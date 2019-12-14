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На «России-1» показали песню Би-2 без слова «протесты»

15.12.2019 18:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На телеканале «Россия-1» во время трансляции песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» было заглушено слово «протесты». На это обратил внимание телеканал «Дождь». Песню во время вручения музыкальной премии «Виктория» исполнили Би-2, Леонид Агутин и певица Manizha, пишет BBC News Русская служба.


Скриншот BBC с видео «Россия-1»

В пресс-службе ВГТРК агентству РИА Новости заявили, что получили телеверсию премии для трансляции музыкальной премии «Виктория» от организаторов и никаких вмешательств в материал не производили.

«Телеканал Россия 1 получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно», — сообщили в пресс-службе.

В официальном Youtube-канале группы Би-2 трек назван «Куртки Кобейна — Люди на эскалаторах (минус одно слово)», а в подписи указано: «Угадайте, какое слово вырезали на 01:25. И простите за звук в целом — как вы понимаете, его делали не мы».

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