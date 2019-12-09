«Не бойтесь брать животное-инвалида». Первые истории конкурса «Новый дом»

Источник материала: Tut.by

Вместе с Purina мы продолжаем конкурс «Новый дом». Для участия в нем нужно было прислать историю о подобранном питомце, дополнив ее фотографиями в формате «до/после». Мы выбрали самые интересные заявки и сегодня знакомим вас с первыми тремя рассказами. Читайте и голосуйте за понравившиеся: победитель получит корм для питомца.

«Нашего „лося“ не беспокоит отсутствие лапы»

Участница Светлана рассказала о коте Йокко:

— У меня нет грустной истории о бедном котенке. Я не считаю, что он инвалид и ему тяжело живется. Друзья знают, что у нас есть пес Рон и «лось-кот» Йокко. Когда люди видят его впервые, то сразу же жалеют: «Какой бедный!», «А как он без лапки?», «А ему удобно ходить?», «Он не падает?» Но потом понимают, что наш кот даже не замечает, что что-то с ним не так!

Первый раз я увидела его, когда ехала утром на работу. На одном из участков дороги машины притормаживали и еле-еле двигались.

Я заметила котенка, который был весь в крови. Скорее всего, его кто-то сбил, даже не заметив маленький комок. Подобрала его и поехала в ветеринарную клинику. В шесть утра там был дежурный врач, он осмотрел котофеича. У малыша была разбита губа, от удара прокушен язык, а одна лапа просто висела на коже.

Котенку наложили шину. Меня попросили принести его еще раз вечером, когда на месте будут все врачи. Во время второго визита нам сказали, что срочно нужна операция: ампутация лапы и плеча. Стоило это чуть больше 90 рублей. Денег у меня в тот момент не было, а муж был в командировке за городом. Очень здорово помогли друзья, коллеги, друзья из команды по регби. Переведенных на карту денег хватило не только на операцию, но и на покупку корма премиум-класса.





Мы с мужем решили вылечить Йокко и найти ему новый дом, так как сами жили в крошечной «малосемейке» с собакой. Наш пес был в восторге от котенка: неделю вылизывал его и всячески пытался подружиться. Йокко в ответ шипел. Но через неделю они стали хорошими друзьями и уже играли вместе. Даже ухитрились стащить со стола куриную грудку, которая размораживалась.





Йокко уже сам взбирался на диван, постоянно снимал повязку и пытался лизать швы. Запрыгивал на плиту, если там вкусно пахло. Всегда сидел на ванной, когда Рону мыли лапы. Мы быстро нашли людей, которые захотели взять Йокко себе, но муж сказал, что отдавать не будем. Вместе питомцам веселее.





Сейчас мы всей большой бандой живем в доме. Йокко знают и подкармливают все соседи, он просится в туалет на улицу, ловит по ночам мышей и приносит их нам, вместе с Роном носится во дворе и любит залезать на деревья, зная, что пес там его не достанет.





Если вы боитесь взять себе животное-инвалида, то я советую расслабиться. Мне кажется, что нашего «лося» совсем не беспокоит отсутствие лапы! Пока я это писала, он успел запрыгнуть на подоконник, чтобы его выпустили на улицу, и сейчас сидит с обратной стороны и ждет, пока его запустят назад.





«На щенке было около двух десятков клещей»

Читательница Ирина написала о своей собаке Рики:

— Наша история началась в августе этого года. В последние выходные лета мы всей семьей выбрались в деревню на шашлыки. В воскресенье я и мама начали собираться на маршрутку, чтобы поехать в Минск.

И тут со стороны леса послышались звуки. Папа решил посмотреть, что там происходит. Он нашел двух щенков. Когда я подошла к ним, один лежал и дрожал, а второй бегал возле нас и пытался гавкать.

Им было около двух месяцев. Увидев, в каком плачевном состоянии находится щенок, лежащий на траве, мы решили не медлить и отнести его к нам на участок. Второй малыш все время пытался убежать в лес, поэтому мы не смогли его поймать.

Когда принесли щенка к себе, заметили, что его задняя правая лапка сломана. Малыш ни на что не реагировал, не пил воду, а еще на нем было около двух десятков клещей. Родители достали их, и мы решили забрать Рики в Минск, чтобы отвезти малыша в ветеринарную клинику. Аккуратно положили, завернули в простыню и взяли на руки.

У него было жуткое состояние, а по дороге из носика начала идти кровь. Щенок все так же почти ни на что не реагировал, а мы думали, что просто не довезем его до клиники. Да и вообще переживали, что нас не пустят в маршрутку. Но повезло: водитель разрешил ехать с собакой.

В клинике у малыша взяли анализы, сделали ему рентген. Оказалось, что у щенка сломана еще и передняя левая лапка. Ветеринары обнаружили анемию и подозревали, что у Рики пироплазмоз (заболевание крови, возбудителей которого переносят клещи. — Прим. TUT.BY). К счастью, второй диагноз не подтвердился.

