный квест по библиотеке-лабиринту, разгадывая логические загадки. Уходя, гости традиционно оставляли запись в Книге Пожеланий.


Библионочь с Гарри Поттером

Совершив вот такое путешествие и окунувшись в атмосферу праздника, любителям серии книг о Гарри Поттере непременно захочется перечитать любимые произведения, а нечитавшим — прочесть впервые. Ведь книга эта настоящее воплощение человеческой фантазии! Не верите? Обязательно прочитайте!

Екатерина Саленкова,
методист отдела маркетинга  и рекламы центральной районной библиотеки.

 
 
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Книга любит, чтобы ее читали, сжимая в руках, перелистывая страницы и запивая все прочитанные сюжеты ароматным чаем. «Гарри Поттер» —
 
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