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В Бресте появятся два новых кинозала

20.12.2019 08:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В наступающем году в кинотеатрах «Беларусь» и «Мир» появится по новому залу, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на директора «Брестоблкиновидеопроката» Дмитрия Селюка.


Сегодня «Беларусь» может разместить в трех существующих залах 740 человек, «Мир» в единственном — 244. Позже же главный кинотеатр города сможет принять более 860 посетителей единовременно, а в двух «мирных» залах разместятся почти три сотни человек. Для этого предлагается задействовать фойе вторых этажей. Площади позволяют, сейчас ведется разработка технических решений.

«Все проекты планируем осуществить за счет собственных средств, — рассказал Дмитрий Селюк. — Необходимость новых залов обусловлена вовсе не тем, что в имеющихся залах не хватает мест на премьерах и нам негде разместить зрителя. Скорее, нам не хватает места, чтобы отразить всю палитру новых фильмов различных жанров. Цель — привлечь зрителя, ведь у каждого киножанра своя аудитория. И человек, который придет на премьеру „Звездных войн“ или „Полицейского с Рублевки“, вовсе не обязательно любит артхаусное кино. И наоборот: поклонники авторских фильмов или аниме могут не ходить на комедии и драмы. Так что мы хотим привлечь максимальную аудиторию».

В следующем году также модернизируют и старые залы. В малом «Беларуси» и в «Мире» заменят экраны и улучшат качество транслируемой картинки.

 
Теги: Брест
 
 
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А еще в «Беларуси» и в «Мире» заменят экраны.
 
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