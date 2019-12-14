ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мэрия Варшавы объяснила слова про «белорусский дух», от которого «надо избавить город»

15.12.2019 11:19 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На презентации концепции центра Варшавы, мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил, что над городом «стоит белорусский дух» и что прогнать его способны изменения, которые он предлагает. Пресс-секретарь мэрии пояснил «Радыё Свабода», что имел в виду Тшасковский.


Дворец культуры и науки в Варшаве. Фото с сайта traveller-eu.ru

— Определенная часть города была запроектирована нашими «советскими друзьями», поэтому над ним стоит советский и белорусский дух, — сказал мэр Тшасковский, представляя концепцию «Улыбка Варшавы», которая предусматривает больше переходов для прохожих, велосипедных тропинок и зелени.

Тшасковский считает, что предложенные им изменения смогут прогнать из Варшавы «белорусский дух».

Слова про «белорусский дух» возмутили пользователей социальных сетей, среди которых и белорусы Варшавы. Заявление Рафаила Тшасковского они восприняли как проявление высокомерия и оскорбление. «Радыё Свабода» связалось с пресс-секретарем варшавской мэрии Камилем Домброва. Он объяснил, что имел в виду Тшасковский.

— Говоря о «белорусском духе», мэр Тшасковский имел в виду архитектуру и урбанистические советские и постсоветские решения, которые коснулись также и городов БССР. Речь шла исключительно об архитектуре. Мэр Варшавы видит эти сходства между Варшавой и Минском и хочет менять город, чтобы очистить Варшаву от соцреализма.

Камиль Домброва заверил, что мэр польской столицы ценит всех жителей и гостей Варшавы, независимо от национальности.

— Варшава должна быть открытой и городом для всех. Все, кто честно работает и уважает закон, имеют право считать этот город своим. В том числе и гости из Восточной Европы. У мэра Тшасковского очень сердечное отношение к белорусам, украинцам, россиянам. Эти слова были направлены не против людей, а против подхода к архитектуре, который использовался в Минске или Бресте.

Рафал Тшасковский возглавляет мэрию Варшавы от 2018 года. Ему 47 лет. По образованию он политолог, доктор гуманитарных наук. На выборы шел от либеральной «Гражданской платформы» и победил в первом туре, набрав 56% голосов.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости культуры
 
Есть повод! Федута о живых игрушках власти, нелюбимом президенте и песнях Его Величества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика