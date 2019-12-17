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«Он сделал ровно то, что мы ему сказали». Ребенок спасся от огня на машине брата

18.12.2019 00:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Западе Австралии 12-летний мальчик смог спастись от лесного пожара, вплотную подобравшегося к их дому, уехав на машине своего старшего брата.


Фото: Reuters

Подростка, остановившего машину на обочине дороги, обнаружили пожарные.

В минувшее воскресенье 12-летний Люк Старрок был дома один, когда огонь подобрался к городу Уитбелт, который расположен к северу от города Перт.

Его отец Иван Старрок и старший брат Дейл в это время помогали пожарным тушить огонь, угрожавший городу Могамбер. Они наказали Люку в случае, если огонь будет приближаться к дому, идти к апельсиновому дереву, что в четырех километрах от дома.

Когда огонь приблизился к дому, подросток схватил собаку и уехал из дома на автомобиле Ford Ranger, принадлежавшем брату.

Через час после этого пожарные заметили на обочине дороги мальчика с машиной.

В это время отец Люка и его брат уже успели добраться до апельсинового дерева и, не найдя там мальчика, сообщили о полиции о пропаже ребенка.

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