Из-за очень плохого состояния щенка врачи не могли провести операцию на лапках. Малыша оставили в стационаре. Мы держали кулачки за то, что бы он выкарабкался. После двух дней интенсивной терапии состояние щенка стало улучшаться, и операцию на лапках смогли сделать. После этого Рики понемногу начал сам вставать и кушать. В четверг мы забрали щенка домой.





Ужасно было смотреть на беззащитное создание, которое столько всего натерпелось. Ему назначили курсы антибиотиков и витаминов, мазь для обработки ранок и швов. Около двух недель Рики привыкал к нам. Находясь дома, щенок начал набирать вес, играть и даже немного бегать.





Примерно через три недели из лапок малыша достали металлоконструкции, благодаря которым кости срослись. Мы решили не искать Рики новую семью, а оставить его себе.





Проблема была только одна. На лето отец с нашей собакой — немецкой овчаркой Байкалом — уезжает в деревню. И вот в октябре пес должен был вернуться обратно. Мы очень переживали насчет первой встречи Рики и Байкала.

Но щенок быстро полюбил взрослого пса. Правда, тот сначала немного обиделся, что теперь он не единственный любимец в семье. Постепенно оба привыкли друг к другу, и теперь Рики не может обойтись без своего защитника. А Байкал на правах старшего терпит его выходки.





«Масяня спит с собакой и играет в догонялки с котом»

У читательницы Марины дома живет кошка Масяня. Вот как этот питомец появился в семье:

— В тот день я ехала, отпросившись с работы, в больницу. Села в автобусе у окошка. На остановке у частного сектора увидела котенка. Не успела я удивиться, как котейка со всего разгона, с отчаянным «Мяяяу!» запрыгнул в открытую дверь автобуса.

Малышка начала бегать по салону и «плакать». Люди, как водится, поахали, но потом демонстративно перестали замечать животное. А мое сердце не выдержало. Я понимала, что рядом с той остановкой, где она заскочила, частный сектор. И, уехав на пару остановок, кроха потеряется. Молча встала, взяла ее на руки и вышла из автобуса, понимая, что в больницу уже не попаду.

Шли с ней на руках две остановки назад. Малышка мурчала, как маленький трактор, и пыталась меня метить — терлась носом о куртку. Так мы вернулись в частный сектор. Я ходила, стучала в двери, спрашивала, чья котейка потерялась. Оказалось — ничья. Вроде как подбросили на остановку.

И тут я поняла, что ситуация тупиковая: дома свои кот и собака, а квартира не моя, и мама будет решительно против. Но и бросить малышку не могу. Она еще слишком мала для самостоятельной жизни, да и охотиться сейчас особо не на кого. Опять же, холодно, а глазки подстывшие, гноятся. Неподалеку шумная дорога. Я подумала, что если оставлю котенка, никогда себе этого не прощу.

А мне все же нужно было попасть в больницу. Позвонила маме: объяснила ситуацию, попросила разрешить хотя бы на время приютить малышку. Связалась с мужем. Уговорила все бросить и подъехать ко мне, чтобы свозить кроху к ветеринару.

Звезды, похоже, выстроились в нужном порядке. Мы отправились в ближайшую клинику, попросились на прием вне очереди, взяли коробку для Маськи. Муж повез меня в больницу, а пока я находилась там, купил крохе корм, «глистогонку» и шампунь против блох. Во время поездки Маська вырвалась из коробки и начала носиться по салону, из-за чего муж чудом не попал в аварию.





Дома наш кот на Масяню зашипел, а на собаку малышка сама заорала сиреной. После мытья шерстка у нее залоснилась. С отличным аппетитом девочка начала кушать и пить водичку. Сама спокойно пошла в лоточек. В общем, начала завоевывать сердце решительно настроенной «мамы»!





На следующий день у нее появились сопли. Знакомый ветеринар напугал жутко заразной для других питомцев инфекцией, и мы срочно поехали в клинику. После нескольких дней лечения антибиотиками все прошло.

Малышка по-хозяйски ходит по квартире, мурчит и «лечит» головную боль, спит вместе с собакой, играет с моим годовалым котом в догонялки. Как здорово, что эта история хорошо закончилась! Я часто думаю, что Мася прыгнула тогда не в автобус, а в новую счастливую жизнь.





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Голосовать можно за любое количество историй, но не чаще одного раза в сутки за определенного участника. Голосование продлится до 9.00 17 декабря. Следите за проектом!

Партнер проекта:

Бренд PURINA® регулярно реализует и поддерживает проекты, направленные на поиск хозяев для бездомных животных и продвижение ответственного отношения к питомцам. С 2016 года в Беларуси при поддержке бренда новые дома нашли почти 400 кошек и собак.