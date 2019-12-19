ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умерла одна из девушек Джеймса Бонда

20.12.2019 12:33 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Умерла французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния». Об этом сообщает Le Monde.


Скриншот видео

Оже умерла в возрасте 78 лет в Париже в среду после продолжительной болезни.

Клодин Оже начинала свою карьеру как модель. В 1958 году Оже представляла Францию на конкурсе «Мисс мира», где заняла второе место. Вскоре она начала сниматься в кино и за свою карьеру сыграла почти в восьми десятках фильмов и телесериалов.

Мировую славу Оже получила, исполнив роль Доминик Дерваль в четвертом фильме про британского суперагента Джеймса Бонда, которого сыграл Шон Коннери. Фильм "Шаровая молния" вышел на экраны в 1965 году.

В 1990 году актриса приняла участие в съемках итальянского детективного сериала «Спрут 5».

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клодин Оже начинала свою карьеру как модель. В 1958 году Оже представляла Францию на конкурсе «Мисс мира», где заняла второе место.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Голосовой помощник Алиса теперь рассказывает белорусские сказки. Включите своим детям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика