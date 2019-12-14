Мэрия Варшавы объяснила слова про «белорусский дух», от которого «надо избавить город»

Источник материала: Tut.by

На презентации концепции центра Варшавы, мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил, что над городом «стоит белорусский дух» и что прогнать его способны изменения, которые он предлагает. Пресс-секретарь мэрии пояснил « Радыё Свабода », что имел в виду Тшасковский.



Дворец культуры и науки в Варшаве. Фото с сайта traveller-eu.ru

— Определенная часть города была запроектирована нашими «советскими друзьями», поэтому над ним стоит советский и белорусский дух, — сказал мэр Тшасковский, представляя концепцию «Улыбка Варшавы», которая предусматривает больше переходов для прохожих, велосипедных тропинок и зелени.

Тшасковский считает, что предложенные им изменения смогут прогнать из Варшавы «белорусский дух».

Слова про «белорусский дух» возмутили пользователей социальных сетей, среди которых и белорусы Варшавы. Заявление Рафаила Тшасковского они восприняли как проявление высокомерия и оскорбление. «Радыё Свабода» связалось с пресс-секретарем варшавской мэрии Камилем Домброва. Он объяснил, что имел в виду Тшасковский.

— Говоря о «белорусском духе», мэр Тшасковский имел в виду архитектуру и урбанистические советские и постсоветские решения, которые коснулись также и городов БССР. Речь шла исключительно об архитектуре. Мэр Варшавы видит эти сходства между Варшавой и Минском и хочет менять город, чтобы очистить Варшаву от соцреализма.

Камиль Домброва заверил, что мэр польской столицы ценит всех жителей и гостей Варшавы, независимо от национальности.

— Варшава должна быть открытой и городом для всех. Все, кто честно работает и уважает закон, имеют право считать этот город своим. В том числе и гости из Восточной Европы. У мэра Тшасковского очень сердечное отношение к белорусам, украинцам, россиянам. Эти слова были направлены не против людей, а против подхода к архитектуре, который использовался в Минске или Бресте.

Рафал Тшасковский возглавляет мэрию Варшавы от 2018 года. Ему 47 лет. По образованию он политолог, доктор гуманитарных наук. На выборы шел от либеральной «Гражданской платформы» и победил в первом туре, набрав 56% голосов.