36-летний уроженец Гомеля возглавил Белорусский союз художников

Источник материала: Tut.by

Председателем Белорусского союза художников стал Глеб Отчик, который победил четырех соперников и набрал 154 голоса из 307. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила искусствовед Надежда Усова.



Глеб Отчик. Фото: berlin24.ru

Глеб Отчик родился в 1983 году в Гомеле. В 2001-м окончил Гимназию-колледж искусств имени Ахремчика, в 2007-м — Белорусскую академию искусств по специальности «монументально-декоративное искусство».

Преподавал в Минском художественном училище имени Глебова. С 2008-го — преподаватель кафедры рисунка, живописи и скульптуры Белорусской академии искусств.

Произведения Глеба Отчика находятся в коллекциях исторических музеев Турова и Мозыря, коллекции живописи отдела культуры Гомельского исполкома и Гомельской областной библиотеки, а также в частных коллекциях различных стран.

С 2013 года председателем союза являлся художник Рыгор Ситница.