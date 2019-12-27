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Лобовое столкновение в Оршанском районе - Chevrolet вылетел на встречку. Погиб пассажир
28.12.2019 13:01 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Оршанском районе 28 декабря лоб в лоб столкнулись Chevrolet и Opel. В результате ДТП погиб один человек. Подробности
Авария произошла сегодня, 28 декабря, около 9 часов утра на 186 км автодороги М-8 «Витебск-Гомель-Граница Украины» вблизи деревни Светочевка Оршанского района.
Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Opel.
В результате аварии 48-летний житель Могилевской области, находившийся в Chevrolet, погиб на месте происшествия. Второго участника ДТП из этой машины, а также водителя и пассажиров Opel осматривают медики.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. ГАИ обеспечивает безопасный проезд транспорта.
МВД обращает внимание водителей на необходимость быть бдительными при нынешних погодных условиях: выбирайте безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказажитесь от рискованных маневров и лишних перестроений, избегайте резких торможений.
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Второго участника ДТП из этой машины, а также водителя и пассажиров Opel осматривают медики.
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