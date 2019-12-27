Лобовое столкновение в Оршанском районе - Chevrolet вылетел на встречку. Погиб пассажир

Источник материала: Tut.by

В Оршанском районе 28 декабря лоб в лоб столкнулись Chevrolet и Opel. В результате ДТП погиб один человек. Подробности сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Авария произошла сегодня, 28 декабря, около 9 часов утра на 186 км автодороги М-8 «Витебск-Гомель-Граница Украины» вблизи деревни Светочевка Оршанского района.

Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Opel.





В результате аварии 48-летний житель Могилевской области, находившийся в Chevrolet, погиб на месте происшествия. Второго участника ДТП из этой машины, а также водителя и пассажиров Opel осматривают медики.





На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. ГАИ обеспечивает безопасный проезд транспорта.

МВД обращает внимание водителей на необходимость быть бдительными при нынешних погодных условиях: выбирайте безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказажитесь от рискованных маневров и лишних перестроений, избегайте резких торможений.