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В Поставах открыли памятник известному белорусскому финансисту

27.12.2019 16:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Поставах торжественно открыли памятник политику и финансисту Антонию Тизенгаузу. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил историк и социолог Алексей Ластовский.


Памятник Антонию Тизенгаузу в Поставах. Фото: Алексей Ластовский

Памятник установлен возле дворца Тизенгауза по Советской улице. Вес бронзовой скульптуры — 600 кг.

Автор проекта — скульптор Александр Финский.

Антоний Тизенгауз родился в 1733 году на территории современного Дятловского района в семье влиятельного могната Бенедикта Тизенгауза.

С 1765 года — литовский надворный подскарбий, гродненский староста. Тизенгауз попытался возродить могущество Речи Посполитой, которая тогда находилась в кризисе. Он основал в предместьях Гродно более десяти фабрик. Однако там работали крепостные крестьяне, поэтому предприятия не приносили доходов.

Также был известен как меценат. В 1772 году был построен Театр Тизенгауза (теперь в этом здании работает Гродненский театр кукол).

В итоге в 1780-м Тизенгауз был отправлен в отставку. Он переехал в Поставы. Туда же была переведена театральная школа, балетная труппа и часть капеллы (придворного оркеста). Скончался в 1785 году.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Поставах торжественно открыли памятник политику и финансисту Антонию Тизенгаузу.
 
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