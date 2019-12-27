Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

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В новогодних праздничных костюмах - представители различных организаций, учреждений и предприятий центрального региона. Редакция газеты "Адзiнства", к слову, не осталась в стороне от всеобщего веселья и тоже приняла участие в шествии.





























Колонна веселых сказочных персонажей вместе со Снегурочками и Дедушками Морозами под музыку и овации публики торжественно прошла от городского парка до Дворца культуры, где всех ожидала театрализованная праздничная программа "Мы встречаем Новый год".













Благотворительный новогодний праздник для 850 юных жителей Минщины открыл председатель Минского облисполкома Александр Турчин, поздравивший всех присутствующих с наступающим Новым годом.





Театрализованное представление было насыщено разнообразными акробатическими, танцевальными и юмористическими номерами. Яркая новогодняя эстафета, в результате которой каждый ребенок получил сладкий подарок, стала завершающим аккордом праздника.





























А сотрудники МЧС и ГАИ помогли сделать этот день безопасным.

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Татьяна САКОВИЧ, фото автора и Екатерины ТИХОНОВОЙ