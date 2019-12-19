Умерла одна из девушек Джеймса Бонда

Источник материала: Tut.by

Умерла французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния». Об этом сообщает Le Monde .



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Оже умерла в возрасте 78 лет в Париже в среду после продолжительной болезни.

Клодин Оже начинала свою карьеру как модель. В 1958 году Оже представляла Францию на конкурсе «Мисс мира», где заняла второе место. Вскоре она начала сниматься в кино и за свою карьеру сыграла почти в восьми десятках фильмов и телесериалов.

Мировую славу Оже получила, исполнив роль Доминик Дерваль в четвертом фильме про британского суперагента Джеймса Бонда, которого сыграл Шон Коннери. Фильм "Шаровая молния" вышел на экраны в 1965 году.

В 1990 году актриса приняла участие в съемках итальянского детективного сериала «Спрут 5».