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В 34 года умер инициатор всемирно известного флешмоба
10.12.2019 10:06 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший американский бейсболист Пит Фрейтс умер в возрасте 34 лет,
Фрейтс получил известность как создатель флешмоба Ice Bucket Challenge. По его правилам, участники должны были облиться ведром ледяной воды, а после этого перечислить 10 долларов в фонд ALS Association и передать эстафету еще троим участникам.
Флешмоб был задуман, чтобы повысить осведомленность о боковом амиотрофическом склерозе, которым страдал Фрейтс, а также чтобы финансировать фонды, которые изучали этого неизлечимое заболевание.
Флешмоб стал популярен с 2014 года. С этого времени в нем приняли участие основатель Microsoft Билл Гейтс, актеры Том Круз, Джон Траволта, Эштон Катчер, Бен Аффлек, певицы Леди Гага, Селена Гомес, Бритни Спирс, Рианна, Шакира и другие.
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Бывший американский бейсболист Пит Фрейтс умер в возрасте 34 лет.
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