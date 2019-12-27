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Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

28.12.2019 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

В новогодних праздничных костюмах - представители различных организаций, учреждений и предприятий центрального региона. Редакция газеты "Адзiнства", к слову, не осталась в стороне от всеобщего веселья и тоже приняла участие в шествии.

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Колонна веселых сказочных персонажей вместе со Снегурочками и Дедушками Морозами под музыку и овации публики торжественно прошла от городского парка до Дворца культуры, где всех ожидала театрализованная праздничная программа "Мы встречаем Новый год".

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Благотворительный новогодний праздник для 850 юных жителей Минщины открыл председатель Минского облисполкома Александр Турчин, поздравивший всех присутствующих с наступающим Новым годом.

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Театрализованное представление было насыщено разнообразными акробатическими, танцевальными и юмористическими номерами. Яркая новогодняя эстафета, в результате которой каждый ребенок получил сладкий подарок, стала завершающим аккордом праздника.

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

Последняя суббота уходящего года: фееричное шествие Дедов Морозов и Снегурочек Минщины и сказочный праздник для детишек центрального региона

А сотрудники МЧС и ГАИ помогли сделать этот день безопасным.

Подробности читайте на страницах газеты "А".

Татьяна САКОВИЧ, фото автора и Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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