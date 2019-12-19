«Коробки помогают адаптироваться». Зоопсихолог - о том, как понять своего кота

Источник материала: Tut.by

Любители собак считают, что коты не умеют испытывать эмоции — будь то радость, злость или же любовь к хозяину. Адепты кошачьих думают иначе. Кто из них прав? И если коты все же умеют злиться, как справиться с их агрессией? Вместе с брендом Purina мы пообщались со специалистом по поведению и благополучию животных Екатериной Кастрицкой. О чувствах усатых, их языке и адаптации — в нашем материале.

«Котам ничего не известно о мести»

Тем, кто не верил в эмоциональность котов, пора пересмотреть свои взгляды: оказывается, они могут испытывать раздражение, злость, ярость, удовольствие, грусть, отвращение, страх и даже удивление.

— Коты — высокоразвитые животные. Как и собаки, они способны сочетать инстинкты с теми формами поведения, которые освоили в течение жизни, проявлять эмоции, — поясняет Екатерина. — Кстати, ученые, проводившие опрос владельцев домашних животных, выявили забавную закономерность: по словам хозяев, собаки чаще демонстрируют радость, а коты — злость и отвращение.

Кроме того, подобно собакам, коты могут испытывать эмоции по отношению к хозяину.

— Они могут радоваться встрече, получать удовольствие от общения, — отмечает зоопсихолог. — Однако кошачья привязанность — это не только эмоциональная связь, но и база безопасности (зона комфорта и спокойствия для животного). Раньше ученые склонялись к тому, что к человеку кот может испытывать эмоции, но его база безопасности — дом, а не хозяин. Однако более новые исследования говорят о том, что некоторые коты все же привязаны к своим владельцам.





Впрочем, считает эксперт, котов не стоит слишком уж очеловечивать.

— Например, многие убеждены, что коты умеют мстить, но это не так. Им ничего не известно о мести, а поведение, которое люди принимают за мстительность (например, нечистоплотность) — это либо проявление болезни (в частности, цистита), либо симптом стресса.

Коты проявляют свои эмоции через язык тела. Так, если ваш усатый друг хочет пообщаться, он может трогать вас лапкой, поднимать хвост «трубой» или прищуриваться. Если же его хвост активно двигается из стороны в сторону, знайте: сейчас любимец на диалог не настроен.





Перед нападением кот подергивает хвостом либо опускает его вниз и распушает, прижимает уши к голове, вытягивает и напрягает лапы, выгибает спину, а его шерсть встает дыбом. Если животное в таком состоянии приближается к вам, будьте осторожны.

— Коты очень избирательны в общении, и иногда хотят побыть наедине с собой, — делится зоопсихолог. — Намекая на это, они могут подергивать хвостом или ушами.

Стоит ли беспокоиться из-за кошачьей любви к одиночеству? Если это обычное поведение вашего любимца — нет.

— Опасны резкие изменения, — уточняет Екатерина. — Например, кот был ласковым, а стал раздражительным. Охотно общался — и вдруг стал избегать хозяина. Хорошо ел, а тут отказывается от любимого лакомства. В этих ситуациях важно как можно быстрее обратиться к ветеринару: вероятно, ваш любимец болен.

«Подружить животных насильно невозможно»

Любые перемены в жизни кота, будь то поездка к ветеринару или новый сосед, вызывают у животного стресс. От которого оно пытается укрыться.

— Например, вы привезли домой котенка, а он спрятался под диван, — моделирует ситуацию Екатерина. — Первая мысль — вытащить его оттуда. Но это категорически запрещено: так вы напугаете малыша еще больше. Котенку нужно время, чтобы познакомиться с окружающим пространством. Будьте терпеливы и дайте «мурлыке» такую возможность. Не навязывайтесь, но при этом поощряйте любые проявления любопытства — например, лакомством.





Этот совет актуален и для тех, кто взял на попечение не котенка, а взрослое животное из приюта.

— У взрослых котов период адаптации может занять больше времени, вплоть до нескольких недель, — отмечает зоопсихолог. — Но в любом случае, если животное прячется на первых порах, лучше оставить его в покое. Постепенно кот привыкнет к вам и к новому дому.

Кстати, попытки укрыться коты могут предпринимать даже в том случае, если в новый дом вы переезжаете вместе.

— Постарайтесь захватить на новое место знакомые коту вещи: домики, лотки, миски, игрушки, любимые матрасики, — советует эксперт. — Еще один способ помочь питомцу справиться со стрессом — предоставить ему укрытие. Например, картонную коробку: профессора ветеринарии из Нидерландов недавно обнаружили , что коробки помогают котам адаптироваться к новым условиям.





Проходить период адаптации придется и тогда, когда в доме появляется новый член семьи. В том числе, второй кот.

— В отличие от собак, коты — избирательно социальные животные, — поясняет Екатерина. — Это значит, что они очень чувствительны к присутствию в доме других животных. И могут как подружиться с новичками, так и враждовать с ними.

Екатерина уверена: подружить животных насильно невозможно. А вот снизить стресс питомца от присутствия «недруга» вполне реально.

— Первое правило — сразу обеспечить котам доступ в несколько комнат, чтобы им было, где спрятаться, — дает рекомендации эксперт. — Причем на каждого из них должно приходиться минимум 10 м² пространства. В дальнейшем же стоит оборудовать квартиру «этажами», куда питомцы могут залезть и чувствовать себя в безопасности. Это могут быть специальные приспособления, которые продаются в зоомагазинах, а также полки, подоконники и другие подходящие поверхности.





Также для сохранения мира и порядка в доме, где живет несколько усатых, важно обеспечить их всем необходимым в достатке.

— Стандартная формула: N+1, где N — количество животных в доме. Это значит, что если у вас два кота, нужно три спальных места, три лотка и три миски, — уточняет Екатерина.

А что, если новый член семьи — не кот, а ребенок? По мнению зоопсихолога, перед тем, как принести малыша в дом, стоит позаботиться о своем питомце. В частности, подготовить для него укрытия на случай, если кот испугается нового соседа.

— Кроме того, не стоит оставлять маленького ребенка и животное без присмотра, — дополняет она. — Общение питомцев с детьми должно происходить только в присутствии родителей. Так вы сможете обеспечить безопасность обоих, и вовремя заметите, если кот начнет злиться.

После того, как период адаптации пройдет, можно перейти к установлению дружеских отношений.

— Важно создавать у животного приятные ассоциации с новым членом семьи, — делится советом эксперт. — Например, вы можете кормить питомца чем-то вкусным или играть с ним в присутствии ребенка. Так кот быстрее привыкнет к новому человеку.





Партнер проекта:

Бренд PURINA® регулярно реализует и поддерживает проекты, направленные на поиск хозяев для бездомных животных и продвижение ответственного отношения к питомцам. С 2016 года в Беларуси при поддержке бренда новые дома нашли почти 400 кошек и собак.