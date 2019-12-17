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36-летний уроженец Гомеля возглавил Белорусский союз художников
17.12.2019 23:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председателем Белорусского союза художников стал Глеб Отчик, который победил четырех соперников и набрал 154 голоса из 307. Об этом на своей странице в фейсбуке
Глеб Отчик родился в 1983 году в Гомеле. В 2001-м окончил Гимназию-колледж искусств имени Ахремчика, в 2007-м — Белорусскую академию искусств по специальности «монументально-декоративное искусство».
Преподавал в Минском художественном училище имени Глебова. С 2008-го — преподаватель кафедры рисунка, живописи и скульптуры Белорусской академии искусств.
Произведения Глеба Отчика находятся в коллекциях исторических музеев Турова и Мозыря, коллекции живописи отдела культуры Гомельского исполкома и Гомельской областной библиотеки, а также в частных коллекциях различных стран.
С 2013 года председателем союза являлся художник Рыгор Ситница.
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Председателем Белорусского союза художников стал Глеб Отчик, который победил четырех соперников и набрал 154 голоса из 307.
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