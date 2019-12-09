В 34 года умер инициатор всемирно известного флешмоба

Источник материала: Tut.by

Бывший американский бейсболист Пит Фрейтс умер в возрасте 34 лет, сообщается на сайте Бостонского колледжа.

Пит Фрейтс. Фото: bc.edu

Фрейтс получил известность как создатель флешмоба Ice Bucket Challenge. По его правилам, участники должны были облиться ведром ледяной воды, а после этого перечислить 10 долларов в фонд ALS Association и передать эстафету еще троим участникам.

Флешмоб был задуман, чтобы повысить осведомленность о боковом амиотрофическом склерозе, которым страдал Фрейтс, а также чтобы финансировать фонды, которые изучали этого неизлечимое заболевание.

Флешмоб стал популярен с 2014 года. С этого времени в нем приняли участие основатель Microsoft Билл Гейтс, актеры Том Круз, Джон Траволта, Эштон Катчер, Бен Аффлек, певицы Леди Гага, Селена Гомес, Бритни Спирс, Рианна, Шакира и другие.