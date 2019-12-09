ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 34 года умер инициатор всемирно известного флешмоба

10.12.2019 10:06 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший американский бейсболист Пит Фрейтс умер в возрасте 34 лет, сообщается на сайте Бостонского колледжа.

Пит Фрейтс. Фото: bc.edu

Фрейтс получил известность как создатель флешмоба Ice Bucket Challenge. По его правилам, участники должны были облиться ведром ледяной воды, а после этого перечислить 10 долларов в фонд ALS Association и передать эстафету еще троим участникам.

Флешмоб был задуман, чтобы повысить осведомленность о боковом амиотрофическом склерозе, которым страдал Фрейтс, а также чтобы финансировать фонды, которые изучали этого неизлечимое заболевание.

Флешмоб стал популярен с 2014 года. С этого времени в нем приняли участие основатель Microsoft Билл Гейтс, актеры Том Круз, Джон Траволта, Эштон Катчер, Бен Аффлек, певицы Леди Гага, Селена Гомес, Бритни Спирс, Рианна, Шакира и другие.

 
 
Ссылка на источник 143
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший американский бейсболист Пит Фрейтс умер в возрасте 34 лет.
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Не бойтесь брать животное-инвалида». Первые истории конкурса «Новый дом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика